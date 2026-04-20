Κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ισχυρίζονται ότι δεξαμενόπλοιο πέρασε τον αμερικανικό αποκλεισμό

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

Ιράν, πόλεμος, ΗΠΑ, Στενά του Ορμούζ, Στενό του Ορμούζ
(AP Photo)

Το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Fars διατύπωσε ισχυρισμό που έρχεται σε αντίθεση με όσα ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ κατέσχεσαν πλοίο με ιρανική σημαία.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, το πλοίο δεν κατασχέθηκε, αλλά ολοκλήρωσε την πορεία του και επέστρεψε με επιτυχία στο Ιράν. Ειδικότερα, το Fars, επικαλούμενο την εταιρεία παρακολούθησης Tanker Trackers, ανέφερε: «Ένα γιγαντιαίο πετρελαιοφόρο με ιρανική σημαία πέρασε τον αμερικανικό αποκλεισμό και εισήλθε με επιτυχία στα ιρανικά ύδατα».

Η πληροφορία αυτή παρουσιάζει μια εντελώς διαφορετική εκδοχή από εκείνη που έδωσε ο Τραμπ για την τύχη του πλοίου. Έτσι, προκύπτει σαφής διάσταση ανάμεσα στους ισχυρισμούς της αμερικανικής πλευράς και σε όσα μεταδίδει το ιρανικό κρατικό πρακτορείο.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει άμεση απάντηση από το Ιράν στην ανάρτηση του Τραμπ.

Μας κάνει τελικά καλό το κλάμα; Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα

Μάριος Θεμιστοκλέους: Εντός στόχων τα έργα υποδομής στο ΕΣΥ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης

Νέες ψηφιακές υπηρεσίες στο ΤΜΕΔΕ Portfolio – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Ζητεί την κατάργηση του φόρου πολυτελείας στην αργυροχρυσοχοΐα

Infinite Machine Olto: Το «Cybertruck» των ηλεκτρικών ποδηλάτων που φιλοδοξεί να αντικαταστήσει το αυτοκίνητο

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
23:30 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Γαλλία: Πτώμα κροκόδειλου βρέθηκε δεμένο με βάρη σε υπνόσακο

Ένα μακάβριο και ασυνήθιστο εύρημα καταγράφηκε στη βόρεια Γαλλία, όταν ψαράς εντόπισε το πτώμα...
22:49 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Εύθραυστες οι συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν μετά την κατάσχεση πλοίου στα Στενά του Ορμούζ – Λήγει η εκεχειρία την Τετάρτη

Με την εκεχειρία ΗΠΑ–Ιράν να λήγει την Τετάρτη, οι νέες συνομιλίες που αναμένεται να ξεκινήσου...
22:30 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Μεξικό: Πυροβολισμοί στις πυραμίδες Τεοτιουακάν – Τουλάχιστον δύο νεκροί και τρεις τραυματίες – ΒΙΝΤΕΟ

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στις πυραμίδες του Τεοτιουάκαν στο Μεξικό, έναν δημοφιλή τουριστικό κ...
20:10 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Βόρεια Καρολίνα: Δύο νεκροί από τους πυροβολισμούς σε πάρκο – Άγνωστος ο αριθμός των τραυματιών

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από πυροβολισμούς σε πάρκο στο Γουίνστον-Σέιλεμ, στη ...
MUST READ

LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης