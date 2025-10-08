Τζένη Κατσίγιαννη: «Τρεις φορές σε τραπέζι γάμου μου έχει τύχει να πεθάνει άνθρωπος»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Τζένη Κατσίγιαννη
Φωτογραφία: Instagram/sonarmusicgreece

Δηλώσεις στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή παραχώρησε η Τζένη Κατσίγιαννη, με αφορμή την συνεργασία της με τον Σώτη Βολάνη στο «Cabbana Live Stage». Η γνωστή τραγουδίστρια μιλώντας στην κάμερα του «Happy Day», αποκάλυψε πως τρεις φορές ενώ τραγουδούσε σε γάμους, της έχει τύχει να πεθάνει άνθρωπος. Ακόμα, αναφέρθηκε στην αντίδραση που είχε η νύφη και ο γαμπρός, σε μία από αυτές τις περιπτώσεις.

«Δυστυχώς, τρεις φορές σε τραπέζι γάμου μου έχει τύχει να πεθάνει άνθρωπος. Όπως τραγουδούσα ένας κύριος με την οικογένειά του έτρωγε, ο κόσμος ο υπόλοιπος χόρευε και ξαφνικά… Έμεινε ο άνθρωπος εκεί, ναι. Εμείς μετά συνεχίσαμε βέβαια. Αλλά πώς συνεχίσαμε… Έπρεπε να κάνουμε τη δουλειά μας, αφού η νύφη και ο γαμπρός μας είπαν να συνεχίσουμε κανονικά, εμείς συνεχίσαμε αλλά μέσα μας… Κοιτούσαμε το ρολόι», αποκάλυψε αρχικά η Τζένη Κατσίγιαννη.

Συνεχίζοντας, η καλλιτέχνις είπε ότι: «Ο δεύτερος ήταν πάλι σε γάμο εν ώρα χορού, που έπεσε ένας κύριος και αυτός. Και άλλη μία φορά σε άλλον ένα γάμο… Γελάμε τώρα, αλλά εκείνη τη στιγμή κακά τα ψέματα είναι ό,τι χειρότερο».

