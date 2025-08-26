Γάζα: Το Κατάρ «περιμένει» ακόμη την απάντηση του Ισραήλ στην πρόταση για εκεχειρία – «Σταγόνα στον ωκεανό» η βοήθεια που εισέρχεται στον θύλακα, λέει ο ΟΗΕ

Γάζα: Το Κατάρ «περιμένει» ακόμη την απάντηση του Ισραήλ στην πρόταση για εκεχειρία – «Σταγόνα στον ωκεανό» η βοήθεια που εισέρχεται στον θύλακα, λέει ο ΟΗΕ
Φωτογραφία: Reuters

Το Κατάρ ανακοίνωσε σήμερα ότι εξακολουθεί να περιμένει μια ισραηλινή απάντηση στην πρόταση για εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας, την οποία παρουσίασαν οι μεσολαβητές, πρόταση την οποία ενέκρινε η Χαμάς.

Ισραήλ: Στις 16:00 η κρίσιμη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας – Θα δώσει «πράσινο φως» για εισβολή στο κέντρο της Γάζας;

«Ακόμη περιμένουμε μία απάντηση. Και οι δηλώσεις που ακούμε αυτή τη στιγμή δεν μας κάνουν να νιώθουμε σίγουροι ότι, αν υπήρχε αντίδραση, αυτή θα ήταν θετική», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Μαζέντ αλ Ανσάρι, σε συνέντευξη Τύπου στην Ντόχα.

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα την περασμένη εβδομάδα ανακοίνωσε ότι αποδέχτηκε μια νέα πρόταση εκεχειρίας από τους μεσολαβητές – την Αίγυπτο, το Κατάρ και τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές, αυτή η πρόταση προβλέπει την σταδιακή απελευθέρωση ομήρων κατά τη διάρκεια μιας αρχικής 60ήμερης εκεχειρίας, σε αντάλλαγμα με την αποφυλάκιση Παλαιστινίων κρατουμένων από ισραηλινές φυλακές.

Την Πέμπτη, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή για διαπραγματεύσεις με στόχο «την απελευθέρωση όλων των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου με όρους αποδεκτούς από το Ισραήλ».

Ταυτόχρονα, έδωσε το πράσινο φως για μια νέα στρατιωτική επίθεση με στόχο την κατάληψη του ελέγχου της πόλης της Γάζας, η οποία θεωρείται ένα από τα τελευταία προπύργια του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

«Εξαρτάται από την ισραηλινή πλευρά να απαντήσει στην πρόταση που έχει κατατεθεί. Όλα τα άλλα είναι απλά πολιτικοί ελιγμοί», δήλωσε ο αλ Ανσάρι, προσθέτοντας ότι το Κατάρ δεν έχει δει «καμία θετική έκβαση» αναφορικά με την κλιμάκωση στο πεδίο των μαχών.

Ανεπαρκής η ποσότητα ανθρωπιστικής βοήθειας

Η ανθρωπιστική βοήθεια που επιτρέπεται από τις ισραηλινές αρχές να εισέλθει στη Γάζα, η οποία μαστίζεται από τον πόλεμο, εξακολουθεί να αποτελεί «σταγόνα στον ωκεανό», δήλωσε σήμερα στο AFP ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος του ΟΗΕ, Καρλ Σκάου.

Ο ΟΗΕ κήρυξε επισήμως την Παρασκευή κατάσταση λιμού στη Γάζα και απέδωσε την ευθύνη στο εβραϊκό κράτος, το οποίο έχει αυξήσει εκεί τις στρατιωτικές επιχειρήσεις που εξαπέλυσε σε αντίποινα για την πρωτοφανή επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στο έδαφός του στις 7 Οκτωβρίου του 2023.

Διά στόματος του πρωθυπουργού του Μπενιαμίν Νετανιάχου, το Ισραήλ απέρριψε την κατηγορία αυτή και κατήγγειλε ένα «ξεδιάντροπο ψέμα».

Μετά την επιβολή τον Μάρτιο στη Λωρίδα της Γάζας πλήρους ανθρωπιστικού αποκλεισμού, προκαλώντας σοβαρές επισιτιστικές ελλείψεις, η ισραηλινή κυβέρνηση χαλάρωσε τον αποκλεισμό στα τέλη Μαΐου και ενέκρινε την επιστροφή της βοήθειας.

Υπάρχει μια «ελαφρά αύξηση», αναγνώρισε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (στα αγγλικά WFP, στα γαλλικά PAM) σε συνέντευξη που παραχώρησε στο AFP με αφορμή επίσκεψη στην πρωτεύουσα της Ινδίας Νέο Δελχί.

«Ωστόσο αυτή παραμένει σταγόνα στον ωκεανό όσον αφορά τους περίπου 2,1 εκατομμύρια ανθρώπους που υποστηρίζουμε», πρόσθεσε ο Σκάου. «Θα χρειαζόταν εντελώς διαφορετικό επίπεδο βοήθειας για να μπορέσουμε να σταματήσουμε την πορεία προς τον λιμό».

Ο λιμός στη Γάζα

Ύστερα από προειδοποιήσεις για μήνες, το ολοκληρωμένο πλαίσιο κατάταξης ως προς την επισιτιστική ασφάλεια IPC, υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών με έδρα τη Γενεύη, επιβεβαίωσε πως βρίσκεται σε εξέλιξη λιμός στην περιφέρεια της Γάζας (βόρεια).

Σύμφωνα με τους ειδικούς του ΟΗΕ, πάνω από μισό εκατομμύριο κάτοικοι της Γάζας αντιμετωπίζουν «καταστροφικές» συνθήκες, το υψηλότερο επίπεδο διατροφικής κατάστασης κινδύνου του IPC που χαρακτηρίζεται από τον λιμό και τον θάνατο.

«Το επίπεδο απελπισίας εκεί είναι τόσο υψηλό που οι άνθρωποι συνεχίζουν να αρπάζουν τα τρόφιμα από τα φορτηγά μας», σημείωσε σήμερα ο Σκάου.

«Όταν δεν είμαστε σε θέση να διοργανώσουμε συντεταγμένες διανομές, δεν μπορούμε να προσφέρουμε βοήθεια στους πιο ευάλωτους, στις γυναίκες και στα παιδιά των καταυλισμών», συνέχισε ο Σουηδός πρώην διπλωμάτης.

«Αυτούς πρέπει να βοηθήσουμε τώρα αν θέλουμε να αποφύγουμε μια καταστροφή», σημείωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

