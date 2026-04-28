Ελένη Τσαλιγοπούλου: «Δεν νομίζω ότι αφορά η προσωπική μου ζωή, δεν έχει κανένα ενδιαφέρον»

Ελένη Φλισκουνάκη

Ελένη Τσαλιγοπούλου
Φωτογραφία: Instagram/tsaligopouloueleni

Στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» έκανε δηλώσεις η Ελένη Τσαλιγοπούλου, οι οποίες προβλήθηκαν το πρωί της Τρίτης 28 Απριλίου. Η αγαπημένη τραγουδίστρια αναφέρθηκε στην προσωπική της ζωής και στο γεγονός πως δεν την προβάλλει στα φώτα. Επιπλέον, η καλλιτέχνις μίλησε για το θέμα της τηλεόρασης και για τις προτάσεις που έχει δεχτεί.

Όταν η δημοσιογράφος της είπε πως όλα αυτά τα χρόνια κρατάει μία πιο διακριτική στάση απέναντι στις τηλεοπτικές εμφανίσεις και δεν γνωρίζουμε πολλά για την προσωπική της ζωή, η Ελένη Τσαλιγοπούλου απάντησε: «Δεν νομίζω ότι αφορά η προσωπική μου ζωή. Καθόλου! Δεν έχει κανένα ενδιαφέρον η προσωπική μου ζωή. Αυτό που πραγματικά με ενδιαφέρει και ο τρόπος που θέλω να χρησιμοποιήσω την τηλεόραση, είναι για τη δουλειά». 

Μιλώντας για την τηλεόραση, η Ελένη Τσαλιγοπούλου εξήγησε ότι: «Η τηλεόραση κατ’ εμέ δεν είναι για χόρταση. Και επίσης είναι για τους νεότερους ανθρώπους. Μου έχουν γίνει προτάσεις για την τηλεόραση. Δεν το έχω όμως εγώ αυτό.

Δεν μου αρέσει ούτε να εκτίθεμαι, ούτε και επίσης να λέω έτσι συνεχώς καλά λόγια στα νέα παιδιά και μετά να μην ξέρω πώς να το πάρω πίσω. Εντάξει, και από την άλλη μεριά είναι και το ότι δεν ξέρουν πως για να ασχοληθείς με τη μουσική, πρέπει να έχεις πολύ τσαμπουκά, πολύ τσαγανό, και να είσαι έτοιμος να μην έχεις λεφτά, να μην μπορείς να επιβιώσεις. Γιατί δεν είναι όπως παλιά». 

