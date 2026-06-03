Άγγελος Αντωνόπουλος: Η συνέντευξη στο «Ενώπιος Ενωπίω» και τον Νίκο Χατζηνικολάου το 2000 – Ο «Άγνωστος Πόλεμος», ο συνταγματάρχης Βαρτάνης και η συνεργασία με τον Φώσκολο

Ο Άγγελος Αντωνόπουλος ήταν καλεσμένος του Νίκου Χατζηνικολάου στο “Ενώπιος Ενωπίω”, στον ΑΝΤ1, το 2000. Ο ηθοποιός μίλησε για την μεγάλη επιτυχία στο θέατρο αλλά και στην τηλεόραση με τη θρυλική σειρά “Άγνωστος Πόλεμος”. Ο ρόλος του ως ο κεντρικός ήρωας συνταγματάρχης Βαρτάνης έχει μείνει στην ιστορία.

“Η τηλεόραση τότε ήταν στα ξεκινήματα – Ήταν κάτι εξωτικό για τους τηλεθεατές”

«Η τηλεόραση τότε ήταν στα ξεκινήματα. Ήταν κάτι εξωτικό για τους τηλεθεατές. Δεν έπιαναν την λεγόμενη ΥΕΝΕΔ όλα τα μέρη της χώρας. Προκαλούσε εντυπωσιασμό. Ο Φώσκολος είχε σημαντικές δυνατότητες. Όταν ξεκινούσε η Λάμψη ήμασταν στο ίδιο καμαρίνι με τον Χρήστο Πολίτη. Μου λέει θα παίξω στη Λάμψη. Πριν από 2 χρόνια ήταν να παίξω αλλά οι συγκυρίες δεν βοήθησαν και έτσι πήρε ο Χρήστος τον ρόλο. Του λέω ξέρω περίπου την ιστορία… Του είπα ότι θα χαλάσει ο κόσμος με αυτή τη σειρά. Και πραγματικά χάλασε ο κόσμος» ανέφερε.

«Ο Νίκος Φώσκολος έκανε μεγάλες επιτυχίες. Δεν είναι αμελητέο να σου λέει έλα να παίξεις στην τηλεόραση. Ήταν το έπος του αλβανικού πολέμου τότε (σ.σ. η σειρά “Άγνωστος Πόλεμος”). Ήμουν και στο θέατρο, πρωταγωνιστής. Ήταν εγγύηση ο Νίκος. Δεν υπήρχαν προηγούμενα εγγύησης που να σε βοηθάνε να πεις ευθαρσώς το ναι. Σκεφτόμουν είμαι πρωταγωνιστής στο θέατρο Μουσούρη, να το διακινδυνεύσω; Επεισόδιο με το επεισόδιο έγινε επιτυχία. Έκανε 92%, ήταν μυθικά νούμερα. Εμείς το διαπιστώσαμε όταν πια είχαν περάσει 3-4 εβδομάδες και βγαίνω στη σκηνή του θεάτρου και ο κόσμος αλαλάζει. Δεν με αφήνει να μιλήσω, τόσο που ντρεπόμουν τους συναδέλφους μου που είχε επί σκηνής. Αισθάνθηκα άσχημα… Ήρθαν με λουλούδια, πετούσαν γαρδένιες πάνω στη σκηνή, λες και ήταν μπουζούκια!» είπε χαρακτηριστικά.

“Ήμασταν κομάντος της τηλεόρασης”

«Είναι φοβερό ερέθισμα, όπου πήγαινα έβλεπα κόσμο. Εγώ είχα το ευτύχημα, βγήκα μεγάλος στο θέατρο, ήμουν 31 ετών και με βρήκε αυτή η επιτυχία όταν κόντευα τα 40. Είχα μια ωριμότητα και μια ψυχραιμία… Πώς να στο περιγράψω; Έλεγα στον εαυτό μου ότι πρέπει να σταθεί απ’έξω και να βλέπει εμένα μέσα σε αυτόν τον θόρυβο. Είχα αποστασιοποιηθεί. Και έλεγα ότι δες αυτόν πού βρίσκεται… Όλο αυτό τελειώνει κάπου, κάνει τον κύκλο του» συμπλήρωσε.

«Μέσα σε μια μέρα γυρίζαμε δύο επεισόδια. Στο στούντιο γυρίζαμε 1,5 ώρα έργο, δύο επεισόδια των 45 λεπτών. Και πώς να τα μάθεις όλα αυτά μέσα σε μια ημέρα. Μέσα στην εβδομάδα το έγραφε ο Φώσκολος. Ήμασταν κομάντος της τηλεόρασης!» αποκάλυψε.

«Γίνεται να μην έχω αρνητικά στοιχεία; Ποιος δεν έχει» απάντησε σε ερώτηση για τον χαρακτήρα του.

