Τέξας: Δραματική διάσωση βρέφους από εγκλωβισμένο αυτοκίνητο σε πλημμύρες – ΒΙΝΤΕΟ

Στιγμές απόλυτου τρόμου εκτυλίχθηκαν στο Τέξας, όταν αστυνομικοί και πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν ένα νεογέννητο μωρό από αυτοκίνητο που είχε παγιδευτεί σε ορμητικά νερά, τα οποία έφταναν μέχρι τη μέση του οχήματος.

Το δραματικό βίντεο από την κάμερα στολής των αστυνομικών της πόλης Μπίβιλ αποτυπώνει λεπτό προς λεπτό τη διάσωση του βρέφους, το όχημα του οποίου κινδύνευε άμεσα να παρασυρθεί από παρακείμενο χείμαρρο κατά τη διάρκεια σφοδρής καταιγίδας το Σάββατο.

Η συγκλονιστική στιγμή της διάσωσης

Στο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, ένας διασώστης, πλησιάζει το λευκό αυτοκίνητο που έχει περικυκλωθεί από τα νερά.



Ο οδηγός του οχήματος, σε κατάσταση απόγνωσης, ακούγεται να φωνάζει προς τον αστυνομικό: «Έχω ένα μωρό στο αυτοκίνητο».

Ο αστυνομικός, αντιλαμβανόμενος τον κρίσιμο κίνδυνο, ρωτάει για να επιβεβαιώσει: «Έχεις μωρό;»

«Λάβετε υπόψη ότι το αυτοκίνητο κατευθύνεται προς τον χείμαρρο, έχουμε ένα βρέφος μέσα στο αυτοκίνητο», ενημερώνει αμέσως μετά μέσω του ασυρμάτου του.

Χωρίς να χάσει δευτερόλεπτο, ο αστυνομικός δίνει το πράσινο τζάκετ στον συνάδελφό του και αναφωνεί: «Μπαίνω μέσα».

Ο «ήρωας» αστυνομικός πέρασε μέσα από δέντρα και θάμνους, ενώ η καταρρακτώδης βροχή έπεφτε ασταμάτητα, και προχώρησε με δυσκολία μέσα στο νερό προς το μέρος του οχήματος.

Καθώς πλησίαζε, ο οδηγός του οχήματος, δηλαδή ο πατέρας του βρέφους, τον ρώτησε γεμάτος αγωνία: «Μπορείς να πάρεις το παιδί μου;»

«Ναι, δώσε μου το μωρό».

Ο αστυνομικός άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου και ο πατέρας τού παρέδωσε το νεογέννητο, το οποίο βρισκόταν ακόμα μέσα στο παιδικό κάθισμα μεταφοράς.

«Κάλυψέ το, κάλυψέ το» φώναζε στον αστυνομικό.

Ο αστυνομικός άρπαξε το καθισματάκι και έτρεξε πίσω προς τον συνάδελφό του, όπου κάλυψαν αμέσως το παιδί με το τζάκετ ασφαλείας για να το προστατεύσουν από τη βροχή.

Η ξαφνική νεροποντή

Η τρομακτική αυτή περιπέτεια σημειώθηκε όταν ισχυρές καταιγίδες έπληξαν την περιοχή, προκαλώντας την υπερχείλιση ενός χαμηλού περάσματος δρόμου και εγκλωβίζοντας το λευκό αυτοκίνητο, αναφέρει η Daily Mail.

Οι διασώστες έφτασαν στο σημείο αμέσως μόλις το όχημα μπήκε στο πλημμυρισμένο πέρασμα και περικυκλώθηκε από τα ορμητικά νερά.

Σε ανακοίνωσή του στο Facebook, το αστυνομικό τμήμα της πόλης εξήγησε τις συνθήκες του ατυχήματος: «Η βροχή κινήθηκε τόσο γρήγορα που δεν είχαν τοποθετηθεί ακόμη οδοφράγματα στην περιοχή».

«Καθώς το όχημα πλησίαζε στο πέρασμα, ο αρχηγός της πυροσβεστικής προσπάθησε να κάνει σήμα στον οδηγό για να τον σταματήσει πριν μπει στο νερό, αλλά ο οδηγός δεν τον είδε έγκαιρα», εξήγησε.

«Ο αστυνομικός Πουέντε μπήκε στο νερό και βοήθησε να απομακρυνθεί ένα μωρό από το όχημα, ενώ έφτασαν και άλλοι διασώστες για να βοηθήσουν. Ένας εθελοντής πυροσβέστης που βρισκόταν στο σημείο βοήθησε επίσης κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Ευτυχώς, κανένας δεν τραυματίστηκε».

Το αστυνομικό τμήμα υπογράμμισε ότι το περιστατικό αυτό αποτελεί μια υπενθύμιση ότι «η πλημμύρα δεν είναι κάτι με το οποίο μπορείς να παίζεις τζόγο», συμπληρώνοντας ότι δεν χρειάζεται πολλή ποσότητα νερού για να παρασυρθεί ένα αυτοκίνητο εκτός δρόμου.