Ιωάννινα: Ανετράπη νταλίκα στην Εγνατία Οδό στο ύψος των διοδίων Δροσοχωρίου – Διακοπή κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη

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Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην Εγνατία Οδό, στο ύψος των διοδίων Δροσοχωρίου Ιωαννίνων, όταν νταλίκα ανετράπη εξαιτίας της ολισθηρότητας του οδοστρώματος που προκάλεσε η κακοκαιρία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο οδηγός του οχήματος έχασε τον έλεγχο λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Η νταλίκα εξετράπη της πορείας της και ανετράπη στο πλάι, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Τροχαίας και συνεργεία της Εγνατίας Οδού.