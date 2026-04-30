ΗΠΑ: Σκέψεις για την πρώτη ιστορική ανάπτυξη του υπερηχητικού πυραύλου «Dark Eagle» κατά του Ιράν

Ο στρατός των ΗΠΑ εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει στη Μέση Ανατολή τον υπερηχητικό πύραυλο μεγάλου βεληνεκούς «Dark Eagle», με σκοπό το πιθανό πλήγμα κατά εκτοξευτών βαλλιστικών πυραύλων που βρίσκονται βαθιά στο έδαφος του Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.

Το σκεπτικό της CENTCOM

Το αίτημα υποβλήθηκε από την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM).

Σύμφωνα με πηγή που έχει άμεση γνώση του θέματος, η ανάγκη για τον «Dark Eagle» προέκυψε επειδή το ιρανικό καθεστώς μετέφερε τους εκτοξευτές του εκτός της εμβέλειας του πυραύλου «Precision Strike», ο οποίος μπορεί να πλήξει στόχους σε απόσταση άνω των 482 χιλιομέτρων (300 μίλια).

Εάν εγκριθεί, η κίνηση αυτή θα σηματοδοτήσει την πρώτη φορά που οι ΗΠΑ αναπτύσσουν υπερηχητικό πύραυλο σε επιχειρησιακό περιβάλλον, ένα όπλο που δεν έχει ακόμη κηρυχθεί πλήρως λειτουργικό.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και κόστος

Ο «Dark Eagle» μπορεί να πλήξει στόχους σε απόσταση 2.776 χιλιομέτρων (1.725 μίλια) Σκοπός: Είναι σχεδιασμένος για «συμβατική ικανότητα πλήγματος ακριβείας μεγάλης εμβέλειας» εναντίον «χρονικά ευαίσθητων και βαριά προστατευμένων στόχων», σύμφωνα με τη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου.

Είναι σχεδιασμένος για «συμβατική ικανότητα πλήγματος ακριβείας μεγάλης εμβέλειας» εναντίον «χρονικά ευαίσθητων και βαριά προστατευμένων στόχων», σύμφωνα με τη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου. Κόστος: Κάθε πύραυλος κοστίζει περίπου 15 εκατομμύρια δολάρια, ενώ υπάρχουν το πολύ οκτώ διαθέσιμοι. Το κόστος κάθε συστοιχίας ανέρχεται σε περίπου 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Σημειώνεται ότι «αντίπαλοι» των ΗΠΑ, όπως η Ρωσία και η Κίνα, έχουν ήδη αναπτύξει παρόμοια υπερηχητικά όπλα.

Η στάση Τραμπ και ο αποκλεισμός

Ενώ από τις 8 Απριλίου βρίσκεται σε ισχύ μια εύθραυστη εκεχειρία, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει με επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων λόγω του αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις.

Την Τετάρτη, υπεραμύνθηκε του ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, ο οποίος διανύει τη 16η ημέρα του.

«Ο αποκλεισμός είναι ιδιοφυής, εντάξει; Ο αποκλεισμός είναι 100% αλάνθαστος», είπε στους δημοσιογράφους.

Συμπλήρωσε μάλιστα με τον χαρακτηριστικό του τρόπο: «Τώρα, πρέπει να παραδεχτούν την ήττα τους, αυτό είναι όλο που πρέπει να κάνουν. Απλώς να πουν: “Παραιτούμαστε”».

«Ο ναυτικός αποκλεισμός, σε κάποιο βαθμό, είναι πιο αποτελεσματικός από τους βομβαρδισμούς. Οι Ιρανοί ασφυκτιούν – σαν καλοθρεμμένο γουρούνι. Και θα γίνει χειρότερο γι’ αυτούς. Δεν μπορούν να έχουν πυρηνικά όπλα», είπε επίσης στο ισραηλινό δίκτυο Channel 12.

Νέες επιλογές για πλήγματα

Σύμφωνα με το Axios, ο Τραμπ αναμένεται να ενημερωθεί σήμερα Πέμπτη από τον διοικητή της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ(CENTCOM) για νέα σχέδια πιθανής στρατιωτικής δράσης στο Ιράν.

Η στρατιωτική ηγεσία έχει προετοιμάσει τρία σενάρια: κύμα «σύντομων και ισχυρών» πληγμάτων, κατάληψη των Στενών του Ορμούζ και επιχείρηση Ειδικών Δυνάμεων για το απόθεμα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν.