Super League: Τι ισχύει με τις ισοβαθμίες για ΑΕΚ, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ

Η ΑΕΚ διατηρεί την κορυφή στα Play Off της Stoiximan Super League και παραμένει στο +5 από τη 2η θέση μετά την ολοκλήρωση της 2ης αγωνιστικής. Ο Ολυμπιακός ακολουθεί πλέον μόνος δεύτερος μετά το «διπλό» στη Λεωφόρο, ενώ ο ΠΑΟΚ υποχώρησε στο -8 από την κορυφή και στο -3 από τη 2η θέση μετά την ήττα του στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ΑΕΚ έχει αποκτήσει προβάδισμα απέναντι στον ΠΑΟΚ στα μεταξύ τους αποτελέσματα. Οι δύο ομάδες συγκέντρωσαν από τέσσερις βαθμούς, όμως η Ένωση υπερτερεί στη διαφορά τερμάτων με συνολικό σκορ 3-2 σε τρία παιχνίδια. Το 3-0 της ΑΕΚ κάλυψε το 2-0 του ΠΑΟΚ, με αποτέλεσμα η ομάδα της Νέας Φιλαδέλφειας να έχει το πάνω χέρι. Συνεπώς, η ΑΕΚ χρειάζεται να μην ηττηθεί στην Τούμπα για να διατηρήσει το πλεονέκτημα σε πιθανή ισοβαθμία.

Διαφορετικά είναι τα δεδομένα στην περίπτωση ισοβαθμίας με τον Ολυμπιακό. Οι δύο ομάδες έχουν επίσης ισοπαλία στους βαθμούς των μεταξύ τους αγώνων, όμως οι Πειραιώτες υπερτερούν στη διαφορά τερμάτων με συνολικό σκορ 3-2. Το 2-0 στο Φάληρο δίνει το προβάδισμα στην ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Σε αυτό το σενάριο, ο Ολυμπιακός χρειάζεται να μην χάσει στο μεταξύ τους παιχνίδι, ενώ η ΑΕΚ θέλει μόνο νίκη για να πάρει την ισοβαθμία.

Τα μεταξύ τους αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τα παραπάνω δεδομένα:

ΑΕΚ vs ΠΑΟΚ

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 0-2

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 0-0

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 3-0

ΑΕΚ vs Ολυμπιακός

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 2-0

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 0-1

Τα κριτήρια ισοβαθμίας στα Play Off καθορίζουν την τελική κατάταξη: