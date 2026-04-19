Super League: Τι ισχύει με τις ισοβαθμίες για ΑΕΚ, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Πηγή: Intime

Η ΑΕΚ διατηρεί την κορυφή στα Play Off της Stoiximan Super League και παραμένει στο +5 από τη 2η θέση μετά την ολοκλήρωση της 2ης αγωνιστικής. Ο Ολυμπιακός ακολουθεί πλέον μόνος δεύτερος μετά το «διπλό» στη Λεωφόρο, ενώ ο ΠΑΟΚ υποχώρησε στο -8 από την κορυφή και στο -3 από τη 2η θέση μετά την ήττα του στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ΑΕΚ έχει αποκτήσει προβάδισμα απέναντι στον ΠΑΟΚ στα μεταξύ τους αποτελέσματα. Οι δύο ομάδες συγκέντρωσαν από τέσσερις βαθμούς, όμως η Ένωση υπερτερεί στη διαφορά τερμάτων με συνολικό σκορ 3-2 σε τρία παιχνίδια. Το 3-0 της ΑΕΚ κάλυψε το 2-0 του ΠΑΟΚ, με αποτέλεσμα η ομάδα της Νέας Φιλαδέλφειας να έχει το πάνω χέρι. Συνεπώς, η ΑΕΚ χρειάζεται να μην ηττηθεί στην Τούμπα για να διατηρήσει το πλεονέκτημα σε πιθανή ισοβαθμία.

Διαφορετικά είναι τα δεδομένα στην περίπτωση ισοβαθμίας με τον Ολυμπιακό. Οι δύο ομάδες έχουν επίσης ισοπαλία στους βαθμούς των μεταξύ τους αγώνων, όμως οι Πειραιώτες υπερτερούν στη διαφορά τερμάτων με συνολικό σκορ 3-2. Το 2-0 στο Φάληρο δίνει το προβάδισμα στην ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Σε αυτό το σενάριο, ο Ολυμπιακός χρειάζεται να μην χάσει στο μεταξύ τους παιχνίδι, ενώ η ΑΕΚ θέλει μόνο νίκη για να πάρει την ισοβαθμία.

Τα μεταξύ τους αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τα παραπάνω δεδομένα:

ΑΕΚ vs ΠΑΟΚ

  • ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 0-2
  • ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 0-0
  • ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 3-0

ΑΕΚ vs Ολυμπιακός

  • Ολυμπιακός – ΑΕΚ 2-0
  • ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1
  • Ολυμπιακός – ΑΕΚ 0-1

Τα κριτήρια ισοβαθμίας στα Play Off καθορίζουν την τελική κατάταξη:

  • Σε περίπτωση ισοβαθμίας, οι ομάδες συγκρίνονται βάσει των βαθμών που συγκέντρωσαν στα μεταξύ τους παιχνίδια σε κανονική περίοδο και Play Off.
  • Αν παραμένει ισοβαθμία, κρίνεται η διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους παιχνίδια.
  • Αν εξακολουθεί να υπάρχει ισορροπία, λαμβάνεται υπόψη η θέση της κάθε ομάδας στην κανονική περίοδο

ENIKOS NETWORK

Μας κάνει τελικά καλό το κλάμα; Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα

Μάριος Θεμιστοκλέους: Εντός στόχων τα έργα υποδομής στο ΕΣΥ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης

Νέες ψηφιακές υπηρεσίες στο ΤΜΕΔΕ Portfolio – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Ζητεί την κατάργηση του φόρου πολυτελείας στην αργυροχρυσοχοΐα

Infinite Machine Olto: Το «Cybertruck» των ηλεκτρικών ποδηλάτων που φιλοδοξεί να αντικαταστήσει το αυτοκίνητο

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
06:39 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Μονακό: Ηττήθηκε από την Βιλερμπάν πριν από τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό για την Euroleague

Η Μονακό γνώρισε την ήττα από τη Βιλερμπάν με 83-87 για την 27η αγωνιστική της γαλλικής λίγκας...
23:45 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: «Είχαμε υποχρέωση να κερδίσουμε μετά τη νίκη της ΑΕΚ»

Ο Ολυμπιακός πήρε μεγάλη νίκη με 2-0 επί του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο και παρέμεινε στο -5 από...
23:15 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Super League: Μόνη πρώτη η ΑΕΚ, στο -5 ο Ολυμπιακός – Η βαθμολογία και το πλήρες πρόγραμμα μέχρι το φινάλε των Playoffs

Η ΑΕΚ κυριάρχησε απέναντι στον ΠΑΟΚ και επικράτησε με 3-0 στην «Αγιά Σοφιά – Allwyn Arena». Η ...
22:58 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 0-2: Πήρε το ντέρμπι και παραμένει στο… κόλπο του τίτλου

Ο Ολυμπιακός πήρε μεγάλο διπλό στη Λεωφόρο, καθώς νίκησε με 2-0 τον Παναθηναϊκό για τη 2η αγων...
MUST READ

LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης