Θεσσαλονίκη: Καρδιολόγος καταδικάστηκε για «φακελάκια» από ασθενείς

Ποινή φυλάκισης 28 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Θεσσαλονίκης σε πανεπιστημιακό γιατρό, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για χρηματισμό.

Ο γιατρός κατηγορείται ότι απαιτούσε και εισέπραττε παράνομα χρηματικά ποσά («φακελάκια») από ασθενείς προκειμένου να πραγματοποιήσει χειρουργικές επεμβάσεις. Η παράνομη δραστηριότητα λάμβανε χώρα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα voria, σε δεύτερο βαθμό, το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο καρδιολόγο για δωροληψία κατά εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, αναγνωρίζοντάς του τελικά εννέα περιπτώσεις χρηματισμού. Πρωτοδίκως, ο γιατρός είχε καταδικαστεί σε 30 μήνες φυλάκιση (επίσης με αναστολή) για δέκα περιπτώσεις.

Δεύτερη ανοιχτή υπόθεση για τον γιατρό

Ο συγκεκριμένος καρδιολόγος είναι αντιμέτωπος και με μια δεύτερη καταδίκη για «φακελάκι». Σε πρώτο βαθμό έχει καταδικαστεί σε 18 μήνες φυλάκιση, ωστόσο η υπόθεση αυτή παραμένει ανοιχτή καθώς αναμένεται η εκδίκασή της σε δεύτερο βαθμό για να τελεσιδικήσει.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, τα επίδικα περιστατικά σημειώθηκαν το διάστημα 2018-2020, ενώ ο γιατρός φέρεται να ζητούσε χρηματικά ποσά για χειρουργικές πράξεις που έγιναν είτε κατά παράκαμψη της λίστας αναμονής είτε μέσω εισαγωγής στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου. Μάλιστα, σε άλλο σκέλος της υπόθεσης είχαν δικαστεί οι ασθενείς και οι συγγενείς τους για δωροδοκία, όμως αθωώθηκαν.