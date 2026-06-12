Μπακογιάννης: 22+1 αλήθειες για το δάνειο μαμούθ Δούκα

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Με μια εκτενή ανακοίνωσή της, η παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη «Αθήνα Ψηλά» τοποθετείται αναλυτικά απέναντι στην πρόθεση του Δήμου Αθηναίων να ζητήσει δάνειο ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με σκοπό την εκτέλεση έργων σε σχολικές μονάδες.

«Οι Δήμοι δεν οδηγούνται στα βράχια από μία μόνο απόφαση. Οδηγούνται στα βράχια όταν τα έσοδα μειώνονται, τα διαθέσιμα μειώνονται, οι επενδύσεις μειώνονται, τα έξοδα αυξάνονται και η απάντηση της διοίκησης είναι περισσότερος δανεισμός. Αν συνεχίσουμε έτσι, ο Δήμος Αθηναίων οδηγείται στα βράχια», αναφέρει η παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη, δίνοντας συνέχεια στην κόντρα με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Η Δημοτική Αρχή Δούκα προχωρά αιφνιδίως και αδικαιολόγητα στη λήψη δανείου μαμούθ 75 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για ένα δάνειο μεγαλύτερο από το σύνολο του σημερινού ανεξόφλητου χρέους του Δήμου Αθηναίων, το οποίο θα δεσμεύσει οικονομικά τον Δήμο έως το 2046, επηρεάζοντας όχι μόνο τη σημερινή διοίκηση, αλλά και τις επόμενες δημοτικές θητείες.

Πρόσχημα: η ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων.

Πραγματικότητα: η ανικανότητα της διοίκησης και η στήριξη των πολιτικών φιλοδοξιών του δημάρχου.

Κανείς δεν αμφισβητεί την ανάγκη για καλύτερα σχολεία, την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων και τις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης. Για το λόγο αυτό άλλωστε, στην προηγούμενη θητεία, είχαν επενδυθεί πάνω από 50 εκ. ευρώ, χωρίς να δανειστεί ο Δήμος ούτε ένα cent. Σήμερα δε, για τα σχολεία, υπάρχουν στον Δήμο Αθηναίων διαθέσιμα 14 εκ. τα οποία, για κάποιο ανεξήγητο λόγο, δεν αξιοποιούνται.

Οι Αθηναίοι οφείλουν να γνωρίζουν όλη την αλήθεια:

ΑΛΗΘΕΙΑ 1

Πρόκειται για τη σημαντικότερη οικονομική απόφαση αυτής της θητείας

Δεν είναι απόφαση για μια εργολαβία, ούτε για μια προμήθεια. Ούτε καν για μια αναμόρφωση προϋπολογισμού.

Πρόκειται για έναν νέο δανεισμό 75 εκατομμυρίων ευρώ και μια απόφαση που θα παραμείνει ενεργή μέχρι το 2046 επηρεάζοντας τους δημοτικούς προϋπολογισμούς για δύο δεκαετίες.

Η απόφαση αυτή θα επηρεάσει τις επόμενες γενιές Αθηναίων.

Και γι’ αυτό η ευθύνη αυτή είναι πολύ μεγαλύτερη από οποιαδήποτε άλλη.

ΑΛΗΘΕΙΑ 2

Η Αθήνα επένδυσε στα σχολεία, χωρίς να φορτώσει την πόλη με νέο δανεισμό

Η προηγούμενη δημοτική αρχή αναγνώρισε από την πρώτη στιγμή το πρόβλημα των σχολικών υποδομών. Και αποφάσισε να αυξήσει δραστικά τους πόρους για τα σχολεία. Χωρίς να χρεώσει την πόλη με 75 εκατομμύρια ευρώ.

Συνολικά δημοπρατήσαμε έργα ύψους περίπου 57,1 εκατομμυρίων ευρώ. Και υπάρχει ακόμη ένα κρίσιμο στοιχείο: η σημερινή διοίκηση παρέλαβε ενεργές εργολαβίες, ενεργές συμβάσεις και ανεκτέλεστα υπόλοιπα έργων.

