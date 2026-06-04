ΠΑΣΟΚ: Αναζητεί αντίδοτο στην πίεση από τα νέα κόμματα – Η αυριανή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου και οι κινήσεις που ετοιμάζει

Με σχέδιο πολιτικό και οργανωτικό, που περιλαμβάνει μια σειρά κινήσεων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, στο ΠΑΣΟΚ θέλουν να αλλάξουν την εικόνα της «ακινησίας» που έχει αποτυπωθεί στον πρώτο γύρο δημοσκοπήσεων μετά την ίδρυση της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Στη Χαριλάου Τρικούπη φαίνεται να εφαρμόζουν την «τέχνη του πολέμου» που προβλέπει πως για να κερδίσεις όλες τις μάχες που θα δώσεις, δεν χρειάζεται να γνωρίζεις μόνο τον εχθρό, αλλά και τον εαυτό σου. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ θα «παίξει» στα δυνατά του σημεία.

Τα χαρακτηριστικά που θα μετρήσουν, σύμφωνα με την εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» είναι η παρουσία του ανά Περιφέρεια, η οποία είναι ισχυρή, η γείωσή του στα εργατικά δίκτυα και την αυτοδιοίκηση, αλλά και η προγραμματική του συνέπεια, όπως λένε τα στελέχη.

Στην πράξη η αρχή θα γίνει στην αυριανή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, όπου θα υπάρξει μια ανακατανομή αρμοδιοτήτων, ένα είδος σκιώδους κυβέρνησης. Στη λογική των κύκλων εργασίας, με ομάδες τριών και τεσσάρων προσώπων, πιθανόν με κάποιον βασικό εκπρόσωπο, που θα αντιμετωπίζουν θεματικά την κυβέρνηση. Αυτές τις ημέρες μπαίνουν οι τελευταίες «πινελιές» στο οργανόγραμμα, ώστε το νέο σχήμα να είναι λειτουργικό και να αναδείξει τα στελέχη που είναι έτοιμα να αναλάβουν και κυβερνητικές θέσεις, εφόσον κληθούν.

Προϋπόθεση για να είναι η μάχη αυτή πετυχημένη, λένε όλες οι πλευρές, είναι η συστράτευση και συμπερίληψη στελεχών: δηλ. αφενός να συμβάλουν όλοι στην προσπάθεια και αφετέρου να μην περιθωριοποιηθούν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Αντιδράσεις για τις δηλώσεις Δούκα

Η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, υπό μία έννοια, είναι κομβική γιατί έχει προηγηθεί η δήλωση του Χάρη Δούκα για συνεργασία με το κόμμα Τσίπρα σε ενδεχόμενες δεύτερες κάλπες, που σήκωσε «εσωκομματική σκόνη».

«Υπάρχει μια αγγλική φράση που λέει όταν οι καιροί είναι σκληροί είναι για δυνατούς χαρακτήρες» σχολίασε η Άννα Διαμαντοπούλου. «Έχουμε απέναντι τη ΝΔ και κάθε μορφής λαϊκισμού. Έτσι ήταν πάντα το ΠΑΣΟΚ. Δεν χρειάζεται για κανέναν, όσο σημαντικός κι αν είναι, να ξοδεύουμε περισσότερο χρόνο» επεσήμανε όταν ρωτήθηκε για τα λεγόμενα Δούκα.

«Ακούω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει εσωκομματικά προβλήματα περί συνεργασιών. Ξεκάθαρες κουβέντες, κανένα κόμμα σοβαρό στον κόσμο δεν είναι παράκλητος άλλου κόμματος» ανέφερε ο Πάρις Κουκουλόπουλος.

«Το ότι ο Τσίπρας έγραψε ένα ολόκληρο βιβλίο για να μας πει ότι δεν πιστώνεται το αποτέλεσμα αυτό (το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από το 32% πήγε στο 17%), εγώ ξέρω ότι το αποτέλεσμα των εκλογών, όποτε κι αν έρθουν, θετικό ή αρνητικό για το ΠΑΣΟΚ, θα χρεωθεί και θα πιστωθεί στον Νίκο Ανδρουλάκη», επεσήμανε, δείχνοντας εμμέσως πως σε αυτή τη φάση δεν τίθεται θέμα αλλαγής ηγεσίας ακόμη και αν υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις στον τρόπο αντιμετώπισης τόσο της ΝΔ όσο και της ΕΛΑΣ- που ενδεχομένως κατατεθούν και στη συνεδρίαση του ΠΣ, στο οποίο συμμετέχουν όλοι οι εσωκομματικοί πόλοι.

Δεν αποκλείεται, στην ίδια συνεδρίαση, να υπάρξουν και «βέλη» προς την πλευρά Δούκα για όσα είπε.

«Εγώ είμαι από αυτούς που λένε ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος ο κ. Δούκας να προβεί στη δήλωσε που έκανε. Αν ο ίδιος κρίνει ότι υπάρχει λόγος, οφείλει να τον εξηγήσει. Βεβαίως και δεν υπήρχε λόγος. Το ΠΑΣΟΚ βγήκε από το συνέδριό του πριν από δύο μήνες με καθαρές πολιτικές θέσεις με τη διακήρυξή του» σχολίασε, δείχνοντας προς αυτή την κατεύθυνση, ο γραμματέας Γιάννης Βαρδακαστάνης.