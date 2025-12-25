Επιφανειακά, ορισμένα ζευγάρια μπορεί να παίζουν ρόλους: του ευτυχισμένου και του ερωτευμένου. Από το να μιλούν με τα καλύτερα λόγια, ο ένας για τον άλλον, μέχρι το να κάνουν χαριτωμένα σχόλια, ο μέσος άνθρωπος δεν θα υποπτευόταν τίποτα. Φαίνεται ότι όλα πηγαίνουν καλά. Όμως, αν κοιτάξετε λίγο πιο προσεκτικά, η μη λεκτική επικοινωνία και οι συνήθειές τους αποκαλύπτουν πολλά.

Είτε πρόκειται για την αποφυγή της οπτικής επαφής, είτε για την επιτηδευμένη εκδήλωση στοργής, αν παρατηρήσετε αυτά τα σημάδια στη γλώσσα του σώματος ενός ζευγαριού, δεν είναι πραγματικά οικεία.

Γιατί αν υπάρχει κάτι που η γλώσσα του σώματος δεν μπορεί να κρύψει, είναι η δυσφορία. Όσο και να προσπαθεί ένα ζευγάρι να πείσει τους αγαπημένους του ότι δεν υπάρχει τίποτα λάθος στη σχέση τους, η γλώσσα του σώματος και τα μη λεκτικά σήματα λένε μια τελείως διαφορετική ιστορία. Έτσι, αν εκδηλώνουν συγκεκριμένες συμπεριφορές, πιθανόν να μην είναι τόσο συναισθηματικά ή σωματικά οικείοι με τον άλλον, όσο θα ήθελαν να πιστεύει ο κόσμος.

Γλώσσα του σώματος: 11 σημάδια που δείχνουν ότι ένα ζευγάρι έχει απομακρυνθεί συναισθηματικά

Δεν κάθονται αντικριστά

Όταν δύο άνθρωποι είναι ξένοι, είναι λογικό να υπάρχει απόσταση ανάμεσά τους. Αν δεν νιώθουν άνετα ή αλληλεπιδρούν ελάχιστα, δεν υπάρχει πραγματικός λόγος για να κοιτάζονται συνεχώς όταν κάθονται. Ωστόσο, αν πρόκειται για ένα ζευγάρι που το αποφεύγει, αυτό μπορεί να είναι σημάδι ότι κάτι δεν πάει καλά.

Όπως εξηγεί ο καθηγητής ψυχολογίας Ronald E. Riggio, «Οι λεπτές ενδείξεις του προσώπου και των ματιών είναι κρίσιμες για τη μεταφορά της αγάπης και της στοργής. Τα ζευγάρια που είναι ερωτευμένα τείνουν να κρατούν τα σώματά τους πιο κοντά το ένα στο άλλο, κάτι που επιτρέπει μεγαλύτερη οπτική προσοχή στις λεπτές ενδείξεις του προσώπου».

Έτσι, αν τα ζευγάρια αρνούνται να κοιτάξουν το ένα το άλλο, πιθανότατα υπάρχει πρόβλημα στον “παράδεισο”.

Τους χωρίζει πάντα ορισμένη απόσταση

Αν παρατηρήσετε ότι υπάρχει τεράστια φυσική απόσταση στη γλώσσα του σώματος ενός ζευγαριού, σημαίνει ότι δεν είναι πια οικεία και πιθανότατα περνούν μια δύσκολη περίοδο. Όμως, δεν πρόκειται μόνο για φυσική απόσταση, αλλά και για συναισθηματική. Από την αποφυγή της επαφής μέχρι το να κάθονται μακριά ο ένας από τον άλλον, αυτό δείχνει έλλειψη οικειότητας.

Ακόμα, το ότι είναι φυσιολογικό δεν σημαίνει ότι πρέπει να παραμείνει έτσι. Για τα ζευγάρια που αποφεύγουν ο ένας τον άλλον, αυτό θα κάνει μόνο την συναισθηματική απόσταση χειρότερη, προκαλώντας περισσότερες εντάσεις και προβλήματα στη σχέση τους. Ακόμα κι αν είναι δύσκολο, χρειάζονται μικρά βήματα για να επιδιορθώσουν τη σχέση τους.

Τα αγγίγματα μοιάζουν ζορισμένα ή αμήχανα

Ενώ κάποια ζευγάρια δεν μπορούν να κρύψουν την ένταση, άλλα προσπαθούν απεγνωσμένα να δείξουν ότι είναι ευτυχισμένα και χαρούμενα. Με χαμόγελα και αγγίγματα, παίζουν θέατρο για να προσποιηθούν ότι είναι ερωτευμένοι και ευτυχισμένοι, ενώ στην πραγματικότητα είναι δυσαρεστημένοι και αποστασιοποιημένοι.

Αν ένα ζευγάρι είναι μαζί για καιρό, δεν υπάρχει λόγος για αμήχανα ή ξένα συναισθήματα. Εκτός αν συνέβη κάτι σημαντικό στη ζωή τους, η συνεχής ένταση δεν είναι καλό σημάδι.

Όπως εξήγησε ο Riggio, μη λεκτικά σημάδια, όπως το τρίψιμο των χεριών ή οι γρήγορες κινήσεις των ματιών, δείχνουν ότι το ζευγάρι είναι νευρικό ή αμήχανο, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε αρνητική κοινωνική συμπεριφορά. Αν κάτι πάει στραβά στη σχέση, καλύτερα να το επιλύσουν, παρά να το αφήσουν να εκκολάπτεται.

Αποφυγή της επαφής με τα μάτια

Απ’ έξω, μπορεί να μην φαίνεται ότι είναι κάτι μεγάλο, καθώς η αποφυγή της οπτικής επαφής δεν είναι απαραίτητα περίεργη. Από συναδέλφους μέχρι γνωστούς, κάποιοι άνθρωποι δεν νιώθουν άνετα να κοιτούν κάποιον στα μάτια όταν μιλούν.

Ωστόσο, ενώ αυτό μπορεί να ισχύει για άτομα που δεν είναι κοντά, όταν ένα ζευγάρι αποφεύγει την οπτική επαφή, είναι πολύ πιθανό ότι δεν είναι οικεία μεταξύ τους. Δεν χρειάζεται να κοιτάζουν ο ένας την ψυχή του άλλου, αλλά το να μην κοιτούν ποτέ τον σύντροφό τους όταν μιλάνε είναι παράξενο. Συχνότερα, φαίνεται ότι δεν νιώθουν άνετα.

Φυσικά, είναι δική τους υπόθεση. Αλλά αν συμπεριφέρονται παράξενα και σχεδόν ποτέ δεν κοιτάζονται, μην απορήσετε αν η σχέση τους φτάσει σε αδιέξοδο.

Ασχολούνται περισσότερο με το τηλέφωνό τους

Είτε πρόκειται για την ατελείωτη ώρα παιχνιδιού στο κινητό, είτε για την παρακολούθηση τηλεόρασης στο iPad, αντί να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, αν παρατηρήσετε αυτά τα σημάδια στη γλώσσα του σώματος ενός ζευγαριού, σημαίνει ότι δεν είναι οικεία.

Ενώ η χρήση του κινητού μπορεί να κρατά το μυαλό τους απασχολημένο όταν είναι μακριά από τον σύντροφό τους, αν αυτό γίνεται συνήθεια, είναι ανησυχητικό. Δεν είναι μόνο ένδειξη ότι αποφεύγουν τον σύντροφό τους, αλλά γενικά δεν είναι καλή συνήθεια.

Όπως ανέφερε η κοινωνική ψυχολόγος Gwendolyn Seidman, «Άνθρωποι που ασχολούνται πολύ με το κινητό τους, τείνουν να είναι λιγότερο ικανοποιημένοι από τις σχέσεις τους σε σχέση με εκείνους που έχουν πιο προσεκτικούς συντρόφους.»

Δεν αντιγράφουν ο ένας τις κινήσεις του άλλου

Τα περισσότερα ζευγάρια που είναι πραγματικά συνδεδεμένα είναι σχεδόν πάντα σε συγχρονισμό. Χωρίς να χρειάζεται να επικοινωνούν, ακολουθούν ο ένας τον άλλον και, το πιο σημαντικό, τη γλώσσα του σώματός τους. Αυτό είναι κρίσιμο, όπως επισήμανε η καθηγήτρια ψυχολογίας Nancy Darling, «Η αντανάκλαση (mirroring) δημιουργεί έναν δεσμό, και μας αρέσουν οι άνθρωποι που αντανακλούν τη συμπεριφορά μας.»

Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το τέλος του κόσμου έρχεται αν δεν το κάνουν. Ωστόσο, η παρατήρηση αυτής της συμπεριφοράς συχνά αποκαλύπτει πόσο συγχρονισμένοι και συνδεδεμένοι είναι. Αν, όμως, υπάρχουν προβλήματα στη σχέση, πιθανότατα δεν θα δείτε πολλή αντανάκλαση, καθώς η συναισθηματική και φυσική τους οικειότητα είναι εκτός ισορροπίας.

Είναι κλειστοί ο ένας απέναντι στον άλλο

Μόλις ένας σύντροφος απομακρυνθεί, το σώμα του θα το δείξει. Από το να γυρνά την πλάτη μέχρι το να σταυρώνει τα χέρια, δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς αν ένα ζευγάρι είναι ή δεν είναι “δεμένο”.

Βασισμένο στο πώς αντιδρούν μεταξύ τους, ο μέσος άνθρωπος μπορεί να καταλάβει κάποιες ενδείξεις για την κατάσταση της σχέσης τους. Ίσως να είχαν μια πρόσφατη διαμάχη ή μερικοί μήνες δύσκολων περιόδων.

