Σταύρος Σβήγκος: Το πρώτο celebrity crush μου ήταν η Ελένη Τσαλιγοπούλου

Στην εκπομπή του Θέμη Γεωργαντά στο MAD μίλησε ο Σταύρος Σβήγκος. Ο γνωστός ηθοποιός απάντησε τηλεφωνικά σε μία σειρά τυχαίων ερωτήσεων και μεταξύ άλλων αποκάλυψε πως το πρώτο celebrity crush του, ήταν η Ελένη Τσαλιγοπούλου.

«Με τρεις λέξεις θα με περιέγραφα “κοντό”, “αστείο” και “καλό άνθρωπο”. […] Η ένοχη απόλαυσή μου, όταν είμαι μόνος στο σπίτι, είναι να κάνω split την τηλεόραση στα τέσσερα και να βλέπω ταυτόχρονα τέσσερα ματς», δηλώνει ο Σταύρος Σβήγκος.

«Το τελευταίο μήνυμα που έστειλα χθες έλεγε “έρχομαι”. […] Το πρώτο μου celebrity crush ήταν η Ελένη Τσαλιγοπούλου. […] Είμαι πολύ καλός στο να ηρεμώ κόσμο», απάντησε ο ηθοποιός στις αντίστοιχες ερωτήσεις.

«Τα περισσότερα κολακευτικά σχόλια τα έχω ακούσει για το… σβέρκο μου. […] Θα γονάτιζα μπροστά στη Γιολάντα μόνο αν αναλάμβανε όλες τις ευθύνες μου», κατέληξε ο Σταύρος Σβήγκος στο τεστ των γρήγορων ερωτήσεων που του έκανε ο Θέμης Γεωργαντάς.