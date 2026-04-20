Κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ισχυρίζονται ότι δεξαμενόπλοιο πέρασε τον αμερικανικό αποκλεισμό

Το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Fars διατύπωσε ισχυρισμό που έρχεται σε αντίθεση με όσα ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ κατέσχεσαν πλοίο με ιρανική σημαία.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, το πλοίο δεν κατασχέθηκε, αλλά ολοκλήρωσε την πορεία του και επέστρεψε με επιτυχία στο Ιράν. Ειδικότερα, το Fars, επικαλούμενο την εταιρεία παρακολούθησης Tanker Trackers, ανέφερε: «Ένα γιγαντιαίο πετρελαιοφόρο με ιρανική σημαία πέρασε τον αμερικανικό αποκλεισμό και εισήλθε με επιτυχία στα ιρανικά ύδατα».

Η πληροφορία αυτή παρουσιάζει μια εντελώς διαφορετική εκδοχή από εκείνη που έδωσε ο Τραμπ για την τύχη του πλοίου. Έτσι, προκύπτει σαφής διάσταση ανάμεσα στους ισχυρισμούς της αμερικανικής πλευράς και σε όσα μεταδίδει το ιρανικό κρατικό πρακτορείο.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει άμεση απάντηση από το Ιράν στην ανάρτηση του Τραμπ.