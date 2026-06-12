Μάντζος: «Προϊόν αλαζονείας, υποκρισίας ή άγνοιας η χθεσινή δήλωση του Πρωθυπουργού για το casus belli;»

Ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Μάντζος, ασκεί κριτική στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τη δήλωσή του ότι ήταν ο μόνος που έθεσε το ζήτημα του casus belli εντός Τουρκίας. Ο Μάντζος υπενθυμίζει ότι ο Γιώργος Παπανδρέου είχε θέσει το θέμα το 2011 στο Ερζερούμ, αμφισβητώντας τα κίνητρα της δήλωσης του πρωθυπουργού.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Δημήτρης Μάντζος (ΠΑΣΟΚ) σχολιάζει τη δήλωση του Πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη, ο οποίος «επεφύλαξε στον εαυτό του τον ρόλο του μόνου Έλληνα πρωθυπουργού που έθεσε μέσα στην Τουρκία το ζήτημα του casus belli, “εξ όσων γνωρίζει”».
  • Ο κ. Μάντζος τονίζει ότι «η Ιστορία γνωρίζει» πως ήδη από τον Ιανουάριο 2011, ο Γιώργος Παπανδρέου είχε θέσει το θέμα του casus belli στο Ερζερούμ, παρουσία του Τούρκου Προέδρου Τ. Ερντογάν.
  • Ο κ. Μάντζος ρωτά αν η δήλωση του Πρωθυπουργού είναι «προϊόν αλαζονείας, υποκρισίας ή άγνοιας», ενώ καλεί το Υπουργείο Εξωτερικών να τον προστατεύσει από ανάλογες δηλώσεις στο μέλλον.

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«Ο κ. Κ. Μητσοτάκης, σε χθεσινή τηλεοπτική του εμφάνιση, επεφύλαξε στον εαυτό του τον ρόλο του μόνου Έλληνα πρωθυπουργού που έθεσε μέσα στην Τουρκία το ζήτημα του casus belli, “εξ όσων γνωρίζει”», σχολιάζει ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Δημήτρης Μάντζος, σε δήλωση του, για τη συνέντευξη στο “Ενώπιος Ενωπίω” και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

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Τονίζει ότι αυτό που «η Ιστορία γνωρίζει, είναι ότι ήδη από τον Ιανουάριο 2011, ο Έλληνας πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, έθεσε με κατηγορηματικό τόνο το σύνολο της τουρκικής προκλητικότητας και ιδίως το θέμα του casus belli, παρουσία του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν και ενώπιον του συνόλου των πρέσβεων της γειτονικής χώρας, στο Ερζερούμ».

Ο κ. Μάντζος ρωτά αν «η χθεσινή δήλωση του πρωθυπουργού είναι προϊόν αλαζονείας, υποκρισίας ή άγνοιας» και σχολιάζει πως «μόνο στο Μέγαρο Μαξίμου γνωρίζουν».

«Σε κάθε περίπτωση, το υπουργείο Εξωτερικών, αφού ολοκληρώσει τη διαρρύθμιση λόγω υπερπληθυσμού υφυπουργών, οφείλει να τον προστατεύσει από ανάλογες δηλώσεις στο μέλλον», αναφέρει.

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