Το χωράφι έκρυβε έναν πραγματικό θησαυρό: Ανακαλύφθηκαν 3.000 σπάνια ασημένια νομίσματα

Μαρίνα Σίσκου

Επιστήμη & Τεχνολογία

coins

Μερικές φορές, η ιστορία περιμένει υπομονετικά κάτω από λίγα εκατοστά χώματος μέχρι μια τυχαία στιγμή να την επαναφέρει στο φως. Στα καταπράσινα λιβάδια της Νορβηγίας, μια ομάδα ερευνητών με ανιχνευτές μετάλλων ήρθε αντιμέτωπη με έναν ασημένιο θησαυρό που αλλάζει όσα γνωρίζαμε για τον πλούτο και τις διαδρομές των Βίκινγκ.

Σε μια πρωτοφανή ανακάλυψη που έχει καταπλήξει αρχαιολόγους και ιστορικούς, ερευνητές με ανιχνευτές μετάλλων στη Νορβηγία έφεραν στο φως τον μεγαλύτερο θησαυρό νομισμάτων της Εποχής των Βίκινγκ που έχει βρεθεί ποτέ στη χώρα.

Ο “Θησαυρός Mørstad”, που εντοπίστηκε σε ένα χωράφι κοντά στη Ρένα του δήμου Άμοτ, αποτελείται από σχεδόν 3.000 ασημένια νομίσματα και θραύσματα αργύρου (hacksilver), όλα εξαιρετικά διατηρημένα από τα μέσα του 11ου αιώνα.

Το εύρημα προσφέρει ένα μοναδικό παράθυρο στον πλούτο, το εμπόριο και την οικονομική μετάβαση της Σκανδιναβίας κατά την Εποχή των Βίκινγκ.

Η ανακάλυψη ξεκίνησε στις 10 Απριλίου 2026, όταν δύο ενθουσιώδεις ερευνητές με ανιχνευτές μετάλλων, ο Vegard Sørlie και ο Rune Sætre, σάρωναν ένα χωράφι σε μια φάρμα στο Έστερνταλεν της κομητείας Innlandet, σύμφωνα με το Science Norway.

Δύο ερευνητές με ανιχνευτές μετάλλων, ο Vegard Sørlie και ο Rune Sætre, βρήκαν τα πρώτα νομίσματα την Παρασκευή 10 Απριλίου. (Anne Engesveen / Αρχή της Κομητείας Innlandet)
Μια ειδοποίηση που ξεκίνησε ως μερικά διάσπαρτα σήματα, σύντομα μετατράπηκε σε μια αναπάντεχη ροή ασημιού. Μέχρι τα τέλη Απριλίου, ο αριθμός των νομισμάτων που ανακτήθηκαν είχε ξεπεράσει τα 2.970, καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ για θησαυρούς των Βίκινγκ στη Νορβηγία.

“Είναι πρωτοφανές. Είναι εντελώς απίστευτο”, δήλωσε η May-Tove Smiseth, αρχαιολόγος στην κομητεία Innlandet. “Ήταν πραγματικά απίστευτο να στέκεσαι εκεί και να βλέπεις αυτά τα νομίσματα να ανασύρονται από το έδαφος. Και να βλέπεις την ποιότητά τους. Είναι τόσο όμορφα”.

Στον θησαυρό του Mørstad κυριαρχούν ξένα νομίσματα, αντανακλώντας την τεράστια εμβέλεια των εμπορικών δικτύων των Βίκινγκ.

Τα νομίσματα τεκμηριώνονται λεπτομερώς και συσκευάζονται πριν σταλούν για περαιτέρω ανάλυση. (Αρχή της Κομητείας Innlandet) 
Ένας ευρωπαϊκός θησαυρός στα χέρια των Βίκινγκ: Νομίσματα από την Αγγλία και τη Γερμανία στο φως

Η συλλογή περιλαμβάνει αγγλικές (αγγλοσαξονικές) πένες που κόπηκαν επί βασιλείας του Έθελρεντ Β’ και του Κνούτου του Μέγα, καθώς και γερμανικά, δανέζικα και πρώιμα νορβηγικά νομίσματα.

Οι χρονολογίες των νομισμάτων κυμαίνονται από τη δεκαετία του 980 έως τη δεκαετία του 1040, υποδηλώνοντας ότι ο θησαυρός κατατέθηκε γύρω στο έτος 1047.

Ο εξαιρετικά μεγάλος αριθμός νομισμάτων που τοποθετήθηκαν σε σακουλάκια και καταγράφηκαν για μελλοντική εξέταση. (Περιφερειακός Δήμος Innlandet)
Αυτό το συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο είναι εξαιρετικά σημαντικό.

