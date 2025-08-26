Φωτιά στην Παιανία, κοντά στην Αττική Οδό – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα – Δείτε ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη πριν από λίγο για την φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (26/8) σε χαμηλή βλάστηση στην Παιανία Αττικής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε επί της οδού Αγίας Μαρίνας, δίπλα στην Αττική Οδό, στο ύψος του 39ου χιλιομέτρου, στο ρεύμα προς Μαρκόπουλο.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ.

«Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή Παλαιοπαναγιά Παιανίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα που έλαβαν κάτοικοι και επισκέπτες της περιοχής.

