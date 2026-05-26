Ελένη Τσαλιγοπούλου: «Οι πιο δυνατοί μου έρωτες ήταν μόνο μουσικοί» – Η σπάνια αναφορά στην προσωπική της ζωή

Σήφης Γαρυφαλάκης

Lifestyle

Ελένη Τσαλιγοπούλου, The 2Night Show
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show» βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας (25/5), η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η οποία μεταξύ άλλων έκανε μια σπάνια αναφορά στην προσωπική της ζωή, αποκαλύπτοντας ότι οι πιο δυνατοί της έρωτες, ήταν μουσικοί.

«Δεν ξέρω να πω ότι ο έρωτας με καθόρισε σαν γυναίκα εμένα, για κάποιον λόγο μου αρέσει και μου άρεσε πάντα ο ερωτισμός από τον πολύ κόσμο. Ο ερωτισμός της σκηνής. Ότι τους καψουρευόμουν όλους και με καψουρεύονταν όλοι. Δηλαδή τι να μου κάνει ένας μόνο; Εννοώ ότι οι μεγάλες μου αγάπες και οι πιο δυνατοί μου έρωτες ήταν μόνο μουσικοί» ανέφερε η αγαπημένη ερμηνεύτρια.

Στη συνέχεια, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ρώτησε την Ελένη Τσαλιγοπούλου πώς ένιωθε όταν επέστρεφε σε ένα άδειο σπίτι μετά από μια τόσο έντονη επαφή με τον κόσμο, με την ίδια να απαντά: «Η αλήθεια είναι ότι ειδικά η ενέργεια, αυτό το θείο πράγμα, το καθαγιασμένο πράγμα που έχει το τραγούδι, το πως αισθάνεσαι όταν δίνεσαι και τι παίρνει ο κόσμος, είναι κάτι μαγικό. Δηλαδή αυτό μπορεί να συνεχιστεί στο σπίτι; Όχι βέβαια, αλλά μέχρι να το καταλάβουμε, μεγαλώσαμε!».

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Καρκίνος του παχέος εντέρου: Το Νο1 σύμπτωμα που δεν πρέπει να αγνοήσετε, σύμφωνα με ειδικούς

Παιδική παχυσαρκία: Η Ελλάδα αλλάζει σελίδα και μετατρέπεται σε ευρωπαϊκό πρότυπο

Φοροδιαφυγή: Έρχεται νέα πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για καταγγελίες – Πώς θα λειτουργεί και ποιοι θα μπουν στο στόχαστρο

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται έως την Παρασκευή

Οι χάκερ μαθαίνουν να εκμεταλλεύονται την «προσωπικότητα» των chatbot

Το μέλλον της φυσικής AI δεν είναι ανθρωποειδές – Είναι εξειδικευμένο και οικονομικά αποδοτικό
περισσότερα
00:25 , Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Γιάννης Τσορτέκης: «Το θέατρο δεν είναι εν γένει ποιοτικό, όπως και η τηλεόραση»

Στον καναπέ της εκπομπής της Μαρίας Ηλιάκη και του Κρατερού Κατσούλη, «Νωρίς-Νωρίς», κάθισε τη...
22:53 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

Ματούλα Ζαμάνη: «Ήμουν σίγουρη εγώ για αυτό που είμαι – Δεν πρόκειται να με ταρακουνήσει κάτι»

Την Ματούλα Ζαμάνη υποδέχτηκαν στο «Στούντιο 4» τη Δευτέρα 25 Μαΐου, η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο...
22:19 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

Δώρα Χρυσικού για Γωγώ Μαστροκώστα: «Σήμερα πονάω σαν να έχασα μια αδελφή, γιατί γνωρίζω την τυχαιότητα του ότι εγώ ζω»

Η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 24 Μαΐου. Η Δώρα Χρυσικού πραγματοποίησε μία π...
21:23 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

Μαρίλια Μητρούση: «Οι γονείς μου ήταν έξαλλοι πιο πολύ με τη μουσική – Τους είχα πετάξει ότι θέλω να τραγουδάω και στα μπουζούκια»

Καλεσμένη στο «Νωρίς-Νωρίς» με την Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη, ήταν η Μαρίλια Μητρο...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν