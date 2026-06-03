ΚΚΕ για Άγγελο Αντωνόπουλο: Αποχαιρετούμε με θλίψη έναν χαρισματικό καλλιτέχνη με σπάνιο υποκριτικό εύρος και βαθιά καλλιτεχνική ευαισθησία

«Το ΚΚΕ αποχαιρετά με θλίψη τον σπουδαίο ηθοποιό και δάσκαλο Άγγελο Αντωνόπουλο, έναν χαρισματικό καλλιτέχνη με σπάνιο υποκριτικό εύρος και βαθιά καλλιτεχνική ευαισθησία» τονίζεται σε ανακοίνωση του κόμματος για τον θάνατο του ηθοποιού σε ηλικία 94 ετών, που έχει προκαλέσει θλίψη στο πανελλήνιο.

Όπως υπογραμμίζουν από τον Περισσό, «με την πλούσια διαδρομή του στο θέατρο συνέβαλε στην ανάδειξη κορυφαίων έργων της ελληνικής και ξένης δραματουργίας και στη διαμόρφωση της μεταπολεμικής και μεταπολιτευτικής θεατρικής αισθητικής. Η παρουσία του επηρέασε γενιές θεατών και ηθοποιών, ενώ το ήθος και η εργατικότητά του αποτέλεσαν σταθερό σημείο αναφοράς μέχρι και σήμερα».

«Στον κινηματογράφο συνεργάστηκε με μεγάλους Έλληνες σκηνοθέτες και σφράγισε με την ερμηνεία του δεκάδες έργα, στα οποία αναδείχθηκαν η βαθιά γνώση του στην τέχνη του ηθοποιού και η δύναμη της ερμηνείας του, την οποία δεν τυποποίησε ποτέ. Το βάθος που έδινε σε κάθε ρόλο, ως αποτέλεσμα της συστηματικής και επίμονης μελέτης με την οποία τον προσέγγιζε, καθώς και η αρχοντική, θερμή, ευγενική παρουσία του τον ανέδειξαν σε έναν από τους πιο αγαπητούς ηθοποιούς του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

«Βαθιά πεποίθηση του Άγγελου Αντωνόπουλου ήταν η ανάγκη κάθε άνθρωπος, κάθε καλλιτέχνης να παραμένει συνεπής στις αξίες του. “Δεν μπορώ να αλλάξω ούτε ταυτότητα, ούτε ιδέα, ούτε πίστη“, έλεγε για τον εαυτό του. Μια φράση που αποτυπώνει τη στάση ζωής του, τη συνέπειά του απέναντι στην ιδεολογία του, καθώς και τη σταθερή του συμπόρευση και στήριξη στο ΚΚΕ, ιδιαίτερα σε κρίσιμες περιόδους», αναφέρει το ΚΚΕ και εκφράζει «τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους δικούς του ανθρώπους και σε όλους όσοι μοιράστηκαν μαζί του τη μακρά καλλιτεχνική του διαδρομή».