Σαρκοφάγο σκουλήκι έφτασε στις ΗΠΑ με το πρώτο κρούσμα να εντοπίζεται σε βοοειδή του Τέξας

Ο σκώληκας του Νέου Κόσμου, μια παρασιτική μύγα που τρώει ζωντανά θερμόαιμα ζώα, εντοπίσηκε σε ένα μοσχάρι στο Τέξας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ την Τετάρτη το βράδυ, εκθέτοντας τα βοοειδή της χώρας σε μια σοβαρή νέα απειλή.

Το κρούσμα επιβεβαιώθηκε σε ένα μοσχάρι στο Λα Πράιορ του Τέξας, μια πόλη περίπου 48 χλμ. βορειοανατολικά των συνόρων ΗΠΑ-Μεξικού – ένα πλήγμα για τους Αμερικανούς κτηνοτρόφους που προετοιμάζονται για ένα ξέσπασμα, καθώς το παράσιτο έχει προχωρήσει βόρεια μέσω του Μεξικού τον τελευταίο χρόνο.

Η γραμματέας του USDA, Μπρουκ Ρόλινς, δήλωσε ότι το κρούσμα, το πρώτο στο Τέξας από το 1966, ήταν η μόνη επιβεβαιωμένη μόλυνση στη χώρα.

Το παράσιτο θα μπορούσε να συρρικνώσει περαιτέρω τον αριθμό των βοοειδών στις ΗΠΑ, που βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 75 ετών. Οι περιορισμένες προμήθειες έχουν ήδη μειώσει την παραγωγή βοείου κρέατος και έχουν οδηγήσει τις τιμές σε ιστορικά υψηλά για τους καταναλωτές.

Η ανίχνευση απειλεί επίσης την κτηνοτροφική βιομηχανία του Τέξας, η οποία θα μπορούσε να αντιμετωπίσει έως και 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια σε εκτιμώμενες οικονομικές απώλειες εάν το παράσιτο εξαπλωθεί, και αποτελεί οπισθοδρόμηση για τις προσπάθειες των ΗΠΑ που κοστίζουν εκατομμύρια δολάρια για να κρατήσουν το παράσιτο μακριά, ανέφεραν οι ειδικοί.

Ο Επίτροπος Γεωργίας του Τέξας, Σιντ Μίλερ, επέκρινε το USDA επειδή επέτρεψε στο screwworm να φτάσει στις ΗΠΑ.

«Αντί να χρησιμοποιήσει κάθε διαθέσιμο εργαλείο, το USDA κινήθηκε πολύ αργά και βασίστηκε αποκλειστικά σε μια μερική λύση που χρειάζεται χρόνια για να εφαρμοστεί πλήρως», είπε. Η Rollins τόνισε ότι η απελευθέρωση στείρων μυγών ήταν το πιο αποτελεσματικό εργαλείο και ότι το USDA είχε επενδύσει σημαντικά στην παραγωγή. Το Reuters ανέφερε το πρωί της Τετάρτης ότι δείγματα ύποπτης μόλυνσης από σκουλήκια σε ένα ράντσο στο La Pryor στάλθηκαν για εξετάσεις στο εργαστήριο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στο Ames της Αϊόβα.

Τα screwworm είναι παρασιτικές μύγες των οποίων τα θηλυκά γεννούν αυγά σε ανοιχτές πληγές και βλεννογόνους οποιουδήποτε θερμόαιμου ζώου. Μόλις εκκολαφθούν τα αυγά, εκατοντάδες προνύμφες βιδωτών σκωλήκων χρησιμοποιούν τα αιχμηρά στόματά τους για να σκάψουν μέσα στη ζωντανή σάρκα, σκοτώνοντας τελικά τον ξενιστή τους εάν δεν αντιμετωπιστούν. Μεταδίδονται κυρίως μέσω της μετακίνησης μολυσμένων ζώων.

Η μύγα μπορεί να προσβάλει ανθρώπους και κατοικίδια, αλλά ο κίνδυνος για τον άνθρωπο είναι χαμηλός και τα κρούσματα σκουληκιού σε ανθρώπους είναι σπάνια, ανέφεραν οι ειδικοί. Η μύγα δεν δημιουργεί προβλήματα ασφάλειας τροφίμων.

Το USDA δήλωσε ότι είχε σταματήσει την μετακίνηση όλων των ζώων σε μια περιοχή 20 χιλιομέτρων (12,4 μιλίων) γύρω από το σημείο ανίχνευσης σε μια προσπάθεια να περιορίσει το παράσιτο, απελευθέρωσε στείρες μύγες σκουληκιών στην περιοχή, εφάρμοσε πρόσθετη επιτήρηση της άγριας ζωής και έστειλε μια ομάδα αντιμετώπισης στην περιοχή. Η Rollins είπε επίσης ότι ένα αεροπλάνο κατευθυνόταν προς το Νότιο Τέξας με αποθέματα θεραπειών για σκουλήκια.

«Η προστασία της κτηνοτροφικής μας βιομηχανίας είναι ζήτημα εθνικής ασφάλειας ύψιστης σημασίας», δήλωσε ο Ντάντλεϊ Χόσκινς, υφυπουργός του USDA.