«Ξεκίνησα αργά, όταν βγήκα στο επάγγελμα η Αλίκη, η Τζένη, ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ, ο Νίκος Κούρκουλος ήταν ήδη πρωταγωνιστές και εγώ έκανα ρολάκια στο σινεμά. Παρόλα αυτά δεν μπορώ να πω, και για εκείνο το μικρό διάστημα με υποδέχθηκε το σινεμά» υπογράμμισε ο Άγγελος Αντωνόπουλος.

«Με τον Γιώργο Μιχαλακόπουλο ήμασταν μαζί από τη σχολή. Εγώ είχα το κόμπλεξ της ηλικίας, και πλησίασα τον Γιώργο γιατί νόμιζα ότι ήμασταν συνομήλικοι. “Σιγά μου λέει, μην ξανοίγεσαι γιατί εγώ είμαι μικρός”. Φοβάμαι μην αδικήσω κανέναν, συνεργάστηκα με σπουδαίες προσωπικότητες» τόνισε ο αγαπημένος ηθοποιός.

Τι είπε για την οικογένειά του

«Ο πατέρας μου ήταν σιδηροδρομικός. Ήμασταν 3 αδέλφια και θυμάμαι όταν ήμουν παιδάκι έπαιρνα το τρένο και δεν έβγαζα εισιτήριο επειδή θεωρούσα ότι θα συγκινηθεί ο ελεγκτής που είμαι γιος συναδέλφου. Τότε υπήρχαν όνειρα, αλλά υπήρχε μια αποστασιοποίηση της θεωρίας να ασχοληθώ με το θέατρο, φάνταζε πολύ μακρινό… Πώς να τολμήσεις και πού να το πεις; Θυμάμαι ήμασταν σε εκδρομή στην Πάρνηθα, ήμουν στο 2 έτος της δραματικής σχολής. Δεν το έχω πει πουθενά, παρά μόνο στη μάνα μου. Επιλέγω από την παρέα εκείνη τον πιο κουλτουριάρη για να του το εμπιστευτώ και δεν του λέω ότι σπουδάζω θέατρο, του είπε ότι σκέπτομαι να σπουδάσω θέατρο. Και με κοίταζε με ένα ιταμό ύφος και μου είπε να αφήσω τις σαχλαμάρες. Στο τρίτο έτος έπαιζα σε μια παράσταση και τον κάλεσα να την δει. Τώρα που πέρασαν τα χρόνια και βλέπει τη σταδιοδρομία μου, δεν μπορεί να συγχωρέσει τον εαυτό του για αυτή την αντίδραση» δήλωσε.

«Ήταν άγρια τα πράγματα δεν είχαμε τσιγάρο να καπνίσουμε»

Ο ηθοποιός περιέγραψε πως πριν από το θέατρο η κατάσταση ήταν δύσκολη και χρειάστηκε να κάνει πολλές δουλειές.

«Όταν ήμουν στο θέατρο Τέχνης, δούλευα ως πειρατής. Περιστατικά διάφορα θυμάμαι, περίμενα έξω από ταβέρνα έναν άλλον φίλο για να πάμε παρέες στο σπίτι και έτσι έβγαινε το μεροκάματο» πρόσθεσε.

«Μερικές φορές μετά από κάποιες καταστάσεις έντονης συγκίνησης να κοιτάζομαι στα μάτια με την Ιωάννα, την αδελφή μου και να αναρωτιόμαστε πώς γύρισε η ζωή. Είναι το πιο ανασφαλές επάγγελμα. Τι να ξεκινήσεις και πώς; Πήγα στον Κουν με το κόμπλεξ της αποτυχίας και της επιτυχίας. Ήταν άγρια τα πράγματα δεν είχαμε τσιγάρο να καπνίσουμε. Λέω αφού είμαι αποτυχημένος σε όλα ας πάω και σε αυτόν! Πάω και βρίσκω τον Κουν. Εκείνος ετοίμαζε τις Όρνιθες, τον πλησίασα και του λέω θέλω να γίνω ηθοποιός. Με κοιτάει σαν ούφο γιατί ήταν απασχολημένος ο άνθρωπος… Μου είπε να πάω αύριο, πήγαινα αύριο, μου έλεγε το ίδιο. Την πολλοστή φορά λέει αδειάστε το θέατρο να περάσει ο κύριος και να μείνουμε οι δυο μας. Πήγα και έτσι ξεκίνησε η ιστορία απαγγέλοντας του την Ιθάκη του Καβάφη. Το ξεκίνημα έγινε με αυτή την ενεργειακή δύναμη από αυτόν τον μεγάλο δάσκαλο. Του είπα το κόμπλεξ μου και μου απάντησε μη φοβάσαι και η Παξινού μεγάλη ξεκίνησε… Και πραγματικά έτσι έγιναν τα πράγματα» επεσήμανε.

Οι συνεργασίες με Βουγιουκλάκη και Καρέζη