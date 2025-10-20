Ύπνος: Η λήψη συμπληρωμάτων διατροφής σε λάθος χρονική στιγμή μπορεί να προκαλέσει αϋπνία, σύμφωνα με μελέτη

Σταματίνα Στίνη

Υγεία

Ύπνος: Η λήψη συμπληρωμάτων διατροφής σε λάθος χρονική στιγμή μπορεί να προκαλέσει αϋπνία, σύμφωνα με μελέτη
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Η ποιότητα του ύπνου μας επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της ώρας που λαμβάνουμε τα συμπληρώματα διατροφής. Μελέτες δείχνουν ότι συγκεκριμένες βιταμίνες, κυρίως του συμπλέγματος Β, μπορούν να διαταράξουν το βιολογικό ρολόι και να οδηγήσουν σε αϋπνία.

Ύπνος: Το Νο1 υποτιμημένο συμπλήρωμα που σας βοηθάει να κοιμάστε πιο εύκολα και να ξυπνάτε χαρούμενοι, σύμφωνα με μελέτη

Τι έδειξε μελέτη για τα συμπληρώματα διατροφής και τον ύπνο

Όλοι γνωρίζουμε τι πρέπει να αποφεύγουμε πριν κοιμηθούμε: καφές, οθόνες ηλεκτρονικών συσκευών, έντονη άσκηση. Ωστόσο, πολλοί εκπλήσσονται όταν μαθαίνουν ότι μια φαινομενικά υγιεινή συνήθεια –η λήψη βιταμινών πριν από τον ύπνο– που μπορεί να έχει απροσδόκητες επιβλαβείς επιδράσεις.

Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Sleep Medicine αποκαλύπτει ότι τα πολυβιταμινούχα συμπληρώματα μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τον ύπνο, προκαλώντας συχνές αφυπνίσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας και δυσκολία στην επανέναρξη του ύπνου. Αυτό οφείλεται κυρίως στις βιταμίνες του συμπλέγματος Β, οι οποίες φαίνεται να διαταράσσουν το βιολογικό ρολόι του σώματος.

Ύπνος: Αυτός είναι ο Νο1 ένοχος πίσω από την αϋπνία, σύμφωνα με νευροεπιστήμονα – «Επηρεάζει την παραγωγή μελατονίνης»

Βιταμίνες, ύπνος και βιολογικό ρολόι του σώματος

Οι βιταμίνες είναι ζωτικής σημασίας για τον υγιή ύπνο και άλλες βιολογικές διεργασίες. Για παράδειγμα, η έλλειψη βιταμίνης D συνδέεται με κακή ποιότητα ύπνου. Αν και οι καλύτερες πηγές είναι ο ήλιος και η υγιεινή διατροφή, πολλοί επιλέγουν συμπληρώματα. Το ίδιο ισχύει για τη βιταμίνη C, η οποία έχει αποδειχθεί ότι περιορίζει τις αρνητικές επιπτώσεις της έλλειψης ύπνου.

Σε γενικές γραμμές, τα συμπληρώματα διατροφής είναι ωφέλιμα για όσους δεν λαμβάνουν αρκετά θρεπτικά συστατικά από την διατροφή τους (όπως vegetarians ή vegans). Όμως, η βασική σύσταση των ειδικών είναι η πρόσληψη των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών μέσω της διατροφής.

Οι βιταμίνες Β είναι απαραίτητες για τη σωστή λειτουργία του νευρικού συστήματος, βοηθώντας στην ηρεμία και εξασφαλίζοντας υψηλής ποιότητας, αποκαταστατικό ύπνο, όταν λαμβάνονται σωστά. Ωστόσο, όταν η λήψη βιταμινών B το βράδυ, μπορεί να έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα:

  • Βιταμίνη Β12: Τα υψηλά επίπεδα συνδέονται με αϋπνία, συχνές αφυπνίσεις και διαταραχή του βιολογικού ρολογιού του σώματος.
  • Βιταμίνη Β6: Έχει διαπιστωθεί ότι επηρεάζει τα όνειρα, κάνοντάς τα πιο ρεαλιστικά και έντονα.

