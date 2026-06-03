Δίκη για τα Τέμπη: Άρρηκτα συνδεδεμένη η παράνομη μετάταξη του σταθμάρχη με τον θάνατο των ανθρώπων μας, είπε ο Αντώνης Ψαρόπουλος

Ο Αντώνης Ψαρόπουλος, συνήγορος συγγενών θυμάτων και πατέρας θύματος, υπογράμμισε στη δίκη για τα Τέμπη την άρρηκτη σύνδεση της παράνομης μετάταξης του σταθμάρχη με τον θάνατο των ανθρώπων, κατηγορώντας τους υπεύθυνους για αδιαφορία. Οι τοποθετήσεις των συνηγόρων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις παραστάσεις της κατηγορίας βρίσκονται σε εξέλιξη, με τον κ. Ψαρόπουλο να ζητά την αποδοχή των παραστάσεων για παράβαση καθήκοντος, απορρίπτοντας την προσπάθεια του Δημοσίου να αποδώσει αποκλειστική ευθύνη στον ανθρώπινο παράγοντα.

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Αντώνης Ψαρόπουλος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • «Είναι άρρηκτα συνδεδεμένη η παράνομη μετάταξη του σταθμάρχη με τον θάνατο των ανθρώπων μας», τόνισε ο Αντώνης Ψαρόπουλος στην τοποθέτησή του στη δίκη για τα Τέμπη.
  • Η δίκη ξεκίνησε με τις τοποθετήσεις συνηγόρων συγγενών θυμάτων, ενώ η εισαγγελέας πρότεινε να απορριφθούν οι δηλώσεις για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος σχετικά με τη μετάταξη του σταθμάρχη.
  • Ο κ. Ψαρόπουλος επέκρινε τη δήλωση του ελληνικού Δημοσίου που «βάζει τον ανθρώπινο παράγοντα ως “αποκλειστικά υπεύθυνο”» και «κατατείνει στην αποποίηση των ευθυνών του».

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«Είναι άρρηκτα συνδεδεμένη η παράνομη μετάταξη του σταθμάρχη με τον θάνατο των ανθρώπων μας» τόνισε ο Αντώνης Ψαρόπουλος, με τη διπλή ιδιότητα του συνηγόρου συγγενών θυμάτων και του πατέρα θύματος,  στην τοποθέτησή του στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, ενώ πρόσθεσε πως οι κατηγορούμενοι «αδιαφόρησαν για τις συνέπειες της επιλογής τους».

Δίκη για τα Τέμπη: Συνεχίζονται οι τοποθετήσεις συνηγόρων επί της εισαγγελικής πρότασης

Η δίκη άρχισε σήμερα με τις τοποθετήσεις συνηγόρων συγγενών θυμάτων και εκπροσώπων Δικηγορικών Συλλόγων επί της χθεσινής εισαγγελικής πρότασης σχετικά με τις παραστάσεις που δηλώθηκαν για την υποστήριξη της κατηγορίας.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, η εισαγγελέας πρότεινε να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις παράστασης των Δικηγορικών Συλλόγων και να απορριφθούν οι δηλώσεις του ελληνικού Δημοσίου, της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης και οι δηλώσεις για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Η παράβαση καθήκοντος αφορά τη μετάταξη του σταθμάρχη που επικυρώθηκε το 2022 από τον τότε πρόεδρο του ΟΣΕ μετά από αξιολόγηση του φακέλου του από την αρμόδια τριμελή επιτροπή που είχε συγκροτηθεί εκείνη την περίοδο. Κατηγορούμενοι σήμερα είναι τα δύο μέλη της επιτροπής και ο τότε πρόεδρος του ΟΣΕ.

Δίκη για τα Τέμπη: Η εισαγγελική πρόταση για τις δηλώσεις παράστασης για υποστήριξη της κατηγορίας

«Το Δημόσιο βάζει τον ανθρώπινο παράγοντα ως “αποκλειστικά υπεύθυνο”»

Ο Αντώνης Ψαρόπουλος ζήτησε από το δικαστήριο να κάνει δεκτές τις παραστάσεις για την παράβαση καθήκοντος ή να επιφυλαχθεί για την απόφασή του μετά τη λήξη της αποδεικτικής διαδικασίας.

Σημειώνεται, πως σύμφωνα με το κατηγορητήριο η μετάταξη του σταθμάρχη ελέγχεται ως προς τη νομιμότητά της αναφορικά με το όριο ηλικίας που είχε τεθεί στη σχετική προκήρυξη, το οποίο ο σταθμάρχης ξεπερνούσε τότε κατά μία δεκαετία.

Δίκη για τα Τέμπη: Συνεχίζεται σήμερα η δίκη – Στο επίκεντρο η υποστήριξη της κατηγορίας

Ο κ. Ψαρόπουλος αναφέρθηκε, επίσης, στη δήλωση του ελληνικού Δημοσίου που στρέφεται αποκλειστικά κατά των τριών σταθμαρχών βραδινής-απογευματινής βάρδιας και του τότε προϊσταμένου του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας (σιδηροδρόμων) Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδος.

Όπως σημείωσε, το Δημόσιο, με τη δήλωσή του, βάζει τον ανθρώπινο παράγοντα ως «αποκλειστικά υπεύθυνο» για το πολύνεκρο δυστύχημα αναλύοντας στη συνέχεια τις παραλείψεις που περιγράφονται στο κατηγορητήριο αναφορικά με τα συστήματα ασφαλείας όπως την τηλεδιοίκηση, το GSM-R, το ETCS αλλά και τις ευθύνες των εποπτικών οργάνων.

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«Η δήλωση είναι ελλειμματική, προσχηματική και κατατείνει στην αποποίηση των ευθυνών του ελληνικού Δημοσίου», υπογράμμισε ο κ. Ψαρόπουλος.

Υπενθυμίζεται πως οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι 36 στελέχη του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, της Hellenic Train, του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών και της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων.

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Οι τοποθετήσεις των συνηγόρων από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας βρίσκεται σε εξέλιξη, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, για να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων.

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