Συμπίπτει με τη βασιλεία του βασιλιά Χάραλντ Χαρντράντα (1046–1066), ο οποίος καθιέρωσε το πρώτο εθνικό νομισματικό σύστημα της Νορβηγίας, μετά την επιστροφή του από χρόνια υπηρεσίας ως μισθοφόρος στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία.

“Το ξένο νόμισμα κυριαρχεί στην κυκλοφορία του χρήματος στη Νορβηγία μέχρι τη στιγμή που ο Χάραλντ Χαρντράντα καθιέρωσε ένα εθνικό νόμισμα”, εξήγησε ο καθηγητής Svein Harald Gullbekk, ειδικός στα νομίσματα στο Μουσείο Πολιτιστικής Ιστορίας στο Όσλο.

“Ο θησαυρός κατατέθηκε ακριβώς στην αρχή αυτής της εξέλιξης”. Ο Gullbekk έδωσε έμφαση στο τεράστιο μέγεθος της ανακάλυψης:

“Έχουμε βρει στο παρελθόν θησαυρούς νομισμάτων της Εποχής των Βίκινγκ που περιείχαν περίπου 2.000 νομίσματα, αλλά ποτέ πάνω από 3.000. Εδώ έσπασαν ένα φράγμα. Γεγονός πραγματικά εξαιρετικό”.

Ένα θραύσμα ασημένιας πόρπης, που βρέθηκε μαζί με τα νομίσματα. (Κομητεία Innlandet) 
Αλλά γιατί μια τεράστια περιουσία μπορεί θάφτηκε σε ένα χωράφι στην ανατολική Νορβηγία;

Οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι η απάντηση ίσως κρύβεται στην ακμάζουσα βιομηχανία σιδήρου της περιοχής. Από το 900 έως τα τέλη του 1200, η περιοχή γνώρισε τεράστια παραγωγή σιδήρου που εξορυσσόταν από τους βάλτους της περιοχής.

Αυτός ο επεξεργασμένος σίδηρος ήταν ένα εξαιρετικά πολύτιμο εξαγώγιμο προϊόν, το οποίο αποτελούσε αντικείμενο εμπορίου σε ολόκληρη την Ευρώπη.

“Κάποιος χρησιμοποίησε αυτή τη γη ως ένα είδος θυρίδας ασφαλείας και απέκρυψε αυτά τα τιμαλφή εδώ“, σημείωσε ο Gullbekk. “Πιθανότατα μιλάμε είτε για ένα άτομο είτε για μια οικογένεια που αποθήκευσε μέρος του πλούτου της στο έδαφος” τονίζεται.

Με βάση τα αρχεία ιδιοκτησίας των επόμενων αιώνων, τα 3.000 ασημένια νομίσματα θα ήταν πιθανότατα αρκετά για την αγορά μιας ολόκληρης φάρμας.

Εκτός από τα νομίσματα, ο θησαυρός περιείχε κομμάτια κομμένου αργύρου, γνωστά ως “hacksilver”, τα οποία χρησιμοποιούνταν συνήθως ως ράβδοι μετάλλου σε συναλλαγές βάσει βάρους, πριν τυποποιηθεί η χρήση των νομισμάτων.

Ένα αξιοσημείωτο κομμάτι είναι το θραύσμα μιας όμορφα διακοσμημένης ασημένιας πόρπης.

Το έδαφος στο χωράφι δεν έχει πέτρες και είναι σχετικά ήπιο προς τα μέταλλα, διατηρώντας το ασήμι σε άριστη κατάσταση. “Έχουν διατηρηθεί τόσο καλά που μοιάζουν σχεδόν σαν να κόπηκαν πρόσφατα”, ανέφερε με θαυμασμό η Smiseth.

Η ανακάλυψη χαρακτηρίστηκε ως ένα μνημειώδες γεγονός για τη νορβηγική κληρονομιά. Η Hanna Geiran, Γενική Διευθύντρια της Διεύθυνσης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, δήλωσε: “Δυσκολευόμουν να πιστέψω στα αυτιά μου όταν έμαθα για το εύρημα. Πρόκειται για ένα γεγονός τόσο εθνικής όσο και διεθνούς εμβέλειας”.

Καθώς οι ανασκαφές συνεχίζονται, ο Θησαυρός Mørstad θα προσφέρει αναμφίβολα στους ερευνητές υλικό για μελέτη ετών, ρίχνοντας νέο φως στις οικονομικές δυνάμεις της Εποχής των Βίκινγκ και στα άτομα που συσσώρευσαν —και τελικά άφησαν πίσω τους— έναν τόσο εξαιρετικό πλούτο.

