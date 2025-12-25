Σταύρος Σβήγκος: Το πρώτο celebrity crush μου ήταν η Ελένη Τσαλιγοπούλου

Σύνοψη από το

  • Ο Σταύρος Σβήγκος μίλησε στην εκπομπή του Θέμη Γεωργαντά και αποκάλυψε πως το πρώτο του celebrity crush ήταν η Ελένη Τσαλιγοπούλου.
  • Ο γνωστός ηθοποιός μοιράστηκε επίσης την ένοχη απόλαυσή του, δηλώνοντας: «να κάνω split την τηλεόραση στα τέσσερα και να βλέπω ταυτόχρονα τέσσερα ματς».
  • Μεταξύ άλλων, ο Σβήγκος ανέφερε ότι τα περισσότερα κολακευτικά σχόλια τα έχει ακούσει για το… «σβέρκο μου».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Σταύρος Σβήγκος
Φωτογραφία: Instagram/stavros_svigkos

Στην εκπομπή του Θέμη Γεωργαντά στο MAD μίλησε ο Σταύρος Σβήγκος. Ο γνωστός ηθοποιός απάντησε τηλεφωνικά σε μία σειρά τυχαίων ερωτήσεων και μεταξύ άλλων αποκάλυψε πως το πρώτο celebrity crush του, ήταν η Ελένη Τσαλιγοπούλου.

«Με τρεις λέξεις θα με περιέγραφα “κοντό”, “αστείο” και “καλό άνθρωπο”. […] Η ένοχη απόλαυσή μου, όταν είμαι μόνος στο σπίτι, είναι να κάνω split την τηλεόραση στα τέσσερα και να βλέπω ταυτόχρονα τέσσερα ματς», δηλώνει ο Σταύρος Σβήγκος.

«Το τελευταίο μήνυμα που έστειλα χθες έλεγε “έρχομαι”. […] Το πρώτο μου celebrity crush ήταν η Ελένη Τσαλιγοπούλου. […] Είμαι πολύ καλός στο να ηρεμώ κόσμο», απάντησε ο ηθοποιός στις αντίστοιχες ερωτήσεις.

«Τα περισσότερα κολακευτικά σχόλια τα έχω ακούσει για το… σβέρκο μου. […] Θα γονάτιζα μπροστά στη Γιολάντα μόνο αν αναλάμβανε όλες τις ευθύνες μου», κατέληξε ο Σταύρος Σβήγκος στο τεστ των γρήγορων ερωτήσεων που του έκανε ο Θέμης Γεωργαντάς.

@madtv Ποια είναι η ένοχη απόλαυση του @stavros_svigkos; 😫 📺 OK! Καθημερινά στις 17:00 με τον @Themis_Geo στο #MadTVGreece #fyp #φοργιου ♬ original sound – Mad TV

20:05 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

