Η απώλεια της χαράς δεν φαίνεται αμέσως: Όταν αρχίζει να χάνεται, το σώμα το γνωρίζει πριν το παραδεχτεί πλήρως το μυαλό. Οι γυναίκες, ειδικότερα, συχνά γίνονται ειδικές στο να καλύπτουν τις εσωτερικές μάχες που δίνουν, ενώ η φυσική τους παρουσία λέει την αληθινή ιστορία.

Μπορεί να μιλούν για την προαγωγή τους, αλλά οι ώμοι τους να είναι σκυφτοί, τα μάτια τους σπάνια να συναντούν άλλα βλέμματα και η φωνή τους να έχει επίπεδη χροιά. Στα χαρτιά, όλα στη ζωή τους μπορεί να φαίνονται υπέροχα, όμως το σώμα τους αφηγείται μία εντελώς διαφορετική ιστορία. Αυτή η παρατήρηση φέρνει στο μυαλό τις φορές που αυτά τα σιωπηλά σημάδια περνούν απαρατήρητα σε άλλους ανθρώπους, ακόμα και στον ίδιο τον εαυτό μας σε πιο σκοτεινές περιόδους. Συχνά δίνεται μεγαλύτερη προσοχή σε όσα λέγονται, παρά σε όσα επικοινωνεί σιωπηλά το σώμα.

Στο άρθρο αναλύονται οκτώ ανεπαίσθητα σημάδια της γλώσσας του σώματος που μπορεί να υποδηλώνουν ότι κάποιες γυναίκες έχουν χάσει τη χαρά τους στη ζωή.

Γλώσσα του σώματος: 8 «αθόρυβα» σημάδια που μαρτυρούν ότι μια γυναίκα δεν νιώθει πλέον χαρούμενη με τη ζωή της

Η στάση της γίνεται πιο εσωστρεφής

Δεν χαμογελά “με τα μάτια”

Αποφεύγει την επαφή με τα μάτια, ακόμη και με τους πολύ κοντινούς της

Η κίνησή της έχει επιβραδυνθεί

Αποφεύγει δραστηριότητες και μέρη που άλλοτε αγαπούσε

Η φωνή της έχει χάσει τη συνήθη ένταση και ποικιλομορφία

Έχει γίνει νευρική – σε αντίθεση με το παρελθόν

Είναι αφηρημένη

Η στάση της γίνεται πιο εσωστρεφής

Ξέρετε πώς ένα λουλούδι μαραίνεται όταν δεν έχει ποτιστεί; Αυτό συμβαίνει στη στάση του σώματος όταν η χαρά εξαφανίζεται. Σκεφτείτε τους ώμους που γέρνουν προς τα εμπρός, μια σπονδυλική στήλη που καμπυλώνει σαν να προσπαθεί κάποιος να γίνει μικρότερος, ένα κεφάλι που κρέμεται ελαφρώς χαμηλότερα από ό,τι συνήθως.

Παρακολουθείτε κάποιον να στρέφεται και σωματικά στον εαυτό του. Δεν φταίει η κακή στάση του σώματος. Όταν κάποιος χάνει τη χαρά του, ολόκληρο το σώμα του φαίνεται να υποχωρεί κάτω από ένα αόρατο βάρος. Κινούνται στον χώρο διαφορετικά, σαν η βαρύτητα να έχει γίνει κάπως πιο έντονη μόνο για αυτούς.

Η στάση του σώματος λέει μια ιστορία: Όταν νιώθουμε ηττημένοι ή εξαντλημένοι, το σώμα μας αντικατοπτρίζει αυτή την εσωτερική κατάσταση. Κυριολεκτικά κουβαλάμε τα συναισθηματικά μας βάρη στη φυσική μας μορφή.

Δεν χαμογελά “με τα μάτια”

Ένα αληθινό χαμόγελο μεταμορφώνει ολόκληρο το πρόσωπο. Οι γωνίες των ματιών ζαρώνουν, τα μάγουλα ανασηκώνονται φυσικά, και υπάρχει αυτή η αδιαμφισβήτητη ζεστασιά που ακτινοβολεί προς τα έξω. Αλλά όταν η χαρά έχει φύγει, τα χαμόγελα γίνονται μάσκες. Το στόμα καμπυλώνει προς τα πάνω κατά παραγγελία, αλλά τα μάτια παραμένουν επίπεδα, απόμακρα, σχεδόν στοιχειωμένα.

