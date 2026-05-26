Ελένη Τσαλιγοπούλου: «Οι πιο δυνατοί μου έρωτες ήταν μόνο μουσικοί» – Η σπάνια αναφορά στην προσωπική της ζωή

Καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show» βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας (25/5), η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η οποία μεταξύ άλλων έκανε μια σπάνια αναφορά στην προσωπική της ζωή, αποκαλύπτοντας ότι οι πιο δυνατοί της έρωτες, ήταν μουσικοί.

«Δεν ξέρω να πω ότι ο έρωτας με καθόρισε σαν γυναίκα εμένα, για κάποιον λόγο μου αρέσει και μου άρεσε πάντα ο ερωτισμός από τον πολύ κόσμο. Ο ερωτισμός της σκηνής. Ότι τους καψουρευόμουν όλους και με καψουρεύονταν όλοι. Δηλαδή τι να μου κάνει ένας μόνο; Εννοώ ότι οι μεγάλες μου αγάπες και οι πιο δυνατοί μου έρωτες ήταν μόνο μουσικοί» ανέφερε η αγαπημένη ερμηνεύτρια.

Στη συνέχεια, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ρώτησε την Ελένη Τσαλιγοπούλου πώς ένιωθε όταν επέστρεφε σε ένα άδειο σπίτι μετά από μια τόσο έντονη επαφή με τον κόσμο, με την ίδια να απαντά: «Η αλήθεια είναι ότι ειδικά η ενέργεια, αυτό το θείο πράγμα, το καθαγιασμένο πράγμα που έχει το τραγούδι, το πως αισθάνεσαι όταν δίνεσαι και τι παίρνει ο κόσμος, είναι κάτι μαγικό. Δηλαδή αυτό μπορεί να συνεχιστεί στο σπίτι; Όχι βέβαια, αλλά μέχρι να το καταλάβουμε, μεγαλώσαμε!».