Βιταμίνη D: 6 τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη χωρίς τη λήψη συμπληρωμάτων, σύμφωνα με διαιτολόγους

Η βιταμίνη D παίζει καθοριστικό ρόλο σε πολλές βασικές λειτουργίες του οργανισμού, όπως η υγεία των οστών, η μυϊκή λειτουργία, ο μεταβολισμός, η ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος και η καλή λειτουργία του εγκεφάλου. Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι δεν λαμβάνουν αρκετή από αυτή τη λιποδιαλυτή βιταμίνη ή αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια. Αυτό συμβαίνει επειδή οι πηγές βιταμίνης D μέσω της διατροφής είναι περιορισμένες σε σχέση με άλλες βιταμίνες και μέταλλα.

Πολύ λίγα τρόφιμα περιέχουν φυσικά βιταμίνη D. Παρόλα αυτά, ορισμένα τρόφιμα και ποτά είναι εμπλουτισμένα με αυτό το θρεπτικό συστατικό. Επίσης, λαμβάνουμε βιταμίνη D από τον ήλιο, αν και διάφοροι παράγοντες επηρεάζουν την ποσότητα που το σώμα μας μπορεί να απορροφήσει.

Πόση βιταμίνη D χρειαζόμαστε

Το Συμβούλιο Τροφίμων και Διατροφής των ΗΠΑ συνιστά στους ενήλικες να στοχεύουν σε 600 έως 800 IUs βιταμίνης D καθημερινά. Τα χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο για:

επιπλοκές στην εγκυμοσύνη,

αυτοάνοσα νοσήματα,

χρόνιες ασθένειες, όπως ο διαβήτης ή ο καρκίνος,

προβλημάτων ψυχικής υγείας, όπως η κατάθλιψη.

Τα καλά νέα είναι ότι εστιάζοντας στις σωστές τροφές και συνήθειες, είναι δυνατό να λάβετε την ποσότητα βιταμίνης D που χρειάζεται ο οργανισμός σας, χωρίς τη λήψη συμπληρωμάτων. Ωστόσο, κάποιοι άνθρωποι μπορεί να χρειαστούν συμπληρώματα διατροφής αφού πρώτα συμβουλευτούν τον γιατρό τους.

6 τρόποι για να λάβετε περισσότερη βιταμίνη D μέσω της διατροφής

Εντάξτε τα άγρια λιπαρά ψάρια στη διατροφή σας

Προτιμήστε μανιτάρια που έχουν εκτεθεί σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV)

Πιείτε ένα ποτήρι γάλα

Καταναλώστε ολόκληρο το αυγό

Δοκιμάστε εμπλουτισμένο χυμό πορτοκαλιού

Εκτεθείτε στο φυσικό φως του ήλιου με ασφάλεια

Εντάξτε τα άγρια λιπαρά ψάρια στη διατροφή σας

Εάν ψάχνετε για πηγές βιταμίνης D, ειδικά κατά τους χειμερινούς μήνες, τα λιπαρά ψάρια είναι μία από τις πλουσιότερες φυσικές επιλογές. Σύμφωνα με την διατροφολόγο Katherine Brooking, M.S., RD, τα άγρια λιπαρά ψάρια περιέχουν περισσότερη βιταμίνη D από εκείνα της ιχθυοκαλλιέργειας.

Για παράδειγμα, μόλις 85 γραμμάρια μαγειρεμένου άγριου σολομού sockeye περιέχουν περίπου 570 IU βιταμίνης D, καλύπτοντας σχεδόν το 95% των ημερήσιων αναγκών σας. Αντίθετα, ο σολομός ιχθυοκαλλιέργειας παρέχει περίπου 250-400 IU. Εκτός από τον σολομό, εξαιρετικές πηγές βιταμίνης D είναι επίσης το σκουμπρί, η ρέγγα και οι σαρδέλες.

Το καλύτερο είναι ότι τα ψάρια είναι γρήγορα και απλά στην προετοιμασία. Τα φρέσκα ή κατεψυγμένα φιλέτα μπορούν να μπουν απευθείας στο τηγάνι, τον φούρνο ή τη σχάρα, χωρίς να χρειάζεται απόψυξη. Αποκτούν υπέροχη γεύση μόνο με λίγο μαύρο πιπέρι, σκόρδο ή χυμό λεμονιού, ο οποίος μπορεί να μειώσει την έντονη ψαρίλα. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κονσερβοποιημένα ή καπνιστά ψάρια: απλώς στραγγίξτε τα υγρά τους και προσθέστε τα σε μια σαλάτα ή ένα σάντουιτς.

Για να εμπλουτίσετε εύκολα τα γεύματά σας με βιταμίνη D, δοκιμάστε να προσθέσετε άγρια λιπαρά ψάρια σε τάκος, ομελέτες ή μπολ με δημητριακά. Δώστε μια ιδιαίτερη πινελιά στο τοστ με αβοκάντο, προσθέτοντας σαρδέλες ή καπνιστό σολομό. Είναι ένας εύκολος και νόστιμος τρόπος να ενισχύσετε τον οργανισμό σας.

Προτιμήστε μανιτάρια που έχουν εκτεθεί σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV)

Ανάμεσα στα φρούτα και τα λαχανικά, τα μανιτάρια είναι τα μόνα που παράγουν βιταμίνη D όταν εκτίθενται σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV). «Τα μανιτάρια που έχουν εκτεθεί σε υπεριώδες φως (όπως τα άγρια ή τα ειδικά επεξεργασμένα μανιτάρια portobello) μπορούν να παρέχουν 150 έως 200 IU ανά 100 γραμμάρια, ενώ ορισμένοι τύποι φτάνουν τα 400 έως 500 IU ανά μερίδα», εξηγεί η Brooking.

Πώς να τα μαγειρέψετε για μέγιστη απορρόφηση

Τα μανιτάρια είναι απίστευτα ευέλικτα στην κουζίνα. Μπορείτε να τα απολαύσετε:

Ωμά σε σαλάτες.

Ψητά, χρησιμοποιώντας μεγάλα μανιτάρια portobello ως βάση για αυγά ή αντί για ψωμάκια σε burgers.

Σοταρισμένα ή τηγανητά.

Για να μεγιστοποιήσετε την απορρόφηση της βιταμίνης D, μαγειρέψτε τα με μια υγιεινή πηγή λιπαρών, όπως ελαιόλαδο, λάδι αβοκάντο, ξηρούς καρπούς ή σπόρους. Η παρουσία λίπους στον οργανισμό σας βοηθά το σώμα να απορροφήσει τη λιποδιαλυτή βιταμίνη D πιο αποτελεσματικά.

Πιείτε ένα ποτήρι γάλα

Είτε προτιμάτε το αποβουτυρωμένο, με χαμηλά λιπαρά, πλήρες ή χωρίς λακτόζη, σχεδόν όλες οι ποικιλίες γάλακτος περιέχουν βιταμίνη D. Ο Jamie Mok, MS, εξηγεί ότι «ανεξάρτητα από τα λιπαρά, το αγελαδινό γάλα, συμπεριλαμβανομένων των ποικιλιών χωρίς λακτόζη, είναι εμπλουτισμένο με μια τυποποιημένη ποσότητα βιταμίνης D». Ένα φλιτζάνι γάλα περιέχει συνήθως 120 IU, καλύπτοντας περίπου το 15% της ημερήσιας συνιστώμενης ποσότητας βιταμίνης D.

Η κατανάλωση γάλακτος για την πρόσληψη βιταμίνης D είναι εύκολη. Μπορείτε να το προσθέσετε σε:

Smoothies

Lattes

Τσάι

Βρώμη

Πουτίγκα chia

Επίσης, μπορείτε απλά να το πιείτε κατευθείαν από το ποτήρι.

Καταναλώστε ολόκληρο το αυγό

Ενώ στο παρελθόν οι κρόκοι των αυγών είχαν κακή φήμη σε δίαιτες απώλειας βάρους, στην πραγματικότητα αποτελούν μια εξαιρετική πηγή βιταμίνης D. Πέρα από τη βιταμίνη του ήλιου, ο κρόκος είναι πλούσιος σε φώσφορο, σίδηρο, φολικό οξύ, χολίνη και υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη.

Ένα μεγάλο αυγό περιέχει περίπου 44 IU βιταμίνης D, καλύπτοντας περίπου το 6% της ημερήσιας συνιστώμενης ποσότητας. Όμως, η ποσότητα αυτή μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερη αν τα αυγά προέρχονται από κότες που εκτρέφονται σε βοσκότοπους ή τρέφονται με ειδικές τροφές εμπλουτισμένες σε βιταμίνη D, φτάνοντας ακόμα και τα 500 IU ανά κρόκο.

Τα αυγά είναι ένα ευέλικτο και θρεπτικό τρόφιμο. Μπορείτε να τα απολαύσετε με πολλούς τρόπους:

Σαν ομελέτα

Βραστά ή τηγανητά

Πάνω σε ψωμί ολικής άλεσης

Ανακατεμένα με λαχανικά

Μέσα σε σάλτσα ντομάτας

Μην παραλείπετε λοιπόν τον κρόκο από τη διατροφή σας. Είναι ένας νόστιμος και εύκολος τρόπος για να προσλάβετε σημαντικά θρεπτικά συστατικά, όπως η απαραίτητη για τον οργανισμό βιταμίνη D.

Δοκιμάστε εμπλουτισμένο χυμό πορτοκαλιού

Ο χυμός πορτοκαλιού δεν είναι απλά ένα δροσιστικό ρόφημα. Οι εμπλουτισμένοι χυμοί πορτοκαλιού αποτελούν μία εξαιρετική πηγή βιταμίνης D και ασβεστίου, εκτός από τη γνωστή βιταμίνη C. Μόλις ένα φλιτζάνι εμπλουτισμένου χυμού πορτοκαλιού μπορεί να παρέχει περίπου 100 IU βιταμίνης D. Είναι σημαντικό να διαβάζετε την ετικέτα των προϊόντων, καθώς δεν είναι όλοι οι χυμοί ενισχυμένοι με αυτά τα θρεπτικά συστατικά.

