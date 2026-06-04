Βέροια: Κατέρρευσε τμήμα του αρχαίου τείχους σε αυλή σπιτιού – «Μπαλάκι» οι ευθύνες ανάμεσα σε Αρχαιολογία και Δήμο

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Τμήμα του αρχαίου τείχους στη Βέροια κατέρρευσε πριν από λίγο καιρό με αποτέλεσμα οι πέτρες να πέσουν στην αυλή παρακείμενου σπιτιού. Οι πέτρες φαίνεται να μην είχαν συντηρηθεί και να υποχώρησαν, όμως, το εξοργιστικό είναι ότι κανείς δεν πηγαίνει να τις μαζέψει.

Κάθε φορά δε, που βρέχει οι ιδιοκτήτες τρομοκρατούνται μην τυχόν υπάρξει και νέα υποχώρηση και υπάρξει κάποιος τραυματισμός των παιδιών ή των ενήλικων.

Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού μιλώντας στο MEGA είπε ότι αυτή τη στιγμή είναι «μπλεγμένοι» στη γραφειοκρατία, ανάμεσα στην Αρχαιολογία και τον Δήμο.

«Από την Αρχαιολογία λένε ότι δεν μπορούν να πάνε να τις μαζέψουν γιατί δεν έχουν εργάτες και έχει απευθυνθεί στον Δήμο Βέροιας. Ο Δήμος μας απαντάει ότι από τη στιγμή που «έφυγαν» από μνημείο και έπεσαν μέσα, έγιναν μπάζα. Τα μπάζα έπεσαν σε οικόπεδο που έχει ιδιοκτήτη άρα αυτός πρέπει να τα πετάξει. Από τη μία δηλ. μου λένε να τα πετάξω εγώ και από την άλλη να μην ακουμπήσω τίποτα γιατί είναι αρχαία» είπε χαρακτηριστικά.

Η διχογνωμία Δήμου και Αρχαιολογίας έχει προκαλέσει ένα αλαλούμ, ενώ όπως εξήγησε «όσο περνάει ο καιρός, τόσο περισσότερο ανοίγει η τρύπα. Αν κάνω δε, το οτιδήποτε θα μου κάνουν και μήνυση για αρχαιοκαπηλία».

Σημειώνεται ότι το σπίτι είναι χτισμένο στο συγκεκριμένο σημείο από το 1975.

Δείτε το βίντεο του MEGA: