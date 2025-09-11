Ο καφές αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας για εκατομμύρια ανθρώπους. Ωστόσο, η συνήθεια της κατανάλωσής του με άδειο στομάχι, μπορεί να κρύβει απρόσμενες παρενέργειες. Ενώ πολλοί απολαμβάνουν την πρωινή τους κούπα χωρίς πρόβλημα, άλλοι αντιμετωπίζουν δυσάρεστα συμπτώματα, όπως γαστρεντερική δυσφορία, άγχος ή ακόμα και ορμονικές αλλαγές.

Είναι ο πρωινός καφές με άδειο στομάχι μια αβλαβής συνήθεια ή ένας κρυφός κίνδυνος για την υγεία μας;

Ο καφές είναι ένα από τα πιο δημοφιλή ροφήματα παγκοσμίως, προσφέροντας πολλά οφέλη για την υγεία, όπως:

αυξημένη εγρήγορση,

βελτιωμένη αθλητική απόδοση και

βελτιωμένη λειτουργία του εγκεφάλου.

Πολλοί άνθρωποι μπορούν να πίνουν καφέ με ασφάλεια με άδειο στομάχι, αλλά άλλοι μπορεί να εμφανίσουν κάποια δυσάρεστα συμπτώματα.

Τι συμβαίνει στο σώμα σας όταν πίνετε καφέ με άδειο στομάχι

Αυξημένη οξύτητα στομάχου και κίνδυνος καούρας

Ταχύτερη απορρόφηση καφεΐνης

Πεπτικά προβλήματα

Ορμονικές αλλαγές

Απορρόφηση θρεπτικών συστατικών

Αυξημένη οξύτητα στομάχου και κίνδυνος καούρας

Ο καφές είναι ένα όξινο ρόφημα και η κατανάλωσή του με άδειο στομάχι μπορεί να προκαλέσει την παραγωγή περισσότερου οξέος από το στομάχι. Η υπερβολική ποσότητα οξέος στο στομάχι ενδέχεται να ερεθίσει το βλεννογόνο του στομάχου και να προκαλέσει καούρα.

Η κατανάλωση καφέ μπορεί να διεγείρει την αύξηση της παραγωγής οξέος στο στομάχι. Όταν το οξύ ταξιδεύει στον οισοφάγο, προκαλεί μια αίσθηση καύσου στο στήθος, γνωστή ως καούρα ή παλινδρόμηση. Η καφεΐνη χαλαρώνει επίσης τον κάτω οισοφαγικό σφιγκτήρα, έναν δακτύλιο μυός μεταξύ του οισοφάγου (τροφικός σωλήνας) και του στομάχου, γεγονός που μπορεί να αυξήσει την παλινδρόμηση.

Όσοι έχουν ιστορικό καούρας, γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (χρόνια καούρα) ή συνδρόμου ευερέθιστου εντέρου μπορεί να χρειαστεί να είναι προσεκτικοί όταν πίνουν καφέ με άδειο στομάχι. Ωστόσο, δεν υπάρχει τρέχουσα έρευνα που να υποδηλώνει ότι η κατανάλωση καφέ με άδειο στομάχι προκαλεί ή αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης.

Εάν αισθάνεστε καούρα όταν πίνετε καφέ, δοκιμάστε να φάτε ένα σνακ ή ένα μικρό γεύμα πριν απολαύσετε το φλιτζάνι καφέ σας. Η κατανάλωση φαγητού στο στομάχι σας μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της παραγωγής περισσότερου οξέος στομάχου.

Μια μελέτη του 2014 διαπίστωσε ότι η κατανάλωση ελαφρώς καβουρδισμένου καφέ μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερη αύξηση του οξέος στο στομάχι σε σχέση με την κατανάλωση σκουρόχρωμου καφέ. Εάν παρατηρήσετε συμπτώματα καούρας με τον καφέ, σκεφτείτε να στραφείτε σε έναν πιο σκούρο καβουρδισμένο καφέ.

Ταχύτερη απορρόφηση καφεΐνης

Η κατανάλωση καφέ με άδειο στομάχι μπορεί να κάνει το σώμα σας να απορροφήσει την καφεΐνη που περιέχει πιο γρήγορα. Η καφεΐνη είναι ένα φυσικό διεγερτικό και μπορεί να προκαλέσει αισθήματα άγχους ή νευρικότητας. Η κατανάλωση καφέ με φαγητό μπορεί να επιβραδύνει την απορρόφηση και να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης παρενεργειών της καφεΐνης.

Η υπερβολική κατανάλωση καφεΐνης μπορεί να οδηγήσει σε ανησυχία, ταχυπαλμία και άγχος. Μπορεί επίσης να προκαλέσει πονοκεφάλους και να αυξήσει την αρτηριακή πίεση. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι μελέτες που έχουν εντοπίσει μια σύνδεση μεταξύ της κατανάλωσης καφέ και του άγχους, βασίζονται σε άτομα που πίνουν περισσότερα από έξι φλιτζάνια την ημέρα.

Οι περισσότεροι ειδικοί υγείας συνιστούν τον περιορισμό της πρόσληψης καφεΐνης στα 400 χιλιοστόγραμμα την ημέρα. Αυτή είναι η ποσότητα που βρίσκεται σε 4 έως 5 φλιτζάνια καφέ. Οι επιδράσεις της καφεΐνης μπορούν να διαρκέσουν έως και 7 ώρες στους ενήλικες, οπότε προσπαθήστε να μην πίνετε καφέ με άδειο στομάχι κοντά στην ώρα του ύπνου.

Πεπτικά προβλήματα

Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να αντιμετωπίσουν πεπτικά προβλήματα όταν πίνουν καφέ με άδειο στομάχι. Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν:

φούσκωμα,

κράμπες,

ναυτία,

καούρα ή διάρροια.

Μερικοί άνθρωποι μπορεί να αισθάνονται αυξημένη επιθυμία για κένωση. Επίσης, όσοι πάσχουν από Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου μπορεί να παρατηρήσουν γαστρεντερική δυσφορία ή διάρροια μετά την κατανάλωση καφέ.

Ορμονικές αλλαγές

Η κατανάλωση καφέ με άδειο στομάχι μπορεί να προκαλέσει ορμονικές αλλαγές στο σώμα. Η καφεΐνη στον καφέ διεγείρει την απελευθέρωση κορτιζόλης, η οποία συνήθως αναφέρεται ως ορμόνη του στρες.

Η κορτιζόλη ρυθμίζει τον μεταβολισμό και την αρτηριακή πίεση. Τα αυξημένα επίπεδα κορτιζόλης μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο άγχους, ευερεθιστότητας και προβλημάτων ύπνου. Με την πάροδο του χρόνου, τα υψηλά επίπεδα κορτιζόλης μπορούν να οδηγήσουν σε καρδιακές παθήσεις και απώλεια οστικής μάζας.

Ευτυχώς, η αύξηση στην παραγωγή κορτιζόλης από την καφεΐνη δεν φαίνεται να είναι σημαντική και δεν έχει συνδεθεί με κανένα πρόβλημα υγείας.

Απορρόφηση θρεπτικών συστατικών

Ορισμένες ερευνητικές μελέτες έχουν δείξει ότι η κατανάλωση καφέ μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα του σώματος να απορροφά ορισμένα θρεπτικά συστατικά. Η κατανάλωση καφέ μαζί με τροφές που είναι πλούσιες σε σίδηρο μπορεί να επηρεάσει την ποσότητα σιδήρου που απορροφά το σώμα.