Αμύγδαλα: Οι 2 ανεπιθύμητες παρενέργειες από την υπερβολική κατανάλωσή τους

Σταματίνα Στίνη

Υγεία

Αμύγδαλα: Οι 2 ανεπιθύμητες παρενέργειες από την υπερβολική κατανάλωσή τους
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Τα αμύγδαλα αποτελούν ένα εξαιρετικά θρεπτικό και νόστιμο σνακ, πλούσιο σε υγιή λιπαρά, πρωτεΐνες και φυτικές ίνες. Ωστόσο, όπως συμβαίνει με πολλές υγιεινές τροφές, η υπερβολική κατανάλωση μπορεί να συνοδεύεται από απρόσμενες παρενέργειες. Μάθετε ποιους κινδύνους μπορεί να αντιμετωπίσετε αν καταναλώνετε μεγάλες ποσότητες αμυγδάλων.

Ποιοι δεν πρέπει να τρώνε αμύγδαλα

Οι 2 ανεπιθύμητες παρενέργειες από την υπερβολική κατανάλωση αμυγδάλων

Τα αμύγδαλα είναι τραγανά και έχουν υπέροχη γεύση. Μπορείτε να τα προσθέσετε σε σαλάτες, σε δημητριακά και σε άλλα πιάτα. Μικρές ποσότητες αμυγδάλων συνήθως ταιριάζουν στις περισσότερες δίαιτες, αλλά η υπερβολική κατανάλωση μπορεί να προκαλέσει παρενέργειες. Η κατανόηση των πιθανών κινδύνων μπορεί να σας βοηθήσει να σχεδιάσετε σωστά τη διατροφή σας, ώστε να αποκομίσετε τα οφέλη των αμυγδάλων και να αποφύγετε τις παγίδες.

2 πιθανές παρενέργειες της κατανάλωσης αμυγδάλων σε μεγάλες ποσότητες είναι οι εξής:

Γιατί δεν πρέπει να τρώτε αμύγδαλα πριν από την γυμναστική
  • Μπορεί να πάρετε βάρος
  • Μπορεί να αντιμετωπίσετε γαστρεντερικά προβλήματα

Μπορεί να πάρετε βάρος

Η κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αμυγδάλων μπορεί να προκαλέσει αύξηση βάρους. Η συνιστώμενη μερίδα ωμών αμυγδάλων είναι περίπου 23 κόκκοι. Αυτοί οι ξηροί καρποί έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε θερμίδες και λιπαρά, παρέχοντας 166 θερμίδες και 14 γραμμάρια λίπους ανά ουγγιά (28,35 γραμμάρια). Το επιπλέον λίπος και οι θερμίδες μπορούν να συσσωρευτούν γρήγορα.

Το πρόβλημα με το λίπος είναι ότι αποτελεί μια συμπυκνωμένη πηγή θερμίδων. Ένα γραμμάριο λίπους περιέχει 9 θερμίδες, ενώ 1 γραμμάριο υδατανθράκων ή πρωτεΐνης περιέχει μόνο 4 θερμίδες. Παρόλο που το λίπος στα αμύγδαλα είναι κυρίως υγιή λίπη, η κατανάλωση 85 γραμμαρίων αμυγδάλων εισάγει 42 γραμμάρια λίπους στη διατροφή σας.
Έτσι, αυτά τα 42 γραμμάρια λίπους στη μερίδα αμυγδάλων περιέχουν 378 θερμίδες και σε μια δίαιτα 2000 θερμίδων, αυτό αντιστοιχεί σχεδόν στο 20% των ημερήσιων θερμιδικών σας αναγκών.

Γενικά συνιστάται να περιορίζετε την κατανάλωση λίπους στο 20-35% των ημερήσιων θερμίδων σας ή στα 44 έως 78 γραμμάρια σε μια δίαιτα 2.000 θερμίδων, για να διατηρείτε υπό έλεγχο τις θερμίδες που καταναλώνετε και να μειώσετε τον κίνδυνο αύξησης βάρους.

Μπορεί να αντιμετωπίσετε γαστρεντερικά προβλήματα

Μία μερίδα αμυγδάλων περίπου 28 γραμμαρίων περιέχει 3,1 γραμμάρια φυτικών ινών, μια ποσότητα που συμβάλλει στην κάλυψη των ημερήσιων αναγκών σας — 21 έως 38 γραμμάρια — για την πρόληψη της διάρροιας και της δυσκοιλιότητας.

Ωστόσο, η κατανάλωση πολλών αμυγδάλων μπορεί στην πραγματικότητα να προκαλέσει διάρροια και φούσκωμα στην κοιλιά, εάν το σώμα σας δεν έχει συνηθίσει να επεξεργάζεται μεγάλες ποσότητες φυτικών ινών. Είναι καλύτερο να αυξήσετε σταδιακά την ποσότητα αμυγδάλων που τρώτε, εάν αντιμετωπίζετε γαστρεντερικά προβλήματα, αλλά θέλετε να συμπεριλάβετε περισσότερους ξηρούς καρπούς στη διατροφή σας. Εάν καταναλώνετε πολλά αμύγδαλα, πιείτε νερό μαζί με αυτά για να βοηθήσετε το σώμα σας να διαχειριστεί την πρόσληψη φυτικών ινών.

Η κατανάλωση αμυγδάλων με μέτρο μπορεί να προσφέρει πολλά οφέλη για την υγεία, αλλά η υπερβολική κατανάλωσή τους μπορεί να οδηγήσει σε ανεπιθύμητη αύξηση βάρους λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς τους σε θερμίδες και λιπαρά.

Ενώ τα αμύγδαλα παρέχουν ωφέλιμες φυτικές ίνες για την πέψη, είναι σημαντικό να τα ενσωματώνετε σταδιακά στη διατροφή σας για να αποτρέψετε γαστρεντερικά προβλήματα, όπως αέρια ή φούσκωμα.