ΑΛΗΘΕΙΑ 3

Μια ιστορική απόφαση έρχεται με διαδικασίες εξπρές

Η μεγαλύτερη οικονομική απόφαση της θητείας ήρθε:

με έκτακτη Δημοτική Επιτροπή

χωρίς ουσιαστική δημόσια διαβούλευση

χωρίς ειδική συνεδρίαση για τα οικονομικά δεδομένα

χωρίς επαρκή χρόνο επεξεργασίας

Όσο μεγαλύτερη είναι μια απόφαση, τόσο μεγαλύτερη πρέπει να είναι η διαβούλευση. Εδώ συνέβη ακριβώς το αντίθετο.

ΑΛΗΘΕΙΑ 4

Ζητείται λευκή επιταγή

Η εισήγηση αναλύει εξαντλητικά το δάνειο. Δεν αναλύει εξαντλητικά τα έργα.

Ποια σχολεία;

Ποια έργα;

Με ποιο κόστος;

Με ποια προτεραιοποίηση;

Με ποιο χρονοδιάγραμμα;

Ξέρουμε σχεδόν τα πάντα για το δάνειο. Δεν ξέρουμε σχεδόν τίποτα για το επενδυτικό πρόγραμμα.

ΑΛΗΘΕΙΑ 5

Η διαδικασία είναι ανάποδη

Η σωστή σειρά είναι:

Πρώτα τα έργα. Μετά ο προϋπολογισμός. Μετά οι εναλλακτικές χρηματοδοτήσεις. Μετά η οικονομική αξιολόγηση. Και στο τέλος το δάνειο.

Σήμερα γίνεται ακριβώς το αντίθετο.

ΑΛΗΘΕΙΑ 6

Ο Δήμος αυξάνει τις υποχρεώσεις του χωρίς να παρουσιάζει σχέδιο εξορθολογισμού

Με το νέο δάνειο:

αυξάνονται οι υποχρεώσεις

αυξάνονται οι τόκοι

αυξάνονται οι δόσεις

αυξάνεται η εξάρτηση από δανεισμό

Όμως δεν παρουσιάζεται:

σχέδιο εξορθολογισμού δαπανών

σχέδιο μείωσης λειτουργικού κόστους

σχέδιο αύξησης παραγωγικότητας

σχέδιο οικονομικής ανθεκτικότητας

ΑΛΗΘΕΙΑ 7

Ο Δήμος γίνεται οικονομικά ασθενέστερος και δανείζεται περισσότερο

Υπάρχει ένα ερώτημα που δεν έχει απαντηθεί.

Γιατί επιλέγεται σήμερα, σε μια περίοδο κατά την οποία οι βασικοί οικονομικοί δείκτες του Δήμου επιδεινώνονται, ένας τόσο μεγάλος νέος δανεισμός;

Είναι δε κοινώς αποδεκτό ότι τα έξοδα του Δήμου θα αυξηθούν κι άλλο, λόγω των πληθωριστικών τάσεων. Ας δούμε τα στοιχεία.

Από το 2023 μέχρι το 2025:

τα συνολικά έσοδα του Δήμου μειώνονται από περίπου 565 εκατομμύρια ευρώ σε περίπου 489 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή καταγράφεται μείωση περίπου 75,5 εκατομμυρίων ευρώ ή 13,4%.

τα ταμειακά διαθέσιμα μειώνονται από περίπου 47 εκατομμύρια ευρώ σε περίπου 35 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή χάνονται περίπου 12 εκατομμύρια ευρώ ρευστότητας.

Ταυτόχρονα: οι λειτουργικές δαπάνες αυξάνονται, οι δαπάνες προσωπικού αυξάνονται, οι δαπάνες εξυπηρέτησης χρέους αυξάνονται.

Και το πιο ανησυχητικό:

Οι επενδυτικές δαπάνες του Δήμου μειώνονται από περίπου 130 εκατομμύρια ευρώ το 2023, σε περίπου 54 εκατομμύρια ευρώ το 2025. Μείωση σχεδόν 59%.

Δηλαδή τα έσοδα μειώνονται, τα διαθέσιμα μειώνονται, οι επενδύσεις μειώνονται, τα έξοδα αυξάνονται. Και η απάντηση της διοίκησης είναι περισσότερος δανεισμός. Αυτό δεν είναι ένδειξη οικονομικής ενίσχυσης. Είναι ένδειξη συρρίκνωσης της δημοσιονομικής ευελιξίας του Δήμου.

ΑΛΗΘΕΙΑ 8

Τα ίδια τα κριτήρια της ΕΤΕπ γεννούν ερωτήματα

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν εξετάζει μόνο αν ένα έργο είναι χρήσιμο. Εξετάζει και αν ο δανειολήπτης έχει τη δυνατότητα να αποπληρώσει το δάνειο.

Γι’ αυτό εξετάζει:

τη σταθερότητα των εσόδων

τη ρευστότητα

την εισπραξιμότητα

τον λόγο χρέους προς έσοδα

τις υφιστάμενες δανειακές υποχρεώσεις

τη συνολική δημοσιονομική εικόνα

Και εδώ γεννάται ένα εύλογο ερώτημα: Όταν τα έσοδα μειώνονται, όταν τα διαθέσιμα μειώνονται, όταν η εισπραξιμότητα παραμένει μόλις στο 2,5% και όταν ο Δήμος ζητά νέο δάνειο μεγαλύτερο από όλο το σημερινό χρέος του, ποια είναι ακριβώς η τεκμηρίωση ότι η νέα αυτή επιβάρυνση είναι απολύτως συμβατή με τη μακροπρόθεσμη οικονομική αντοχή του Δήμου;

ΑΛΗΘΕΙΑ 9

Το νέο δάνειο είναι μεγαλύτερο από όλο το σημερινό χρέος του Δήμου

Σήμερα το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο όλων των δανείων του Δήμου Αθηναίων ανέρχεται περίπου στα 65 εκατομμύρια ευρώ. Η διοίκηση ζητά νέο δάνειο 75 εκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή ένα δάνειο μεγαλύτερο από το σύνολο του σημερινού χρέους.

Με μία μόνο απόφαση:

το χρέος από 65 εκατ. ευρώ γίνεται περίπου 140 εκατ. ευρώ

ο συνολικός δανεισμός αυξάνεται κατά περίπου 115%

οι δανειακές υποχρεώσεις της πόλης υπερδιπλασιάζονται

Αυτό είναι το πραγματικό μέγεθος της απόφασης.

ΑΛΗΘΕΙΑ 10

Αυξάνεται δραστικά το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης

Σήμερα ο Δήμος πληρώνει περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο.

Με το νέο δάνειο το ποσό εκτιμάται ότι θα φτάσει στα 16 έως 17 εκατομμύρια ευρώ.

Περισσότερα χρήματα στις δόσεις. Λιγότερα χρήματα στην πόλη.

ΑΛΗΘΕΙΑ 11

Κάποιος θα πληρώσει τον λογαριασμό

Όταν αυξάνονται οι τόκοι, οι δόσεις, οι υποχρεώσεις, υπάρχουν μόνο τρεις επιλογές: αύξηση εσόδων, μείωση δαπανών, νέος δανεισμός.

Δεν βλέπουμε σχέδιο αύξησης εσόδων. Δεν βλέπουμε σχέδιο μείωσης δαπανών.

Άρα γεννάται ένα απλό ερώτημα: Ποιος θα πληρώσει τον λογαριασμό;

Γιατί οι δόσεις θα πληρωθούν. Οι τόκοι θα πληρωθούν. Το ερώτημα είναι πως και από ποιον. Είτε με αυξήσεις δημοτικών τελών. Είτε με λιγότερες υπηρεσίες. Είτε με νέους δανεισμούς. Δεν υπάρχει τέταρτη επιλογή.

ΑΛΗΘΕΙΑ 12

Δεν γνωρίζουμε το πραγματικό συνολικό κόστος

Δεν ψηφίζουμε μόνο 75 εκατομμύρια ευρώ.

Ψηφίζουμε:

τόκους

χρηματοοικονομικές επιβαρύνσεις

κόστος εγγυήσεων

συνολική αποπληρωμή μέχρι το 2046

Ποιο είναι το τελικό κόστος που θα πληρώσει η πόλη;

ΑΛΗΘΕΙΑ 13

Οι επόμενες διοικήσεις θα πληρώνουν τις σημερινές αποφάσεις

Το δάνειο φτάνει μέχρι το 2046.Η σημερινή διοίκηση δεν θα βρίσκεται εδώ όταν λήξει.

Οι επόμενες διοικήσεις θα πληρώνουν τις σημερινές αποφάσεις.

Όσο μεγαλύτερη η χρονική δέσμευση, τόσο μεγαλύτερη πρέπει να είναι η λογοδοσία.

ΑΛΗΘΕΙΑ 14

Ο Δήμος έχει σοβαρό πρόβλημα εισπραξιμότητας

Οι συνολικές απαιτήσεις του Δήμου ανέρχονται σε περίπου 513,8 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτές, 391,5 εκατομμύρια ευρώ χαρακτηρίζονται ανείσπρακτες ή βραδέως κινούμενες.

Το 2024 τα εισπρακτέα υπόλοιπα ανέρχονταν στα 439,5 εκατ. ευρώ και οι πραγματικές εισπράξεις περίπου στα 11 εκατ. ευρώ.

Δηλαδή εισπραξιμότητα περίπου 2,5%.

ΑΛΗΘΕΙΑ 15

Το νέο δάνειο είναι σχεδόν επτά φορές μεγαλύτερο από όσα εισπράττει ο Δήμος κάθε χρόνο

Οι ετήσιες εισπράξεις από παλαιά χρέη είναι περίπου 10-11 εκατομμύρια ευρώ. Το νέο δάνειο είναι 75 εκατομμύρια ευρώ. Σχεδόν επτά φορές μεγαλύτερο.

Πού είναι το σχέδιο αύξησης εισπραξιμότητας;

ΑΛΗΘΕΙΑ 16

Ο ορκωτός ελεγκτής προειδοποιεί

Ο ορκωτός ελεγκτής επισημαίνει πιθανή πρόσθετη απομείωση περίπου 191,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ποσό υπερδιπλάσιο του νέου δανείου.

Εάν επιβεβαιωθεί η πιο συντηρητική εκτίμηση, οι καθαρές απαιτήσεις του Δήμου μειώνονται δραματικά. Η εικόνα του ισολογισμού επιδεινώνεται σημαντικά. Αυτό δεν είναι πολιτική άποψη. Είναι προειδοποίηση του ορκωτού ελεγκτή.

ΑΛΗΘΕΙΑ 17

Υπάρχουν ήδη 14 εκατομμύρια ευρώ ευρωπαϊκών πόρων για σχολεία

Η ΟΧΕ «Αθήνα 2030» ήδη προβλέπει περίπου 14 εκατομμύρια ευρώ για σχολικές υποδομές.

Άρατο έργο ήταν ήδη ώριμο, ήταν ήδη επιλέξιμο, ήταν ήδη χρηματοδοτούμενο.

Γιατί δεν καλύφθηκε το υπόλοιπο χρηματοδοτικό κενό από άλλες ευρωπαϊκές πηγές;

ΑΛΗΘΕΙΑ 18

Δεν αποδείχθηκε ότι εξαντλήθηκαν οι εναλλακτικές

Υπάρχει το Modernisation Fund. Υπάρχουν ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις αλλά και μικτά χρηματοδοτικά σχήματα.