Η ιδανική ώρα λήψης των βιταμινών για ποιοτικό ύπνο

Για να αποφύγετε τις αρνητικές επιπτώσεις στον ύπνο, μην σταματήσετε τα συμπληρώματα, απλά αλλάξτε την ώρα λήψης. Η καλύτερη ώρα για τα συμπληρώματα βιταμινών Β είναι το πρωί μαζί με το φαγητό, ώστε να μην διαταραχθεί ο ύπνος και να βελτιωθεί η απορρόφηση. Επιπλέον, μελέτες δείχνουν ότι η λήψη το πρωί μπορεί να βελτιώσει την εγρήγορση και να αποτρέψει την κούραση κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Συμπληρώματα που βελτιώνουν τον ύπνο και πρέπει να λαμβάνονται το βράδυ

Εκτός από εκείνα που πρέπει να αποφεύγουμε, υπάρχουν συμπληρώματα, τα οποία όταν λαμβάνονται το βράδυ, μπορούν να διευκολύνουν τον ύπνο:

  • Μελατονίνη: Η φυσική ορμόνη του ύπνου που βοηθά στην προετοιμασία του σώματος για ξεκούραση.
  • Μαγνήσιο: Ένα απαραίτητο μέταλλο που ρυθμίζει την παραγωγή μελατονίνης και βοηθά στην αναστολή της κορτιζόλης (της «ορμόνης του στρες»).
  • Ασβέστιο: Βοηθά στην παραγωγή μελατονίνης και συμβάλλει στη ρύθμιση των ορμονών. Συνιστάται να λαμβάνεται περίπου 2 ώρες πριν από τον ύπνο μαζί με τα άλλα βραδινά συμπληρώματα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο μετονομάστηκε σε Ωνάσειο Νοσοκομείο- Τι περιλαμβάνει η νέα δομή

Σε κίνδυνο η υγεία των ασθενών με διαβήτη-Τι προβλέπουν οι νέες ρυθμίσεις χορήγησης διαβητολογικού υλικού

AEGEAN: Οι 5 κορυφαίοι προορισμοί εξωτερικού που επιλέγουν για την αργία της 28ης Οκτωβρίου οι Έλληνες ταξιδιώτες

Νέος ΚΟΚ: Τι ισχύει για καφέ, μπουφάν και ψώνια στο αυτοκίνητο

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3

Οδηγός εντοπίστηκε από την Tροχαία να έχει πινακίδα ζωγραφισμένη στο χέρι
περισσότερα
16:26 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Ευλογιά αιγοπροβάτων: «Επικίνδυνα για τη διατροφική ασφάλεια τα παράνομα εμβόλια» – Η προειδοποίηση τεσσάρων πανεπιστημιακών

Τέσσερις καθηγητές Κτηνιατρικής από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο...
06:00 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Δυσπεψία: Το κοινό μπαχαρικό που βοηθά στην αποτελεσματική αντιμετώπισή της, σύμφωνα με μελέτη

Στη σύγχρονη εποχή, πολλοί άνθρωποι αναζητούν φυσικές εναλλακτικές λύσεις για την ανακούφιση α...
22:00 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Εφιάλτες και διατροφή: Πώς τα γαλακτοκομικά προϊόντα επηρεάζουν την ποιότητα του ύπνου σας, σύμφωνα με ειδικούς

Έχετε ξυπνήσει ποτέ από εφιάλτη με τον προβληματισμό εάν η αιτία ήταν κάτι που φάγατε το βράδυ...
06:00 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Έμφραγμα: Οι 2 τροφές που μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς – Τι πρέπει να προσέξετε αν έχετε υψηλή χοληστερίνη

Η υψηλή χοληστερόλη είναι μια σοβαρή απειλή για την καρδιαγγειακή υγεία. Όταν τα επίπεδά της ξ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης