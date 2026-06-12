Καλλιθέα: Συνελήφθη 33χρονος καταζητούμενος από τις σουηδικές αρχές για διακίνηση ναρκωτικών

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Στη σύλληψη 33χρονου αλλοδαπού, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις αρχές της Σουηδίας για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της 8ης Ιουνίου στην περιοχή της Καλλιθέας, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και συντονισμένες αναζητήσεις των αστυνομικών.

Σύμφωνα με τις Σουηδικές Αρχές, ο 33χρονος κατηγορείται ότι κατά τα έτη 2024 και 2025, συμμετείχε στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών μέσω ταχυδρομικών δεμάτων, έχοντας αποστείλει περισσότερα από επτά κιλά ναρκωτικών καθώς και περίπου 500 ναρκωτικά δισκία.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές, προκειμένου να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την εκτέλεση του Ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης.