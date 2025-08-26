Φωτιά στην Παιανία, κοντά στην Αττική Οδό – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα – Δείτε ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Φωτιά στην Παιανία, κοντά στην Αττική Οδό – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα – Δείτε ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ
Πηγή: Πυροπροστασία Δασών Λαυρεωτικής

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη πριν από λίγο για την φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (26/8) σε χαμηλή βλάστηση στην Παιανία Αττικής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε επί της οδού Αγίας Μαρίνας, δίπλα στην Αττική Οδό, στο ύψος του 39ου χιλιομέτρου, στο ρεύμα προς Μαρκόπουλο.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ.

«Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή Παλαιοπαναγιά Παιανίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα που έλαβαν κάτοικοι και επισκέπτες της περιοχής.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

Φωτιά στην Παιανία Φωτιά στην Παιανία Φωτιά στην Παιανία Φωτιά στην Παιανία

πηγή φωτογραφιών: Πυρκαγιά Ενημέρωση / Facebook

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προφυλακτική αγωγή κατά του HIV-Χορηγείται δύο φορές το χρόνο

ΕΟΦ: Προσοχή σε μη εγκεκριμένο προϊόν για τη στυτική δυσλειτουργία

ΓΣΕΕ-Νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Ζητούμε την άμεση απόσυρση συγκεκριμένων άρθρων

Χρηματιστήριο Αθηνών: Σημαντική πτώση σήμερα για τον Γενικό Δείκτη

Windows: Πώς να χρησιμοποιήστε το τηλέφωνό σας ως μικρόφωνο

Οι αστρονόμοι ανακάλυψαν την πιο φωτεινή μέχρι σήμερα ταχεία έκλαμψη ραδιοκυμάτων – «Είναι η αρχή μιας νέας εποχής»
περισσότερα
17:00 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Νέες αποκαλύψεις από την αδελφή της 36χρονης – «Είχε κάνει 20 εκτρώσεις, ο γιατρός της είπε ότι μπορεί να πεθάνει»

Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τον εφιάλτη που ζούσε η άτυχη 36χρονη που...
16:57 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Παλλήνη: Συνελήφθη δημοτικός υπάλληλος για αλλεπάλληλους εμπρησμούς – Έβαζε φωτιά σε ξηρά χόρτα – ΦΩΤΟ

Συνελήφθη σήμερα, Τρίτη 26 Αυγούστου 2025 από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ...
16:40 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Θεσσαλονίκη: Είχε μετατρέψει την αυλή του σπιτιού του σε… φυτεία – Εντοπίστηκαν 24 δενδρύλλια κάνναβης

Σε… φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης είχε μετατρέψει ένας άνδρας την αυλή του σπιτιού του, σε...
16:28 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Πάτρα: Συνελήφθη άνδρας για τον βιασμό ανήλικης σε συγγενικό της σπίτι – Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Μια υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης με θύμα ανήλικη συνέβη στην Πάτρα. Οι αρχές προχώρησαν στη...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο