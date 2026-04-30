Φρίκη στη Βραζιλία: 5χρονη θάφτηκε ζωντανή από τη μητέρα και τον πατριό της – «Η κόρη σου δεν υπάρχει πια»

Η δολοφονία της 5χρονης Μαρία Κλάρα Αγκίρε Λισμπόα, από τη Βραζιλία, έχει προκαλέσει σοκ στη χώρα. Σύμφωνα με ιατροδικαστική έκθεση, το μικρό κορίτσι θάφτηκε ζωντανό σε έναν ρηχό τάφο καλυμμένο με τσιμέντο, πίσω από το σπίτι όπου ζούσε με τη μητέρα και τον πατριό της.

Η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε φρικιαστικές λεπτομέρειες για τις τελευταίες στιγμές της 5χρονης.

Η αιτία θανάτου ήταν μηχανική ασφυξία που προκλήθηκε από τον ενταφιασμό, καθώς εντοπίστηκε χώμα στην τραχεία της, γεγονός που υποδηλώνει ότι η Μαρία Κλάρα ανέπνεε όταν την έθαβαν.

Επιπλέον, η έκθεση εντόπισε τραύματα στο κεφάλι που συνάδουν με επιθέσεις από αμβλύ αντικείμενο πριν από την ταφή.

Η σορός του κοριτσιού βρέθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2025, ωστόσο οι ειδικοί εκτιμούν ότι βρισκόταν θαμμένη για περίπου 20 ημέρες.

Το χρονικό της τραγωδίας και οι προειδοποιήσεις

Ο παππούς της 5χρονης είχε δηλώσει την εξαφάνισή της στις αρχές Οκτωβρίου.

Οι κοινωνικές υπηρεσίες παραδέχτηκαν ότι παρακολουθούσαν ήδη την οικογένεια έπειτα από ένα περιστατικό απειλών από τον πατριό, λίγους μήνες πριν από τον θάνατο του κοριτσιού, αλλά δεν είχαν καταφέρει να έρθουν σε επαφή με τη μητέρα από τον Αύγουστο.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η αστυνομία ανακάλυψε ένα ηχητικό μήνυμα-σοκ που είχε στείλει ο 23χρονος πατριός, Ροντρίγκο Ριμπέιρο Ματσάδο, στον βιολογικό πατέρα της Μαρία Κλάρα, προτρέποντάς τον να σταματήσει να τους «ενοχλεί».

«Φίλε, είσαι κουφός ή κάτι τέτοιο; Μη με εκνευρίζεις, φίλε. Σου είπα ήδη ότι η κόρη σου είναι νεκρή. Δεν υπάρχει καν πια. Σταμάτα να με ανακατεύεις, εντάξει; Σταμάτα να μου στέλνεις μηνύματα, ναι;».

Οι κατηγορούμενοι και η δράση τους

Η μητέρα, Λουίζα Αγκίρε Μπαρμπόσα ντα Σίλβα, και ο πατριός Ματσάδο βρίσκονται υπό κράτηση και έχουν ομολογήσει το έγκλημα.

Ο Ματσάδο, ο οποίος έχει ποινικό μητρώο, κατηγορείται για σωματική και ψυχολογική κακοποίηση τόσο της 5χρονης όσο και της μητέρας της, ενώ ο επικεφαλής ερευνητής Φράνκο Αουγκούστο πρόσθεσε ότι και η ντα Σίλβα κακοποιούσε την κόρη της.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Ματσάδο συνδέεται με τη συμμορία PCC (First Capital Command), όπου είναι γνωστός ως ο «αδίστακτος αδελφός».

Οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να παρουσιαστούν στο δικαστήριο στις 19 Μαΐου, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για φόνο και απόκρυψη σορού.

Η θεία της Μαρία Κλάρα εξέφρασε τον πόνο της οικογένειας με μια συγκινητική ανάρτηση: «Η καρδιά μου είναι κομμάτια ξέροντας ότι η ζωή σου αφαιρέθηκε με τόσο σκληρό και άδικο τρόπο».

Με πληροφορίες από: The Mirror UK