Ύπνος: Οι 2 αλλαγές στο υπνοδωμάτιο που μπορούν να σας βοηθήσουν να κοιμάστε καλύτερα, σύμφωνα με ειδικό

Σταματίνα Στίνη

Υγεία

Πηγή φωτογραφίας: freepik

Εάν δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε το βράδυ, δύο απλές αλλαγές στο υπνοδωμάτιό σας μπορούν να βελτιώσουν ριζικά την ποιότητα του ύπνου σας. Οι ειδικοί τονίζουν τη σημασία του σωστού φωτισμού για την παραγωγή μελατονίνης και τη ρύθμιση του κιρκάδιου ρυθμού.

Οι 2 απλές αλλαγές στο υπνοδωμάτιο που μπορούν να βελτιώσουν δραστικά την ποιότητα του ύπνου σας

Ο Αμερικανός biohacker Dave Asprey μοιράστηκε στο The Iced Coffee Hour Podcast δύο απλά «hacks» που συμβάλλουν στην βελτίωση του ύπνου. «Αν θέλετε καλύτερο ύπνο, επιλέξτε οικονομικές λάμπες LED κόκκινου φωτός. Επίσης, προμηθευτείτε κουρτίνες συσκότισης και θα μεγάλες αλλαγές στη ζωή σας», είπε ο ειδικός.

Ο Asprey εξήγησε τη λογική πίσω από τη συμβουλή του: «Όταν ανάβετε έντονα φώτα, το σώμα σας αντιλαμβάνεται ότι είναι μέρα. Αυτό οδηγεί σε ορμονικές αλλαγές και μπορεί ακόμη και να προκαλέσει άγχος και κατάθλιψη».

Ειδικοί υγείας επιβεβαίωσαν τους ισχυρισμούς του Asprey. Ο Dr. Yatin Sagvekar, Σύμβουλος Νευρολογίας, τόνισε το κόκκινο φως και οι κουρτίνες συσκότισης είναι αποτελεσματικοί τρόποι για τη βελτίωση της ποιότητας του ύπνου, καθώς ευθυγραμμίζονται με τον φυσικό κύκλο ύπνου-αφύπνισης (κιρκάδιος ρυθμός) του σώματος.

Κόκκινες λάμπες

«Το βράδυ, η έκθεση σε έντονο ή μπλε φως από τα κινητά τηλέφωνα, τις τηλεοράσεις ή τις τυπικές λάμπες καταστέλλει την παραγωγή μελατονίνης, της ορμόνης που προκαλεί ύπνο. Αντίθετα, το κόκκινο φως έχει μεγαλύτερο μήκος κύματος και ελάχιστη επίδραση στην παραγωγή μελατονίνης. Η χρήση κόκκινων λαμπτήρων στην κρεβατοκάμαρα, κατά τη διάρκεια της νύχτας, βοηθά τον εγκέφαλο να αναγνωρίσει ότι είναι ώρα για ξεκούραση, διευκολύνοντας τον ύπνο», είπε ο Asprey.

Ο Dr. Sunil Kumar K, Πνευμονολόγος στο Νοσοκομείο Aster CMI, στην Μπανγκαλόρ, συμφώνησε με τα παραπάνω, σημειώνοντας ότι η χρήση κόκκινου φωτός στην κρεβατοκάμαρα δημιουργεί ένα πιο ήρεμο, φιλικό προς τον ύπνο περιβάλλον, το οποίο μπορεί να διευκολύνει τη χαλάρωση τη νύχτα.

Κουρτίνες συσκότισης

Οι κουρτίνες συσκότισης παρέχουν το πρόσθετο πλεονέκτημα του αποκλεισμού εξωτερικών πηγών φωτός, όπως τα φώτα του δρόμου, τα φώτα των αυτοκινήτων ή το πρωινό ηλιακό φως, δήλωσε ο Dr. Sagvekar, προσθέτοντας ότι το σκοτάδι κάνει τον εγκέφαλο να απελευθερώνει μελατονίνη και διευκολύνει τον ύπνο σας.

«Το φως που εισέρχεται στην κρεβατοκάμαρα μπορεί να διακόψει τον ύπνο, να μειώσει τον βαθύ ύπνο και να κάνει το πρωινό ξύπνημα να φαίνεται πιο δύσκολο. Διατηρώντας το δωμάτιο σκοτεινό, οι κουρτίνες συσκότισης βοηθούν το σώμα να διατηρήσει έναν σταθερό κιρκάδιο ρυθμό, ο οποίος βελτιώνει τη διάρκεια και την ποιότητα του ύπνου», πρόσθεσε ο Dr. Kumar.

Συνδυάζοντας το κόκκινο φως και τις κουρτίνες συσκότισης, δημιουργείτε ένα ιδανικό περιβάλλον για τον ποιοτικό ύπνο. Όπως σημείωσε ο Dr. Sagvekar: «Πολυάριθμες μελέτες υποστηρίζουν τη βελτίωση της ποιότητας και της διάρκειας του ύπνου, λόγω της βέλτιστης χρήσης του φωτός πριν και κατά τη διάρκεια του ύπνου, κάτι που έχει θετικό αντίκτυπο στη διάθεση, τη συγκέντρωση και τη συνολική υγεία».

