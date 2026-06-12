Τζένη Κατσίγιαννη: «Ο ανταγωνισμός δεν είναι εύκολος – Έχω βιώσει πισώπλατα μαχαιρώματα»

Η γνωστή τραγουδίστρια Τζένη Κατσίγιαννη, σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Breakfast@Star», αποκάλυψε ότι έχει βιώσει «πισώπλατα μαχαιρώματα» κατά τη διάρκεια της πορείας της στον χώρο.

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Τζένη Κατσίγιαννη
Φωτογραφία: Instagram/sonarmusicgreece
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Τζένη Κατσίγιαννη μίλησε στην κάμερα του «Breakfast@Star» και δήλωσε πως έχει βιώσει πισώπλατα μαχαιρώματα στη διάρκεια της πορείας της.
  • Η τραγουδίστρια ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «Ο ανταγωνισμός δεν είναι εύκολος. Έχω βιώσει πισώπλατα μαχαιρώματα. Πολλά χρόνια!».
  • Εξήγησε πως επρόκειτο για ψέματα και κουτσομπολιά, τονίζοντας ωστόσο ότι «εμένα δεν με πείραξε. Σημασία έχει το αποτέλεσμα».

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Στην κάμερα του «Breakfast@Star» μίλησε η Τζένη Κατσίγιαννη. Η γνωστή τραγουδίστρια, στη συνέντευξή της στην εκπομπή του Ετεοκλή Παύλου και της Ελένης Χατζίδου, η οποία προβλήθηκε την Παρασκευή (12/6), δήλωσε πως έχει βιώσει πισώπλατα μαχαιρώματα στη διάρκεια της πορείας της, και περιέγραψε το τι της έχει συμβεί.

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Ανάμεσα σε άλλα, η Τζένη Κατσίγιαννη ανέφερε στη συνέντευξή της ότι: «Ο ανταγωνισμός δεν είναι εύκολος. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να μην υπάρχει ο ανταγωνισμός. Έχω βιώσει πισώπλατα μαχαιρώματα. Πολλά χρόνια!».

Αμέσως μετά, η τραγουδίστρια εξήγησε πως: «Ψέματα. Ας πούμε να έχουν πει ότι “η Κατσίγιαννη είπε αυτό”, “η Κατσίγιαννη έκανε αυτό”. Δεν μου αρέσουν τα πολλά κουτσομπολιά. Ίσως να υπήρχε σκοπός πίσω από αυτό, αλλά εμένα δεν με πείραξε. Σημασία έχει το αποτέλεσμα». 

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