Όταν η χαρά έχει χαθεί από τη ζωή μιας γυναίκας, τα σημάδια που το μαρτυρούν είναι αδιόρατα. Μπορεί εύκολα να περάσει απαρατήρητο αν δεν προσέξεις. Όταν μια γυναίκα χάνει τη χαρά της, δεν το ανακοινώνει με μεγαλειώδη τρόπο. Ξεκινά με μικρές, σχεδόν ανεπαίσθητες αλλαγές στην καθημερινότητά της.

Μια σύντομη παύση εδώ, ένα αδιάφορο νεύμα εκεί. Σιγά σιγά το χρώμα ξεθωριάζει, και ο κόσμος γύρω της μοιάζει σαν να έχει χάσει τη ζωντάνια του. Αυτή η σιωπηλή μετάβαση είναι κάτι που παρατηρείται συχνά σε πολλές γυναίκες. Τα σημάδια που προδίδουν την απώλεια της χαράς, είναι αρκετά ανεπαίσθητα, αλλά σημαντικά.

Οι 9 «αθόρυβες» συμπεριφορές που δείχνουν ότι μια γυναίκα έχει χάσει τη χαρά της ζωής

Δεν κάνει μικρά πράγματα για τον εαυτό της,

Προσέχει πολύ τα λόγια της και λογοκρίνει τα συναισθήματά της,

Δεν έχει κάτι να ανυπομονεί,

Δεν ζητά βοήθεια γιατί το θεωρεί απόδειξη της αποτυχία της,

Περιορίζεται για να αποφύγει την απογοήτευση,

Αδιαφορεί για όσα την εξέφραζαν άλλοτε,

Γελά λιγότερα με όσα παλιά έβρισκε αστεία,

Προσέχει τους άλλους και όχι τον εαυτό της,

Κινείται λιγότερο και κοιμάται πολύ ή ελάχιστα

Δεν κάνει μικρά πράγματα για τον εαυτό της

Το αίσθημα της χαράς δίνει πρωτοβουλία. Όταν μια γυναίκα αντί για “θέλω να”, λέει πλέον “δεν έχω πρόβλημα” σημαίνει ότι μπορεί να νιώθει ένα κενό.

Είναι ένδειξη παραίτησης. Δώστε της μια ώθηση και εναλλακτικές ώστε ν’ αποκτήσει και πάλι την αίσθηση της πρωτοβουλίας.

Προσέχει πολύ τα λόγια της και λογοκρίνει τα συναισθήματά της

Ο λόγος μιας γυναίκας που δεν νιώθει χαρά στην καθημερινότητα, γίνεται επίπεδος, λιτός. Οι προτάσεις της μεταφέρουν μόνο τις αναγκαίες πληροφορίες – όχι ζωντανές ιστορίες. Τα λόγια της είναι στεγνά και ουδέτερα.

Τι αίσθημα της χαράς κάνει τον λόγο να ρέει, να είναι αναλυτικός.

Δεν έχει κάτι να ανυπομονεί

Όταν είμαστε χαρούμενοι, κάνουμε σχέδια. Υπάρχει έστω ένα πράγμα για το οποίο ανυπομονούμε. Ένα μάθημα, μια συνάντηση με τους φίλους, ένα έργο.

Όταν η χαρά έχει χαθεί, το καθημερινό πρόγραμμα μοιάζει μια λίστα με αγγαρείες.

Δεν χρειάζεται να κάνετε πολυτελή ταξίδια. Μικρά σχέδια αρκούν. Ένας καφές έξω, την Κυριακή. Ένα καινούργιο μάθημα. Η προσμονή είναι το κίνητρο της καθημερινότητας.

Δεν ζητά βοήθεια γιατί το θεωρεί απόδειξη της αποτυχία της

Η απώλεια της χαράς συνοδεύεται από σκληρή αυτοκριτική. Μια γυναίκα που δεν νιώθει πλέον χαρούμενη, προτιμά να κάνει τα πάντα μόνη της. Σας λέει ότι τα καταφέρνει μια χαρά.

Θεωρεί πως, αν παραδεχτεί ότι έχει ανάγκη από βοήθεια, θα αποδεχτεί την αποτυχία της. Η ανάγκη για βοήθεια δεν είναι αδυναμία – είναι μια έκφανση της ανθρώπινης σύνδεσης.

