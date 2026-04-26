Σπουδαίες αρχαιολογικές ανακαλύψεις κατά την κατασκευή σιδηροδρόμου – Η ρωμαϊκή «μήτρα» που δημιουργούσε τις πανοπλίες των λεγεωνάριων

Οι σωστικές ανασκαφές στην καρδιά της περιφέρειας Haná έφεραν στην επιφάνεια έναν ανέλπιστο θησαυρό, με περισσότερες από χίλιες ιστορικές δομές που εκτείνονται από την Εποχή του Χαλκού έως τους ρωμαϊκούς χρόνους. Η ομάδα ειδικών από το Αρχαιολογικό Κέντρο του Όλομουτς ολοκλήρωσε τις σωστικές ανασκαφές σε ένα τμήμα 1.2 χιλιομέτρων της μελλοντικής γραμμής υψηλής ταχύτητας μεταξύ Nezamyslice και Kojetín, στον σιδηροδρομικό διάδρομο Μπρνο–Πρέροφ της Τσεχίας.

Τα αποτελέσματα ξεπέρασαν κάθε αρχική προσδοκία, καθώς τεκμηριώθηκαν περισσότερες από χίλιες υπόγειες δομές, που χρονολογούνται από την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού έως τη Ρωμαϊκή Περίοδο. Η παρέμβαση, η οποία πραγματοποιήθηκε μεταξύ Απριλίου και Οκτωβρίου του περασμένου έτους, αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου έργου για τον εκσυγχρονισμό του τέταρτου σταδίου της γραμμής υψηλής ταχύτητας Nezamyslice–Kojetín.

Στα ίχνη του πολιτισμού Věteřov: Τα αρχαιότερα σπίτια της περιοχής

Στο τμήμα που ερευνήθηκε, το οποίο αντιπροσωπεύει ένα μικρό αλλά ιδιαίτερα πυκνό σε ευρήματα κομμάτι, οι αρχαιολόγοι εντόπισαν πάνω από χίλια στοιχεία τα οποία, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του κέντρου, Nikola Jandová, καθιστούν την τοποθεσία ένα από τα πιο εξαιρετικά οικιστικά συγκροτήματα σε αυτό το τμήμα της περιοχής Haná.

Το αρχαιότερο επίπεδο κατοίκησης που εντοπίστηκε αντιστοιχεί στον πολιτισμό Věteřov, χαρακτηριστικό της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού, όπου ήρθαν στο φως κατάλοιπα πασσαλόπηκτων κατοικιών.

Από τα καθημερινά εργαλεία στην τελευταία κατοικία: Η ζωή και ο θάνατος στον οικισμό

Οι τοίχοι τους, κάποτε πλεγμένοι με κλαδιά και επιχρισμένοι με πηλό, διασώζουν τμήματα “μαζάνας” (mazana) – οπτής γης κοκκινισμένης από τη φωτιά – που δείχνουν ακόμη λείες επιφάνειες με διακοσμητικά ίχνη στην εξωτερική πλευρά, ενώ η εσωτερική πλευρά φέρει τα αποτυπώματα των φυτικών ράβδων.

Ο αρχαιολόγος Pavel Moš εξήγησε ότι η πυρκαγιά που κατέστρεψε αυτά τα κτίρια επέτρεψε την καταγραφή ασυνήθιστων κατασκευαστικών λεπτομερειών, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων για το φινίρισμα των επιφανειών σε ορισμένα θραύσματα.

Από τον ίδιο ορίζοντα προέρχονται κεραμικά σκεύη, καρούλια, σφονδύλια, διακοσμητικές χάντρες και μια οστέινη βελόνα, καθώς και μια χάλκινη βελόνα με κεφαλή κυπριακού τύπου, η οποία θεωρείται από τις αρχαιότερες της συλλογής.

Εντοπίστηκαν επίσης δύο ταφές εντός της οικιστικής περιοχής, μια χαρακτηριστική πρακτική αυτής της πολιτισμικής ομάδας. Σε μία από αυτές αναπαύονταν τα λείψανα ενός ενήλικα δίπλα σε ένα παιδί, οι σκελετοί των οποίων θα υποβληθούν σε ανθρωπολογική ανάλυση για να προσδιοριστούν πιθανές βιολογικές συγγένειες ή τα αίτια θανάτου.

Αινιγματικές τελετουργίες και εργαστήρια χαλκού: Το μυστήριο των έξι κρανίων

Ο Πολιτισμός των Τεφροδόχων Πεδίων άφησε έντονο το αποτύπωμά του στην τοποθεσία, ιδιαίτερα μέσω της σιλεσικής ομάδας της Ύστερης Εποχής του Χαλκού και της ομάδας Platěnice που αντιστοιχεί στην Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου.

Εντοπίστηκε πληθώρα οικιστικών δομών διαφόρων διαστάσεων, οι οποίες απέδωσαν πολυάριθμα θραύσματα κεραμικής και “μαζάνας” (οπτής γης).

