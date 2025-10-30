Ύπνος: Επιστήμονες αποκαλύπτουν ότι μια απλή αλλαγή στη διατροφή μπορεί να βοηθήσει στην άμεση βελτίωσή του

Μια νέα επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει ότι η ποιότητα του ύπνου μπορεί να βελτιωθεί με φυσικό τρόπο μέσα σε μία μόλις νύχτα. Οι ερευνητές βρήκαν πως όσοι καταναλώνουν περισσότερα φρούτα και λαχανικά απολαμβάνουν έως και 16% καλύτερη ποιότητα ύπνου, αποδεικνύοντας ότι η σωστή διατροφή είναι το “κλειδί” για ξεκούραστο σώμα και νου.

Η διατροφή μπορεί να είναι το “φυσικό φάρμακο” για καλύτερο ύπνο

Από τον λευκό θόρυβο και τις μάσκες ύπνου μέχρι τα βάρη και τα αρωματικά έλαια, οι άνθρωποι έχουν δοκιμάσει κάθε πιθανό τρόπο για να κοιμηθούν καλύτερα. Όμως, η έλλειψη ποιοτικού ύπνου εξακολουθεί να επηρεάζει σοβαρά την καρδιαγγειακή και μεταβολική υγεία, τη μνήμη, τη συγκέντρωση, τη διάθεση και τις σχέσεις μας.

Εάν δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε καλά, η λύση μπορεί να βρίσκεται… στο πιάτο σας. Σύμφωνα με νέα μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Σικάγο και το Πανεπιστήμιο Κολούμπια, η κατανάλωση περισσότερων φρούτων και λαχανικών μέσα στην ημέρα μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα του ύπνου σας, την ίδια νύχτα, κατά 16%.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι υπάρχει ξεκάθαρη σχέση ανάμεσα στην ποιότητα της διατροφής και τον ύπνο, με όσους ακολουθούσαν τις συστάσεις του CDC (Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ) να κοιμούνται πιο βαθιά και να νιώθουν πιο ξεκούραστοι κατά τη διάρκεια της μέρας. «Η αύξηση της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών κατά τη διάρκεια της ημέρας συνδέεται με πιο ήρεμο και βαθύ ύπνο τη νύχτα», αναφέρουν οι επιστήμονες.

Η Dr. Esra Tasali, διευθύντρια του UChicago Sleep Center, εξήγησε: «Οι αλλαγές στη διατροφή μπορούν να αποτελέσουν μια φυσική, οικονομική και αποτελεσματική μέθοδο για καλύτερο ύπνο. Η μελέτη μας αποδεικνύει ότι η διατροφή επηρεάζει άμεσα τον τρόπο που ξεκουραζόμαστε».

Πώς αλληλεπιδρούν διατροφή και ύπνος

Προηγούμενες μελέτες είχαν δείξει ότι η έλλειψη ύπνου οδηγεί σε πιο ανθυγιεινές διατροφικές επιλογές, πλούσιες σε λιπαρά και ζάχαρη. Όμως, μέχρι σήμερα, γνωρίζαμε λιγότερα για το αντίστροφο, δηλαδή για τον τρόπο με τον οποίο η διατροφή επηρεάζει τον ύπνο. Αυτή η νέα έρευνα είναι η πρώτη που αποδεικνύει ότι η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών μέρα μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα του ύπνου τη νύχτα.

Οι συμμετέχοντες —υγιείς νέοι ενήλικες— κατέγραφαν τι έτρωγαν κάθε μέρα μέσω εφαρμογής και φορούσαν ειδικά βραχιόλια που παρακολουθούσαν τη διάρκεια και το βάθος του ύπνου. Οι ερευνητές μέτρησαν τον δείκτη “κατακερματισμού ύπνου”, δηλαδή πόσες φορές κάποιος ξυπνάει ή αλλάζει στάδιο ύπνου μέσα στη νύχτα.

Τα αποτελέσματα της μελέτης

Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι όσοι κατανάλωναν περισσότερα φρούτα, λαχανικά και σύνθετους υδατάνθρακες (όπως δημητριακά ολικής αλέσεως) απολάμβαναν πιο βαθύ, ήρεμο και αδιάκοπο ύπνο. Όσοι έφτασαν τις πέντε μερίδες φρούτων και λαχανικών την ημέρα, όπως προτείνει το CDC, είδαν 16% βελτίωση στην ποιότητα του ύπνου σε σχέση με όσους δεν κατανάλωναν καθόλου. «Το 16% είναι μια εξαιρετικά σημαντική διαφορά», εξήγησε η Dr. Tasali. «Είναι εντυπωσιακό ότι μια τόσο μικρή αλλαγή στη διατροφή μπορεί να επιδράσει τόσο άμεσα — μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες».

Οι επιστήμονες σχεδιάζουν να μελετήσουν περαιτέρω αν η σχέση αυτή είναι αιτιώδης, καθώς και τους βιολογικούς μηχανισμούς που την εξηγούν. Παρ’ όλα αυτά, τα δεδομένα δείχνουν ξεκάθαρα ότι η καθημερινή κατανάλωση φρούτων, λαχανικών και δημητριακών ολικής αλέσεως βελτιώνει την υγεία του ύπνου μακροπρόθεσμα.

Η Dr. Marie-Pierre St-Onge από το Πανεπιστήμιο Columbia τόνισε: «Πολλοί με ρωτούν τι μπορούν να φάνε για να κοιμούνται καλύτερα. Οι μικρές αλλαγές κάνουν τη διαφορά — είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι η καλύτερη ξεκούραση είναι στο χέρι σας».