Περιορίζεται για να αποφύγει την απογοήτευση

Όταν μια γυναίκα δεν αισθάνεται πλέον χαρά, δεν συμμετέχει στην κοινωνική ζωή. Μπορεί να προτιμά να βλέπει τηλεόραση και γενικά, κάθε προβλέψιμο σενάριο. Η οικειότητα της δημιουργεί ασφάλεια.

Δοκιμάστε να κάνετε μικρές αλλαγές στην καθημερινότητά σας. Πηγαίντε στο σπίτι από έναν διαφορετικό δρόμο. Επισκεφθείτε ένα μουσείο, δοκιμάστε μια νέα συνταγή.

Αδιαφορεί για όσα την εξέφραζαν άλλοτε. Αυτό μπορεί να σημαίνει πως, η γυναίκα δεν ενδιαφέρεται για το περιβάλλον στο οποίο ζει, να έχει παραμερίσει τα αγαπημένα της αντικείμενα. Όλα αυτά, είναι σημάδια που μαρτυρούν ένα κενό.

Γελά λιγότερο με όσα παλιά έβρισκε αστεία

Το γέλιο είναι ένδειξη υγείας. Όταν χάνεται η χαρά, σταδιακά εξαφανίζεται και το γέλιο. Μια γυναίκα που δεν βιώνει τη χαρά στην καθημερινότητά της, πλέον χαμογελά με το ζόρι.

Είναι ένας μηχανισμός προστασίας. Δώστε το περιθώριο και δημιουργήστε τις συνθήκες ώστε σταδιακά, να ξαναβρεί αστεία όσα την έκαναν να γελάει.

Προσέχει τους άλλους και όχι τον εαυτό της

Μπορεί μια γυναίκα να δείχνει πως όλα είναι μια χαρά. Εξακολουθεί να θυμάται τα γενέθλια των φίλων της, να δουλεύει, να προσέχει τα παιδιά της. Εσωτερικά ωστόσο, η πραγματικότητα μπορεί να είναι διαφορετική.

Αρνείται να δεχτεί τη φροντίδα που η ίδια προσφέρει. Επιμένει πως είναι μια χαρά και αλλάζει θέμα.

Κινείται λιγότερο και κοιμάται πολύ ή ελάχιστα

Η κίνηση και ο καλός ύπνος, είναι αναγκαία για τη διατήρηση της υγείας και της χαράς. Μερικές φορές μπορεί να είναι ένας περίπατος στη γωνία.

Άλλες φορές ελαφρές διατάσεις στο πάτωμα. Σταδιακά, η ζωή θα μοιάζει λιγότερο βαριά.

Πώς να βοηθήσετε χωρίς να είστε ελεγκτικοί

Προσφέρετε επιλογές, όχι διαλέξεις.

Προσφέρετε εναλλακτικές.

Προτείνετε μια σύντομη βόλτα. Μην πιέζετε.

Κάντε ερωτήσεις που εμπνέουν δύναμη.

Χρησιμοποιήστε γλώσσα που μειώνει τη ντροπή.

Πολλοί καλοί άνθρωποι χάνουν τη σπίθα τους για λίγο. Αυτό δεν είναι οριστικό. Είναι μια φάση.

Ανταλλάξτε λύσεις με υποστήριξη.

Περπατήστε μαζί τους. Καθίστε μαζί τους. Μοιραστείτε ακόμη και τη σιωπή μαζί τους.

Πώς μπορείτε να βοηθήσετε τον εαυτό σας

Μην ψάχνετε για ένα κύμα συναισθήματος. Ψάξτε για μια επαναλαμβανόμενη ενέργεια. Διαλέξτε μια συνήθεια που παίρνει λιγότερο από δέκα λεπτά, συνδέστε τη με έναν χρόνο και τόπο, και κρατήστε τη για επτά μέρες.

Συνδυάστε ένα εξωτερικό ναι με ένα εσωτερικό ναι. Βάλτε ένα μικρό πράγμα στο ημερολόγιο για το οποίο ένας μελλοντικός σας εαυτός θα χαρεί που το κάνατε.

Αν μπορείτε, δείτε έναν καθρέφτη που λέει την αλήθεια με καλοσύνη. Γιατρό. Σύμβουλο. Φίλο.

Τι να κάνετε αν λείπει η χαρά απ’ τη ζωή σας