Δημοσκόπηση GPO: Στις 11,8 μονάδες η διαφορά ΝΔ-ΕΛΑΣ, τρίτο το ΠΑΣΟΚ – Από πού αντλούν ψήφους Τσίπρας και Καρυστιανού

Κατά 11,8 μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία του ΠΑΣΟΚ στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης της GPO, που παρουσιάστηκε την Τετάρτη (3/6) στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR.

Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η ΝΔ έχει 25%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα 13,2%, το ΠΑΣΟΚ 10,8%, η «Ελπίδα για την Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού 9,2%, η Ελληνική Λύση 7,8%, το ΚΚΕ 7,5%, η Πλεύση Ελευθερίας 4,1%, το ΜέΡΑ25 2,2%, η Φωνή Λογικής 2,1%, η Νίκη 1,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,1%, το άλλο 2,9%, ενώ στο 11,6% είναι οι Αναποφάσιστοι.

Η εκτίμηση ψήφου

Στην εκτίμηση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων είναι τα εξής:

ΝΔ 28,6%

ΕΛΑΣ 15,1%

ΠΑΣΟΚ 12,4%

Ελπίδα για τη Δημοκρατία 10,5%

Ελληνική Λύση 8,9%.

KKE 8,6%

Πλεύση Ελευθερίας 4,7%

ΜέΡΑ25 2,5%

Φωνή Λογικής 2,4%

Νίκη 1,6%

ΣΥΡΙΖΑ 1,3%

Άλλο 3,4%

Από πού αντλούν ψήφους τα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα αντλεί περισσότερες ψήφους από τον ΣΥΡΙΖΑ 64,9%, τη Νέα Αριστερά 33,3% , το ΜέΡΑ25 10,5% και την Πλεύση Ελευθερίας 9,1%.

Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία αντλεί τις περισσότερες ψήφους από τη Νίκη 25,7%, τη Φωνή Λογικής 25%, την Ελληνική Λύση 13,1% και την Πλεύση Ελευθερίας 12,1%.

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο Πρωθυπουργό η πρώτη εξάδα διαμορφώνεται ως εξής:

Κυριάκος Μητσοτάκης 26,3%

«Κανένας» 18,7%

Αλέξης Τσίπρας 15,1%

Νίκος Ανδρουλάκης 8,2%

Κυριάκος Βελόπουλος 7,3%

Μαρία Καρυστιανού 7,1%

Τι κυβέρνηση θέλουν οι πολίτες

Μετά τις εκλογές, το 27,5% θα ήθελε να συνεχίσει να είναι κυβέρνηση η ΝΔ με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη ενώ το 69,1% θα ήθελε να εκλεγεί άλλη κυβέρνηση.

Οι πολίτες πιστεύουν ότι μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική κυβερνητική πρόταση η ΕΛΑΣ 15,2%, το ΠΑΣΟΚ 12,4%, η Ελληνική Λύση 7,8%, η Ελπίδα για την Δημοκρατία 7,8% το ΚΚΕ 4,4% και η Πλεύση Ελευθερίας 3%. Κανένα απαντά το 29,3%

Καλύτερα ποσοστά δίνουν οι πολίτες στον Αλέξη Τσίπρα, στα ερωτήματα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την εξωτερική πολιτική και το ποιος μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η Μαρία Καρυστιανού υπερτερεί στο ποιος μπορεί να κινητοποιήσει πολίτες που μένουν εκτός πολιτικής, να αντιμετωπίσει τα προβλήματα στο κράτος δίκαιου και να δώσει ελπίδα και προοπτική.

Τα θετικά και μάλλον θετικά συναισθήματα για την ίδρυση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού είναι 33,6% και για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα 32,6%