Για να μεγιστοποιήσετε την απορρόφηση της βιταμίνης D, συνδυάστε τον χυμό πορτοκαλιού με τρόφιμα πλούσια σε μαγνήσιο. Ένας ιδανικός συνδυασμός είναι ο χυμός πορτοκαλιού με τοστ ολικής άλεσης, αβοκάντο και φυστικοβούτυρο. Και τα τρία αυτά τρόφιμα είναι εξαιρετικές πηγές μαγνησίου, το οποίο βοηθάει στην απορρόφηση της βιταμίνης D. Μπορείτε να ενσωματώσετε τον χυμό πορτοκαλιού στη διατροφή σας με διάφορους τρόπους, όπως σε φρουτοσαλάτες ή ακόμα και σε σάλτσες για σαλάτα.

Εκτεθείτε στο φυσικό φως του ήλιου με ασφάλεια

Εάν ψάχνετε τρόπους να αυξήσετε τη βιταμίνη D με φυσικό τρόπο, η έκθεση στον ήλιο είναι ο πιο αποτελεσματικός. Το δέρμα μας παράγει βιταμίνη D όταν έρχεται σε επαφή με τις ακτίνες UVB. Ακόμα και δραστηριότητες όπως η κηπουρική βοηθούν, χωρίς να χρειάζεται να κάνετε σκόπιμα ηλιοθεραπεία. Ωστόσο, είναι σημαντικό να θυμάστε ότι η έκθεση στον ήλιο έχει και κινδύνους, όπως ο κίνδυνος εμφάνισης μελανώματος. Για αυτό, είναι κρίσιμο να είστε προσεκτικοί.

Σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Οικογενειακών Ερευνών, δεν χρειάζεται να περνάτε πολλή ώρα στον ήλιο για να επωφεληθείτε. Ο χρόνος που χρειάζεστε εξαρτάται από:

Τον τόνο του δέρματός σας: Τα άτομα με πιο ανοιχτόχρωμο δέρμα χρειάζονται λιγότερο χρόνο.

Την ώρα της ημέρας: Οι μεσημεριανές ώρες (10:00 – 16:00) έχουν την υψηλότερη ένταση ακτινοβολίας.

Οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να παράγουν αρκετή βιταμίνη D με μόλις 5 έως 30 λεπτά έκθεσης στον ήλιο, δύο φορές την εβδομάδα. Μετά από αυτό το διάστημα, είναι απαραίτητο να εφαρμόζετε αντηλιακό με υψηλό δείκτη προστασίας για να προστατεύσετε το δέρμα σας.

Ποιοι χρειάζονται συμπληρώματα βιταμίνης D

Σύμφωνα με τις νέες κατευθυντήριες γραμμές που δημοσίευσε το 2024 η Ενδοκρινολογική Εταιρεία των ΗΠΑ, οι υγιείς ενήλικες κάτω των 70 ετών πιθανόν να μην χρειάζονται συμπληρώματα βιταμίνης D. Ωστόσο, οι οδηγίες επισημαίνουν ότι οι ενήλικες άνω των 70 ετών, καθώς και τα παιδιά και οι έφηβοι, μπορούν να επωφεληθούν από την αύξηση της πρόσληψης βιταμίνης D, πιθανόν μέσω συμπληρωμάτων.

Επιπλέον, οι έγκυες γυναίκες χρειάζονται περισσότερη βιταμίνη D για να μειώσουν τον κίνδυνο προεκλαμψίας, πρόωρου τοκετού και άλλων επιπλοκών. Τέλος, τα άτομα με προδιαβήτη μπορούν επίσης να ωφεληθούν από αυξημένη πρόσληψη βιταμίνης D.

Η σημασία της βιταμίνης D και πώς να την αυξήσετε με φυσικό τρόπο

Η βιταμίνη D παίζει καθοριστικό ρόλο στην υγεία των οστών, την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος, τη μυϊκή λειτουργία ακόμα και τη διάθεσή μας. Δυστυχώς, καθώς λίγες τροφές την περιέχουν φυσικά και η έκθεση στον ήλιο δεν είναι πάντα επαρκής, πολλοί άνθρωποι έχουν έλλειψη χωρίς να το γνωρίζουν.

Τα καλά νέα είναι ότι μπορείτε να αυξήσετε την πρόσληψη βιταμίνης D χωρίς απαραίτητα να καταφύγετε σε συμπληρώματα. Δοκιμάστε να προσθέσετε στην εβδομαδιαία διατροφή σας:

Λιπαρά ψάρια (όπως ο άγριος σολομός ή ο τόνος)

Μανιτάρια που έχουν εκτεθεί σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV)

Αυγά

Ενισχυμένο γάλα ή χυμό πορτοκαλιού.

Υπάρχουν πολλοί απλοί και νόστιμοι τρόποι για να ενισχύσετε τα επίπεδα βιταμίνης D στον οργανισμό σας. Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε αλλαγή στη διατροφή σας, είναι πάντα καλό να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.