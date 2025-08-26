Κιργιστάν: Δραματική έκκληση του γιου της ορειβάτισσας να συνεχιστεί η επιχείρηση διάσωσης – «Η μητέρα μου είναι ζωντανή»

Έκκληση για να συνεχιστούν οι προσπάθειες διάσωσης της μητέρας του απευθύνει ο 27χρονος Μιχαήλ Ναγκκοβίτσιν, ο οποίος δηλώνει βέβαιος ότι η Ρωσίδα ορειβάτισσα μητέρα του είναι ακόμη ζωντανή, δύο εβδομάδες αφότου εγκλωβίστηκε σε υψόμετρο 7.000 μέτρων στο όρος Victory Peak, στο Κιργιστάν.

Τη Δευτέρα, οι αρχές του Κιργιστάν εγκατέλειψαν τις προσπάθειες διάσωσης της 47χρονης Ναταλία (Νατάσα) Ναγκοβίτσινα, επικαλούμενες τις άσχημες καιρικές συνθήκες.

🇷🇺🗻❄️Rescue called off for Russian climber Natalia Nagovitsina, stranded nearly 2 wks at 22,965 ft on Kyrgyzstan's Victory Peak. She broke her leg Aug 12 & was trapped in subzero cold. Italian climber Luca Sinigaglia reached her with supplies but later died of hypothermia.



Οι διασώστες εκτίμησαν ότι δεν υπάρχει πιθανότητα να παραμένει ζωντανή.

Ωστόσο, ο γιος της διαφωνεί και απηύθυνε δημόσια έκκληση προς τις ρωσικές αρχές να αναλάβουν δράση. «Ζητώ να ξαναρχίσει η έρευνα», τόνισε.

Ο 27χρονος εξέφρασε την αγανάκτησή του για το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις «ανεστάλησαν εντελώς» από τις αρχές του Κιργιστάν.

«Η μητέρα μου είναι έμπειρη ορειβάτισσα… και βρίσκεται επίσης σε πολύ καλή φυσική κατάσταση», είπε. «Είμαι βέβαιος ότι είναι ζωντανή και θέλει να συνεχιστούν οι έρευνες».

Όπως εξήγησε, τουλάχιστον μία ακόμη πτήση drone θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί για να διαπιστωθούν τυχόν σημάδια ζωής.

Το τελευταίο βίντεο που έλαβε δείχνει την ορειβάτισσα ζωντανή, να κινείται και να κουνάει το χέρι της προς το drone που είχε σταλεί στο σημείο στις 19 Αυγούστου.



Το υλικό έδειχνε επίσης τη σκηνή της σκισμένη από τους θυελλώδεις ανέμους, στο σημείο όπου είχε βρει καταφύγιο, σε υψόμετρο 7.000 μέτρων, κάτω από έναν βράχο γνωστό ως «Πουλί».

«Στο βίντεο που έλαβα φαίνεται ξεκάθαρα ότι επτά ημέρες μετά την απώλεια επαφής, κουνάει ενεργά το χέρι της, γεμάτη δύναμη», δήλωσε.

Σε νέα του έκκληση προς την κυβέρνηση του Βλαντίμιρ Πούτιν, μετά την απόφαση του Κιργιστάν να σταματήσει την επιχείρηση, ανέφερε: «Ζητώ βοήθεια για την οργάνωση αεροπορικής βιντεοσκόπησης της περιοχής του Peak Pobeda [η ρωσική ονομασία του Victory Peak] με drones, ώστε να επιβεβαιωθεί το γεγονός ότι είναι ζωντανή. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, τότε να οργανωθεί επιχείρηση διάσωσης».

Το περιστατικό με τη Ναταλία Ναγκοβίτσινα επαναφέρει στη μνήμη την ιστορία του πατέρα του Μιχαήλ, Σεργκέι, ο οποίος πέθανε πριν από τέσσερα χρόνια σε παρόμοιο υψόμετρο σε άλλο βουνό, έπειτα από εγκεφαλικό επεισόδιο.

Η Ναταλία είχε αρνηθεί τότε να τον εγκαταλείψει, μένοντας δίπλα του μέσα σε μια χιονοθύελλα και δηλώνοντας ότι δεν φοβόταν τον θάνατο. Εκείνη επέζησε σαν από θαύμα το 2021, αλλά δεν κατάφερε να τον σώσει.



Η νέα του δραματική έκκληση έρχεται εν μέσω κριτικής για τον τρόπο που οργανώθηκαν οι επιχειρήσεις τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, υπήρχε η ελπίδα ότι τη Δευτέρα θα άνοιγε ένα «παράθυρο» καλού καιρού ώστε να σταλεί νέο drone στη λεγόμενη «ζώνη θανάτου», όπου η θερμοκρασία έπεσε το Σαββατοκύριακο στους -30°C.

Όμως οι διασώστες υποστήριξαν ότι οι συνθήκες δεν είχαν βελτιωθεί και έτσι η πτήση δεν πραγματοποιήθηκε.

«Περίμεναν ένα παράθυρο καλού καιρού», είπε ο Μιχαήλ. «Στις 25 Αυγούστου η πρόγνωση έδειχνε καλό καιρό. Αλλά δεν υπήρξε καλός καιρός στο βουνό. Και συνέχισαν να περιμένουν το “παράθυρο” – αλλά σήμερα το πρωί σταμάτησε εντελώς η επιχείρηση διάσωσης, και ο λόγος είναι άγνωστος. Αυτό το γεγονός με ανησυχεί».

Η τελευταία ανάβαση που επιχειρήθηκε για να φτάσουν στη Ναταλία εγκαταλείφθηκε την Παρασκευή 22 Αυγούστου, μόλις 1.100 μέτρα κάτω από το σημείο όπου βρίσκεται.

Νωρίτερα, ένα ελικόπτερο είχε πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση, τραυματίζοντας διασώστες, ενώ ένας Ιταλός διασώστης κατάφερε να την προσεγγίσει αλλά δεν μπόρεσε να την κατεβάσει από το βουνό – πέθανε με την επιστροφή του.