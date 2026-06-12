Ιωάννινα: Ανετράπη νταλίκα στην Εγνατία Οδό στο ύψος των διοδίων Δροσοχωρίου – Διακοπή κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην Εγνατία Οδό, στο ύψος των διοδίων Δροσοχωρίου Ιωαννίνων, όταν νταλίκα ανετράπη εξαιτίας της ολισθηρότητας του οδοστρώματος που προκάλεσε η κακοκαιρία

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Εγνατία Οδός, τροχαίο, νταλίκα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νταλίκα ανετράπη το απόγευμα της Παρασκευής στην Εγνατία Οδό, στο ύψος των διοδίων Δροσοχωρίου Ιωαννίνων.
  • Το ατύχημα οφείλεται στην ολισθηρότητα του οδοστρώματος που προκάλεσε η κακοκαιρία, με τον οδηγό να χάνει τον έλεγχο του οχήματος.
  • Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, ενώ δυνάμεις της Τροχαίας και συνεργεία της Εγνατίας Οδού έχουν σπεύσει στο σημείο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην Εγνατία Οδό, στο ύψος των διοδίων Δροσοχωρίου Ιωαννίνων, όταν νταλίκα ανετράπη εξαιτίας της ολισθηρότητας του οδοστρώματος που προκάλεσε η κακοκαιρία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο οδηγός του οχήματος έχασε τον έλεγχο λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Η νταλίκα εξετράπη της πορείας της και ανετράπη στο πλάι, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Τροχαίας και συνεργεία της Εγνατίας Οδού.

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