Είναι σαν να παρακολουθείτε κάποιον να εκτελεί μια παράσταση ευτυχίας αντί να τη βιώνει. Αυτά τα εξαναγκασμένα χαμόγελα εμφανίζονται συχνά κατά τη διάρκεια κοινωνικών υποχρεώσεων. Είναι στην οικογενειακή συγκέντρωση, στην εκδήλωση εργασίας, ή στο μπάρμπεκιου της γειτονιάς, και εκτελούν τις κοινωνικά αναμενόμενες κινήσεις.

Αλλά αν κοιτάξετε προσεκτικά, τότε θα δείτε την αποσύνδεση μεταξύ των χειλιών και των ματιών. Μερικές φορές οι γωνίες του στόματός τους τρέμουν ελαφρώς, σαν η προσπάθεια διατήρησης αυτού του χαμόγελου να είναι σωματικά εξαντλητική. Επειδή είναι εξαντλητικό να προσποιείσαι ότι είσαι καλά όταν δεν είσαι.

Αποφεύγει την επαφή με τα μάτια, ακόμη και με τους πολύ κοντινούς της

Η οπτική επαφή είναι το πώς συνδεόμαστε με τους άλλους ανθρώπους. Είναι τρωτή, οικεία και αποκαλυπτική. Και όταν κάποιος έχει χάσει τη χαρά του, αυτή η τρωτότητα γίνεται ανυπόφορη. Αυτό δεν αφορά τη συστολή ή την εσωστρέφεια.

Αφορά την προστασία. Όταν μετά βίας κρατιέστε όρθιοι, η οπτική επαφή μοιάζει σαν να αφήνετε κάποιον να δει την ψυχή σας, όταν η ψυχή σας είναι σε κομμάτια.

Η κίνησή της έχει επιβραδυνθεί

Η ενέργεια είναι ένας πεπερασμένος πόρος, και όταν η χαρά εξαφανίζεται, το ίδιο συμβαίνει και με τη ζωτικότητα. Τα πάντα γίνονται δυσκολότερα. Το περπάτημα μοιάζει σαν να διασχίζετε λάσπη με δυσκολία. Το να απλώσετε το χέρι για ένα φλιτζάνι καφέ απαιτεί συνειδητή προσπάθεια.

Οι απλές κινήσεις που κάποτε ήταν αυτόματες τώρα απαιτούν σκόπιμη σκέψη. Αυτή η σωματική επιβράδυνση είναι ένα από τα πιο ενδεικτικά σημάδια ότι κάτι πάει πολύ στραβά. Δεν είναι τεμπελιά ή έλλειψη κινήτρου με τον τρόπο που συχνά κρίνουν οι άνθρωποι.

Είναι το σώμα που ανταποκρίνεται σε εσωτερική εξάντληση. Σκεφτείτε πώς κινείστε όταν είστε ενθουσιασμένοι για κάτι σε σχέση με το πώς κινείστε όταν το φοβάστε . Τώρα φανταστείτε ότι ο φόβος έχει γίνει η βασική σας συναισθηματική κατάσταση. Αυτό είναι για το οποίο μιλάμε εδώ.

Αποφεύγει δραστηριότητες και μέρη που άλλοτε αγαπούσε

Αυτό είναι πιο δύσκολο να εντοπιστεί μόνο μέσω της γλώσσας του σώματος, αλλά εμφανίζεται στο πώς κάποιοι τοποθετούνται φυσικά σε κοινωνικούς χώρους. Όταν μια γυναίκα έχει χάσει τη χαρά της, συχνά θα τοποθετηθεί στην περιφέρεια.

Σε συγκεντρώσεις, πηγαίνει προς τις άκρες των δωματίων. Θα σταθεί κοντά στις εξόδους. Κάθεται στην πίσω σειρά αντί στην μπροστινή. Το σώμα της είναι σωματικά παρόν, αλλά έτοιμο για διαφυγή. Μπορεί να εμφανιστεί σε μία εκδήλωση, αλλά να καθίσει χώρια από την κύρια ομάδα.

Θα παρακολουθήσει το οικογενειακό δείπνο, αλλά θα βρει λόγους να απασχολήσει τον εαυτό της στην κουζίνα. Η φυσική της θέση και στάση στον χώρο αποκαλύπτει τη συναισθηματική της απόσταση από δραστηριότητες που παλιά της έφερναν ευχαρίστηση.

Η φωνή της έχει χάσει τη συνήθη ένταση και ποικιλομορφία

Ακούστε πώς μιλάει κάποιος, όχι μόνο τι λέει. Όταν η χαρά σβήνει, οι φωνές γίνονται μονότονες. Η φυσική ροή της συνομιλίας εξαφανίζεται, αντικαθίσταται από μια μονότονη επανάληψη που ακούγεται σχεδόν αυτόματη.

