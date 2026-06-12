Μάντζος: «Προϊόν αλαζονείας, υποκρισίας ή άγνοιας η χθεσινή δήλωση του Πρωθυπουργού για το casus belli;»

«Ο κ. Κ. Μητσοτάκης, σε χθεσινή τηλεοπτική του εμφάνιση, επεφύλαξε στον εαυτό του τον ρόλο του μόνου Έλληνα πρωθυπουργού που έθεσε μέσα στην Τουρκία το ζήτημα του casus belli, “εξ όσων γνωρίζει”», σχολιάζει ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Δημήτρης Μάντζος, σε δήλωση του, για τη συνέντευξη στο “Ενώπιος Ενωπίω” και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Τονίζει ότι αυτό που «η Ιστορία γνωρίζει, είναι ότι ήδη από τον Ιανουάριο 2011, ο Έλληνας πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, έθεσε με κατηγορηματικό τόνο το σύνολο της τουρκικής προκλητικότητας και ιδίως το θέμα του casus belli, παρουσία του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν και ενώπιον του συνόλου των πρέσβεων της γειτονικής χώρας, στο Ερζερούμ».

Ο κ. Μάντζος ρωτά αν «η χθεσινή δήλωση του πρωθυπουργού είναι προϊόν αλαζονείας, υποκρισίας ή άγνοιας» και σχολιάζει πως «μόνο στο Μέγαρο Μαξίμου γνωρίζουν».

«Σε κάθε περίπτωση, το υπουργείο Εξωτερικών, αφού ολοκληρώσει τη διαρρύθμιση λόγω υπερπληθυσμού υφυπουργών, οφείλει να τον προστατεύσει από ανάλογες δηλώσεις στο μέλλον», αναφέρει.