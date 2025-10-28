Ύπνος: Το πρωινό γεύμα που θα σας βοηθήσει να κοιμάστε καλά και να έχετε περισσότερη ενέργεια, σύμφωνα με ειδικό

Εάν ψάχνετε τρόπους για να εξασφαλίσετε έναν πιο ποιοτικό ύπνο και να ξυπνάτε γεμάτοι ενέργεια, ίσως η λύση να είναι πιο απλή από ό,τι φαντάζεστε. Μία ειδικός ύπνου αποκαλύπτει γιατί το πρωινό γεύμα παίζει καθοριστικό ρόλο στη νυχτερινή σας ξεκούραση και ποιο συστατικό πρέπει να προσθέσετε οπωσδήποτε στο πιάτο σας.

Τι να τρώτε το πρωί για να εξασφαλίσετε καλύτερο ύπνο και να έχετε περισσότερη ενέργεια, σύμφωνα με ειδικό

Η αϋπνία και ο διαταραγμένος ύπνος είναι ένα κοινό πρόβλημα πολλών ανθρώπων. Με τις αναζητήσεις στο διαδίκτυο σχετικά με το «πώς να ξυπνήσω λιγότερο κουρασμένος» να αυξάνονται, ειδικά κατά τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες, η Dr. Deborah Lee μοιράζεται τις κορυφαίες της συμβουλές.

Η ειδικός ύπνου εξηγεί ότι το πρωινό γεύμα είναι απαραίτητο για να ξυπνήσετε με ενέργεια. «Μπορεί να είναι εύκολο να φάτε μια μπάρα δημητριακών ή λίγο ψωμί, αλλά ένα πρωινό πλούσιο σε υδατάνθρακες και πρωτεΐνες θα σας κάνει να νιώσετε γρήγορα πιο σε εγρήγορση. Τα αυγά είναι μια εξαιρετική πηγή πρωτεΐνης, οπότε αν έχετε χρόνο να φτιάξετε μια ομελέτα, αυτή είναι η ιδανική επιλογή».

Ωστόσο, η ειδικός προειδοποιεί: «Η κατανάλωση τροφών πλούσιων σε ζάχαρη το πρωί, όπως ορισμένοι τύποι δημητριακών, μπορεί να προκαλέσει αύξηση του σακχάρου στο αίμα με αποτέλεσμα να νιώθετε νωθρότητα».

4 συμβουλές για να ξυπνάτε πιο ξεκούραστοι

Εκτός από την κατανάλωση πρωτεΐνης το πρωί, η Dr. Lee δίνει και τέσσερις πρακτικές συμβουλές για να νιώθετε πιο ξεκούραστοι και έτοιμοι να ξεκινήσετε τη μέρα σας με περισσότερη ενέργεια:

Αποφύγετε τον καφέ για τουλάχιστον 45 λεπτά μετά το πρωινό ξύπνημα

Ενώ ο καφές είναι βασικό πρωινό ρόφημα, υπάρχει ένας κανόνας για την καφεΐνη: «Είναι φυσικό το πρωί, το πρώτο πράγμα που θέλουμε να κάνουμε είναι να πιούμε έναν καφέ για να ξυπνήσουμε. Ωστόσο, δεν πρέπει να καταφεύγετε στην καφεΐνη αμέσως μόλις ξυπνήσετε, αλλά τουλάχιστον 45 λεπτά αργότερα, καθώς τότε θα λάβετε την επιθυμητή ώθηση».

Προστατέψτε τον κιρκάδιο ρυθμό σας

Ο κιρκάδιος ρυθμός είναι το εσωτερικό ρολόι του σώματός σας. Η ρουτίνα είναι το “κλειδί”: «Ο κιρκάδιος ρυθμός είναι το μοτίβο που ακολουθεί το σώμα σας για να γνωρίζει πότε είναι ώρα για ύπνο και πότε πρέπει να ξυπνήσει. Ένας βασικός παράγοντας για να επιτευχθεί αυτό είναι η ρουτίνα και ο ύπνος και το πρωινό ξύπνημα την ίδια ώρα κάθε μέρα».

Η Dr. Lee συμβουλεύει να τηρείτε μια σταθερή ρουτίνα όχι μόνο στον ύπνο, αλλά και στα γεύματα και στον χρόνο αποσύνδεσης από την τεχνολογία, ακόμα και τα Σαββατοκύριακα.

Πρωινή άσκηση

Η πρωινή άσκηση μπορεί να μειώσει σημαντικά την υπνηλία: «Η έρευνα έχει δείξει ότι μια προπόνηση 30 λεπτών μέτριας έντασης θα σας βοηθήσει να ξυπνήσετε πολύ πιο γρήγορα. Δεν χρειάζεται να είναι έντονη HIIT προπόνηση – ακόμα και ένας γρήγορος περίπατος γύρω από το τετράγωνο μπορεί να βοηθήσει τα κουρασμένα μάτια σας».

Φωτίστε το υπνοδωμάτιό σας

Το φως είναι ένα ισχυρό σήμα αφύπνισης για τον εγκέφαλο: «Όταν τα μάτια σας βλέπουν φως το πρωί, ο εγκέφαλό σας λαμβάνει σήμα ότι είναι ώρα να ξυπνήσετε. Εάν μπορείτε αξιοποιήστε το φυσικό φως ανοίγοντας τις κουρτίνες και βγαίνοντας έξω το συντομότερο δυνατό, αυτή είναι η καλύτερη επιλογή».