Αυτό δηλώνει απουσία συναισθηματικού εύρους στην φωνητική έκφραση. Οι ιστορίες λέγονται χωρίς ενθουσιασμό. Οι ερωτήσεις γίνονται χωρίς περιέργεια. Οι απαντήσεις βγαίνουν μηχανικές, σαν να διαβάζουν από ένα σενάριο στο οποίο δεν πιστεύουν.

Έχει γίνει νευρική – σε αντίθεση με το παρελθόν

Μερικές φορές η απουσία χαράς εκδηλώνεται όχι ως ακινησία, αλλά ως ανησυχία. Το σώμα ξέρει ότι κάτι δεν πάει καλά και δεν μπορεί να ηρεμήσει. Προσέξτε τις νέες συνήθειες: Το υπερβολικό άγγιγμα των μαλλιών, το δάγκωμα των νυχιών, το τράβηγμα του δέρματος, το πείραγμα των ρούχων. Χέρια που δεν μπορούν να βρουν θέση ηρεμίας. Πόδια που αναπηδούν κάτω από τραπέζια. Δάχτυλα που χτυπούν σε επιφάνειες ή στριφογυρνούν κοσμήματα ξανά και ξανά.

Αυτά δεν είναι πάντα σημάδια άγχους με την κλινική έννοια, αν και σίγουρα μπορούν να είναι. Είναι ο τρόπος του σώματος να αποφορτιστεί από την ένταση, όταν δεν έχει άλλο μέρος να πάει. Όταν η εσωτερική ζωή γίνεται άβολη, το σώμα προσπαθεί να αυτο-κατευναστεί μέσω επαναλαμβανόμενης κίνησης.

Είναι αφηρημένη

Βρίσκεται μπροστά σας, αλλά φαίνεται να απουσιάζει και να παρατηρεί τον κόσμο μέσα από θολό γυαλί. Το σώμα της καταλαμβάνει χώρο, αλλά δεν κυριαρχεί σε αυτόν πλήρως. Απαντά σε ερωτήσεις, αλλά με καθυστέρηση, σαν τα λόγια να χρειάζονται χρόνο για να την φτάσουν. Κοιτάζει τα πράγματα χωρίς να φαίνεται ότι τα βλέπει πραγματικά. Εκτελεί όλες τις φυσικές κινήσεις της συμμετοχής, ενώ παραμένει θεμελιωδώς αποσυνδεδεμένη.

Στους δημόσιους χώρους, αυτή η κατάσταση παρατηρείται συχνά: σε μητέρες που σπρώχνουν καροτσάκια με κενή έκφραση, σε επαγγελματίες που κάθονται σε παγκάκια κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού τους διαλείμματος κοιτάζοντας το κενό, ή σε ηλικιωμένες γυναίκες που φαίνεται να παρακολουθούν τη ζωή να περνά αντί να συμμετέχουν σε αυτή.

Πρόκειται για τη γλώσσα του σώματος κάποιου που έχει χάσει το νήμα που τη συνδέει με την ίδια του την ύπαρξη. Είναι παρών, αλλά δεν είναι πραγματικά εκεί.

Tips

Αυτά τα σημάδια δεν αποτελούν διάγνωση, και δεν είναι πάντα όπως φαίνονται. Όλοι έχουμε κακές μέρες, κακές εβδομάδες, ακόμα και κακούς μήνες, όπου η γλώσσα του σώματός μας μπορεί να αντανακλά δυσκολίες και ανησυχία. Αλλά αν παρατηρήσετε αρκετά από αυτά τα σημάδια να επιμένουν σε κάποιον που νοιάζεστε, ίσως είναι καιρός να προσεγγίσετε.

Όχι με κρίση ή λύσεις, αλλά με γνήσιο ενδιαφέρον και την προθυμία να είστε απλώς παρόντες. Έχω μάθει με τα χρόνια ότι μερικές φορές το πιο ευγενικό πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να παρατηρούμε. Να βλέπουμε τι λέει το σώμα κάποιου ακόμα και όταν τα λόγια του επιμένουν ότι όλα είναι καλά. Και μετά να προσφέρουμε όποια υποστήριξη μπορούμε, είτε πρόκειται για ένα αυτί που ακούει, για μια ευγενική παρατήρηση, είτε απλώς για την υπενθύμιση ότι δεν είναι μόνοι.

Ένα μπορεί να διατυπωθεί με βεβαιότητα: η χαρά μπορεί να χαθεί, αλλά μπορεί και να βρεθεί ξανά. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζεται είναι ένα άτομο που νοιάζεται αρκετά για να παρατηρήσει και να επικοινωνήσει. Τι σημάδια έχετε παρατηρήσει στους αγαπημένους σας;