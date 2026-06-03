Νίκος Ταγαράς: Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο «αντίο» – Παρουσία Μητσοτάκη η κηδεία στην Κόρινθο – ΦΩΤΟ

Σε κλίμα συγκίνησης, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, τελείται αυτή την ώρα η κηδεία του Νίκου Ταγαρά, στην Κόρινθο.

Η οικογένεια, συγγενείς, φίλοι και σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος παρίστανται στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου, προκειμένου να πουν το τελευταίο «αντίο» στον Νίκο Ταγαρά, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 70 ετών, ύστερα από γενναία μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.

Μετά την τελετή, η ταφή θα πραγματοποιηθεί στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο Χιλιομόδι Κορινθίας.

Επιθυμία της οικογένειας του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ήταν αντί στεφάνων, όσοι το επιθυμούν, να ενισχύσουν τον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Η Φλόγα», μέσω του ειδικού κυτίου που θα βρίσκεται στον χώρο του Ιερού Ναού, τιμώντας τη μνήμη του.

Στην εξόδιο ακολουθία παρίστανται πλήθος πολιτικών και φίλων του εκλιπόντος, μεταξύ των οποίων, o πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς με την σύζυγό του, Γεωργία, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Νίκος Δένδιας, η Ντόρα Μπακογιάννη και ο Ισίδωρος Κούβελος, ο Χρίστος Δήμας, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, η Νίκη Κεραμέως, ο Βασίλης Σπανάκης, o Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο Χρήστος Σταϊκούρας, η Αλεξάνδρα Σδούκου, ο Σταύρος Δήμας, ο Στέλιος Πέτσας, ο Κώστας Σκρέκας, ο Νότης Μηταράκης, ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Μιχάλης Κατρίνης καθώς και πλήθος βουλευτών, αποδίδοντας τον ύστατο φόρο τιμής.

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