Από τα χυτήρια χαλκού στα καμίνια ασβέστη: Μια διαδρομή τεχνολογικής εξέλιξης

Τέσσερα από αυτά τα αντικείμενα τράβηξαν την ιδιαίτερη προσοχή καθώς περιείχαν ανθρώπινα λείψανα, ένα εύρημα που ο αρχαιολογικός υπεύθυνος Arkadiusz Tajer περιέγραψε ως απροσδόκητο, δεδομένου ότι οι λαοί των Τεφροδόχων Πεδίων πραγματοποιούσαν την καύση των νεκρών τους.

Σε μία από αυτές τις μονάδες, τεκμηριώθηκαν έξι ανθρώπινα κρανία τοποθετημένα στη σειρά μέσα στο γέμισμα του λάκκου, χωρίς την παρουσία πλήρων σκελετών. Οι ερευνητές εξετάζουν την υπόθεση μιας μοναδικής τελετουργίας, την οποία η φυσική ανθρωπολογία θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει στην αποκρυπτογράφηση.

Στην άκρη του προϊστορικού οικισμού, ανακαλύφθηκαν αρκετά μεταλλουργικά εργαστήρια, όπως μαρτυρούν η παρουσία λίθινων καλουπιών και θραυσμάτων από χωνευτήρια που χρησιμοποιούνταν για την τήξη και τη χύτευση του χαλκού, μαζί με μια μικρότερη αλλά σημαντική συλλογή χάλκινων τεχνουργημάτων, συμπεριλαμβανομένων μικρών τσεκουριών, βελονών, ενός βραχιολιού και ενός μαχαιριού, όλα χρονολογούμενα στη μετάβαση από την Ύστερη Εποχή του Χαλκού στην Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου.

Η συγκέντρωση αυτών των εργαλείων υποδηλώνει την ύπαρξη μιας εγκατάστασης εξειδικευμένης στην παραγωγή χάλκινων αντικειμένων. Η ομάδα σχεδιάζει να υποβάλει τα λίθινα καλούπια σε εργαστηριακή ανάλυση για να επαληθεύσει εάν οι επιφάνειες διασώζουν ίχνη των μετάλλων που κάποτε χυτεύθηκαν, αξιολογώντας παράλληλα αν τα ίδια τα αντικείμενα κατασκευάζονταν επί τόπου.

Μια μεταγενέστερη κατοίκηση, που αντιστοιχεί στον πολιτισμό La Tène της Ύστερης Εποχής του Σιδήρου, επιβεβαιώθηκε επίσης σε ορισμένα ανώτερα στρώματα. Η πιο πρόσφατη χρονική στιγμή της αλληλουχίας αντιπροσωπεύεται από τη Ρωμαϊκή Περίοδο, όταν γερμανικά φύλα κατείχαν την περιοχή. Σε αυτό το στρώμα, οι αρχαιολόγοι έφεραν στο φως μια πυροτεχνική κατασκευή (καμίνι) που προοριζόταν για την όπτηση ασβέστη, ο οποίος χρησιμοποιούνταν τόσο για το επίχρισμα των τοίχων των σπιτιών όσο και για τη διακόσμηση κεραμικών, όπως εξήγησε αναλυτικά ο Pavel Moš.

Ένα σπάνιο εργαλείο ακριβείας: Η πλάκα που “έπλεκε” τις πανοπλίες των λεγεωνάριων

Όμως, η ανακάλυψη που οι ειδικοί θεωρούν εξαιρετική για τα δεδομένα της Κεντρικής Ευρώπης είναι μια πλάκα βαθμονόμησης σε άριστη κατάσταση· πρόκειται για ένα εργαλείο που χρησιμοποιούνταν για το τέντωμα και τη λέπτυνση μεταλλικών συρμάτων, περνώντας τα διαδοχικά μέσα από οπές φθίνουσας διαμέτρου.

Στις οπές του αντικειμένου έχει εντοπιστεί σκουριά, και είναι πιθανό να περιέχει ακόμη μικροσκοπικά υπολείμματα των συρμάτων που είχαν υποστεί επεξεργασία. Ο Moš δήλωσε ότι η πλάκα θα σταλεί σε εργαστήριο για φασματομετρική ανάλυση, ώστε να προσδιοριστεί το υλικό του σύρματος, το οποίο θα μπορούσε να είχε χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, στην κατασκευή αλυσιδωτών θωράκων (chainmail).

Η μοναδικότητα του ευρήματος έγκειται τόσο στη σπανιότητα τέτοιων εργαλείων σε αρχαιολογικά πλαίσια όσο και στον βαθμό διατήρησής του.

Από την τάφρο στο εργαστήριο: Η αθέατη πλευρά της αρχαιολογικής έρευνας

Το αρχαιολογικό κέντρο προειδοποιεί, ωστόσο, για τις δυσκολίες που ενέχει μια έρευνα τέτοιου μεγέθους, η οποία απαιτεί τεράστια επένδυση σε τεχνικά μέσα και χρόνο. Με την ολοκλήρωση των εργασιών πεδίου, όλα τα τεχνουργήματα και τα οστικά κατάλοιπα μεταφέρθηκαν στα εργαστήρια του Αρχαιολογικού Κέντρου του Όλομουτς, όπου αυτή τη στιγμή καθαρίζονται, συντηρούνται, τεκμηριώνονται και αναλύονται — συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπολογικών μελετών των ανθρώπινων λειψάνων, τα αποτελέσματα των οποίων θα ανακοινώνονται σταδιακά από το ίδρυμα.