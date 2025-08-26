Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στην Παιανία – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στην Παιανία – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Βελτιωμένη είναι αυτή την ώρα η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (26/8) σε χαμηλή βλάστηση στην Παιανία Αττικής, κοντά στην Αττική Οδό, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Μάλιστα, νωρίτερα εστάλη και μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

«Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή Παλαιοπαναγιά Παιανίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα που έλαβαν κάτοικοι και επισκέπτες της περιοχής.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε επί της οδού Αγίας Μαρίνας, δίπλα στην Αττική Οδό, στο ύψος του 39ου χιλιομέτρου, στο ρεύμα προς Μαρκόπουλο.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής που επιχειρούν στο σημείο ενισχύθηκαν τα τελευταία λεπτά, με στόχο την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς.

Συγκεκριμένα, επιχειρούν 167 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 48 οχήματα και εθελοντές. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

Φωτιά στην Παιανία Φωτιά στην Παιανία Φωτιά στην Παιανία Φωτιά στην Παιανία

πηγή φωτογραφιών: Πυρκαγιά Ενημέρωση / Facebook

18:28 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