Όπως και να έχει, υπάρχει κάποια ένταση που δεν έχει επιλυθεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να μπλέκουμε στη ζωή τους, αλλά μια αλλαγή στη συζήτηση ή λίγο χιούμορ μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Είναι φανερά ενοχλημένοι

Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε θυμώσει με τον σύντροφό μας κάποια στιγμή στη ζωή μας. Όσο κι αν οι σύντροφοι αγαπούν και λατρεύουν ο ένας τον άλλον, πάντα θα υπάρχει κάτι που θα κάνει κάποιον να εκνευριστεί. Αλλά το να δείχνεις συνεχώς εκνευρισμένος με κάποιον που υποτίθεται ότι αγαπάς είναι σημάδι ότι κάτι πρέπει να αλλάξει.

Είτε πρόκειται για ανικανοποίητες ανάγκες, είτε για συζητήσεις που πρέπει να γίνουν, είναι κρίσιμο να δουλέψετε πάνω στις διαφορές σας. Όπως ανέφερε η θεραπεύτρια γάμου και οικογένειας April Eldemire,

«Η αρνητικότητα συχνά λειτουργεί σαν αργή δηλητηρίαση μεταξύ των συζύγων. Μικρές, αδιάφορες αλληλεπιδράσεις που επαναλαμβάνονται μέρα με τη μέρα, μήνα με το μήνα και χρόνο με το χρόνο, βλάπτουν την αίσθηση φυσικής και συναισθηματικής οικειότητας μεταξύ δύο ανθρώπων. Αυτό εμποδίζει την ικανότητα του ζευγαριού να εμπιστεύεται ο ένας τον άλλον… Τελικά, η τοξική επίδραση της αρνητικότητας μπορεί να γίνει τόσο μεγάλη που μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφική αποτυχία της σχέσης».

Δεν χαμογελούν με τα μάτια

Πολλά ζευγάρια υποτιμούν τη σημασία του γέλιου σε μια σχέση. Από μικρά αστεία μέχρι την δημιουργία καλών αναμνήσεων, η αυθεντική αγάπη και στοργή σε μια σχέση είναι αυτά που βοηθούν τους ανθρώπους να ξεπεράσουν τις δύσκολες στιγμές. Όλοι έχουμε κακές μέρες, αλλά το να μην μπορείς να χαμογελάσεις κοντά σε κάποιον που αγαπάς δεν είναι καθόλου καλό.

Είτε γιατί δεν νιώθουν ασφαλείς, υποστηριγμένοι ή πολύτιμοι στη σχέση τους, υπάρχει κάτι που πάει τρομερά λάθος και χρειάζεται διόρθωση. Ωστόσο, αυτό είναι δουλειά του ίδιου του ζευγαριού. Όσο κι αν κάποιοι θέλουν να βοηθήσουν, πρέπει να βρουν το θάρρος να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες με τον δικό τους τρόπο.

Δεν πειράζουν ο ένας τον άλλο

Αν παρατηρήσετε ότι λείπει το παιχνιδιάρικο πείραγμα στη γλώσσα του σώματος ενός ζευγαριού, σημαίνει ότι δεν είναι πραγματικά οικεία. Διότι όταν η σχέση ενός ζευγαριού είναι υγιής, πάντα υπάρχει κάποια αίσθηση παιχνιδιού και ελαφρότητας μεταξύ τους. Όταν αυτό λείπει, αν και μπορεί να αγαπούν ο ένας τον άλλον, κάτι λείπει.

Είτε πρόκειται για άγχη λόγω στρες ή οικονομικών προβλημάτων, η έλλειψη παιχνιδιάρικης διάθεσης έχει πιθανότατα περάσει σε άλλους τομείς της σχέσης τους, προκαλώντας ζημιά στην οικειότητα τους. Μπορεί να χρειαστεί συμβουλευτική και χρόνος, αλλά οποιοδήποτε ζευγάρι μπορεί να ξεπεράσει αυτά τα εμπόδια, αρκεί και οι δύο να είναι πρόθυμοι να προσπαθήσουν.

Δεν προστατεύουν ο ένας τον χώρο του άλλου

Μπορεί να ακούγεται παράξενο, αλλά μια υγιής δόση ζήλιας και κτητικότητας είναι καλή για μια σχέση. Σύμφωνα με την coach Marcia Reynolds, «Η ζήλια και ο φθόνος είναι φυσικά συναισθήματα. Μικρές ποσότητες ζήλιας μπορούν πραγματικά να κρατήσουν μια σχέση ενωμένη ή να εμπνεύσουν προσεκτικές ενέργειες… Και τα δύο συναισθήματα προέρχονται από πρωτόγονα ένστικτα που εξυπηρετούν την προστασία του εαυτού μας, της οικογένειάς μας και των σημαντικών για εμάς ανθρώπων.»

Έτσι, αυτοί που δεν δείχνουν ποτέ ζήλια είναι κάπως… περίεργοι. Διότι, ανεξάρτητα από το πόσο ασφαλής νιώθει κάποιος, η ζήλια είναι φυσική. Επομένως, αν κάποιος δεν αναστατώνεται όταν άλλος εισβάλλει στον προσωπικό χώρο του συντρόφου του ή του μιλάει από κοντά, είναι πιθανό να πρόκειται για ένδειξη ότι κάποιος στη σχέση δεν είναι συντονισμένος.