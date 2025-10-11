Ύπνος: Τα 3 φρούτα που μπορούν να σας βοηθήσουν να κοιμηθείτε καλά – «Είναι πλούσια σε μελατονίνη και αντιοξειδωτικά»

Ύπνος: Τα 3 φρούτα που μπορούν να σας βοηθήσουν να κοιμηθείτε καλά - «Είναι πλούσια σε μελατονίνη και αντιοξειδωτικά»
Εάν ψάχνετε για έναν φυσικό και απολαυστικό τρόπο να καταπολεμήσετε την αϋπνία, η λύση μπορεί να είναι η προσθήκη ορισμένων φρούτων στη διατροφή σας. Νέα δεδομένα από διατροφολόγους αποκαλύπτουν τρία συνηθισμένα φρούτα που λειτουργούν ως φυσικοί ρυθμιστές μελατονίνης προσφέροντας έναν ποιοτικό ύπνο.

Τα 3 φρούτα που μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της αϋπνίας

Η Kendall Mackintosh, διαιτολόγος-διατροφολόγος, αποκάλυψε ότι υπάρχουν ορισμένα φρούτα «πλούσια σε μελατονίνη και αντιοξειδωτικά που βοηθούν στη ρύθμιση του κιρκάδιου ρυθμού και στην επιδιόρθωση των κυττάρων κατά τη διάρκεια της νύχτας».

Η ειδικός τονίζει ότι η διατροφή δεν αφορά μόνο τις θερμίδες, αλλά το πώς η τροφή «επικοινωνεί με τα συστήματα του σώματός μας». «Καθώς μπαίνουμε οι μέρες μικραίνουν και το φυσικό φως μειώνεται, η ενίσχυση της μελατονίνης με φυσικό τρόπο γίνεται ακόμα πιο σημαντική για τον ύπνο, τη διάθεση και τον μεταβολισμό».

Τρία φρούτα που μπορούν να βελτιώσουν τον ύπνο είναι τα εξής:

  • Βύσσινα
  • Ακτινίδια
  • Σταφύλια

Βύσσινα

Τα βύσσινα μπορούν να βελτιώσουν τον ύπνο αυξάνοντας την ποσότητα της μελατονίνης, σύμφωνα με την Cleveland Clinic. Η μελατονίνη είναι η φυσική ορμόνη που παράγεται από την επίφυση του εγκεφάλου και ελέγχει εν μέρει τον κύκλο ύπνου-εγρήγορσης. Τα βύσσινα περιέχουν επίσης τρυπτοφάνη, ένα αμινοξύ που χρησιμοποιείται στην παραγωγή σεροτονίνης και μελατονίνης.

Ακτινίδια

Η διαιτολόγος Kendall Mackintosh επισημαίνει ότι το ακτινίδιο είναι εξαιρετικά χρήσιμο για να κοιμηθεί κανείς. Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στην National Library of Medicine διαπίστωσε ότι η κατανάλωση ακτινιδίων «βελτίωσε σημαντικά» την ποιότητα και τη διάρκεια του ύπνου. Η μελέτη του 2024, που παρακολούθησε τον ύπνο ελίτ αθλητών, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπήρξε βελτίωση στην υποκειμενική ποιότητα του ύπνου και στη λειτουργία κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Σταφύλια

Ο διαιτολόγος Anthony DiMarino δήλωσε στην Cleveland Clinic ότι τα σταφύλια είναι καλά για την πιθανή υποβοήθηση του ύπνου. «Τα σταφύλια περιέχουν μελατονίνη. Είναι ένα εξαιρετικό βραδινό σνακ. Δεν έχουν πολλές θερμίδες και μπορούν ενδεχομένως να σας βοηθήσουν να κοιμηθείτε», είπε ο ειδικός.

Σημαντικό: Ο τρόπος κατανάλωσης είναι καθοριστικός. Ο DiMarino τονίζει: «Αντί να πίνετε χυμό σταφυλιού ή να τρώτε σταφίδες, το αυθεντικό, ακατέργαστο σταφύλι είναι εκεί όπου θα λάβετε τη μεγαλύτερη θρεπτική αξία».

Η Mackintosh υπογραμμίζει ότι πέρα από τη διατροφή, ο τρόπος ζωής είναι εξίσου σημαντικός. Προτείνει τη μείωση της έκθεσης στο μπλε φως των οθονών το βράδυ και ένα δροσερό και σκοτεινό υπνοδωμάτιο. «Συνδυαστικά, αυτές οι επιλογές διατροφής και τρόπου ζωής δημιουργούν τις προϋποθέσεις για καλύτερη ξεκούραση και περισσότερη ενέργεια», καταλήγει η ειδικός.