Πού είναι η συγκριτική αξιολόγηση; Γιατί η πρώτη λύση είναι το δάνειο;

ΑΛΗΘΕΙΑ 19

Δεν υπάρχει ολοκληρωμένο business plan

Η ΕΤΕΠ απαιτεί business plan. Που είναι;

Πόση ενέργεια θα εξοικονομηθεί; Πόσο θα μειωθούν οι λογαριασμοί; Πόσο θα μειωθούν οι εκπομπές; Ποιος είναι ο χρόνος απόσβεσης; Ποια είναι η οικονομική απόδοση;

Η καλή πρόθεση δεν αρκεί. Χρειάζεται τεκμηρίωση.

ΑΛΗΘΕΙΑ 20

Δεν γνωρίζουμε γιατί χρειάζεται άμεσα η πρώτη εκταμίευση των 22,5 εκατομμυρίων ευρώ

Ποια έργα είναι ώριμα σήμερα; Ποια δημοπρατούνται άμεσα; Ποια δικαιολογούν την εκταμίευση του 30% του δανείου; Εάν υπάρχουν ώριμα έργα, να τα δούμε. Εάν δεν υπάρχουν, γιατί χρειάζεται η άμεση εκταμίευση;

Μήπως απαιτείται άμεση ρευστότητα; Μήπως υπάρχει πρόβλημα και δεν μας το λέτε ενώ σας το έχουμε επισημάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό;

ΑΛΗΘΕΙΑ 21

Το χρέος αυξάνεται ταχύτερα από την οικονομική ανθεκτικότητα του Δήμου

Τα στοιχεία της εξέλιξης του δανεισμού δείχνουν ότι η προηγούμενη δημοτική αρχή ακολούθησε πολιτική σταδιακής αποκλιμάκωσης του χρέους, ενώ παράλληλα εξασφάλισε χρηματοδοτήσεις που υπερβαίνουν τα 500 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους.

Το συνολικό υπόλοιπο δανείων διαμορφώθηκε από 100,5 εκατ. ευρώ το 2019 σε 87,6 εκατ. ευρώ το 2023, καταγράφοντας μείωση περίπου 13 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, το πρόγραμμα αποπληρωμής που είχε ήδη δρομολογηθεί προέβλεπε απομείωση του δημοτικού χρέους κατά περισσότερα από 40 εκατ. ευρώ έως το 2031. Με βάση τα στοιχεία αποπληρωμής, το ανεξόφλητο υπόλοιπο των δανείων θα υποχωρούσε από περίπου 65 εκατ. ευρώ σήμερα σε περίπου 24 εκατ. ευρώ το 2031, μειωμένο κατά περισσότερο από 60%.

Το νέο δάνειο Δούκα υπονομεύει την εξυγίανση του δήμου και βάζει την πόλη σε περιπέτειες.

ΑΛΗΘΕΙΑ 22

Η Αθήνα χρειάζεται σχέδιο, όχι λευκή επιταγή

Τα σχολεία χρειάζονται επενδύσεις. Αυτό δεν αμφισβητείται.

Αυτό που αμφισβητείται είναι αν η σωστή απάντηση είναι ένας δανεισμός-μαμούθ χωρίς πλήρη τεκμηρίωση.

Η ΤΕΛΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ

Οι Δήμοι δεν οδηγούνται στα βράχια από μία μόνο απόφαση.

Οδηγούνται στα βράχια όταν τα έσοδα μειώνονται, τα διαθέσιμα μειώνονται, οι επενδύσεις μειώνονται, τα έξοδα αυξάνονται και η απάντηση της διοίκησης είναι περισσότερος δανεισμός.

Αν συνεχίσουμε έτσι, ο Δήμος Αθηναίων οδηγείται στα βράχια.

Και τότε η Αθήνα κινδυνεύει να βρεθεί σε καθεστώς δημοσιονομικής επιτήρησης που θα θυμίζει μνημόνιο στην αυτοδιοίκηση.

Η Αθήνα χρειάζεται σχέδιο. Όχι δανεισμό στα τυφλά.

Ο κ. Δούκας αντικαθιστά την εξεύρεση χρηματοδοτήσεων με δανεισμό.

Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή διασφάλιζε πόρους για την Αθήνα. Η τωρινή αφήνει χρέη στην Αθήνα.