Αντίρριο: Εντοπίστηκε νεκρός 87χρονος που ψάρευε συχνά στην περιοχή – Τον βρήκαν να επιπλέει στη θάλασσα

Αντίρριο: Εντοπίστηκε νεκρός 87χρονος που ψάρευε συχνά στην περιοχή – Τον βρήκαν να επιπλέει στη θάλασσα

Τραγωδία το πρωί της Τρίτης 26 Αυγούστου στο Αντίρριο, όπου ένας ηλικιωμένος, 87 ετών, έχασε τη ζωή του στη θάλασσα. Ο άνδρας εντοπίστηκε να επιπλέει χωρίς τις αισθήσεις του στην ανατολική προβλήτα της περιοχής, με τις αρχές να κινητοποιούνται άμεσα.

Στο σημείο έφτασαν άνδρες της πυροσβεστικής, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και σκάφος του λιμενικού, οι οποίοι τον ανέσυραν από τη θάλασσα. Ωστόσο, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Η σορός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου θα διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος 87χρονος συνήθιζε να ψαρεύει στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή, ενώ οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι επρόκειτο για ψαροντουφεκά. Μάλιστα, είχε αφήσει το αυτοκίνητό του στο Ρίο και πέρασε απέναντι στο Αντίρριο για να πάει για ψάρεμα.

Η είδηση σκόρπισε θλίψη στην τοπική κοινωνία, καθώς ο ηλικιωμένος ήταν ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός. Όσοι τον γνώριζαν μιλούν για έναν άνθρωπο που είχε μεγάλη αγάπη για τη θάλασσα και το ψάρεμα, ενώ διέμενε στο Ρίο.

