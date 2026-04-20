Ιράν: Κατηγορεί τις ΗΠΑ για παραβίαση της εκεχειρίας και υπόσχεται αντίποινα για την επίθεση σε πλοίο

Η ανώτατη ενιαία στρατιωτική διοίκηση του Ιράν, η Khatam al-Anbiya, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι παραβίασαν εκεχειρία, ανοίγοντας πυρ εναντίον ιρανικού εμπορικού πλοίου στον Κόλπο του Ομάν. Η ιρανική πλευρά υποστήριξε ότι το περιστατικό συνιστά σοβαρή παραβίαση και προειδοποίησε με αντίποινα.

Σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, εκπρόσωπος της Khatam al-Anbiya δήλωσε νωρίς τη Δευτέρα ότι το πλοίο εκτελούσε δρομολόγιο από την Κίνα προς το Ιράν. Με αυτόν τον τρόπο, η Τεχεράνη συνέδεσε άμεσα το συμβάν με τις ΗΠΑ και κλιμάκωσε τη ρητορική της γύρω από την υπόθεση.

Ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε: «Προειδοποιούμε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν θα απαντήσουν σύντομα και θα προβούν σε αντίποινα για αυτή την ένοπλη πειρατεία από τον στρατό των ΗΠΑ».

Η υπόθεση, όπως παρουσιάζεται από την ιρανική στρατιωτική διοίκηση, εντείνει την ένταση στην ευρύτερη περιοχή και επαναφέρει στο προσκήνιο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στον Κόλπο του Ομάν.