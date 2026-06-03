Σακελλαρίδης: Η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει – Το κόμμα Τσίπρα ήταν η αιτία των αποχωρήσεων

«Για προειλημμένη απόφαση που άργησε» έκανε λόγο ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, αναφερόμενος στην αποχώρηση και ανεξαρτητοποίηση των επτά βουλευτών από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος. Ο ίδιος υπογράμμισε εκ νέου πως «η βασική αιτία πίσω από αυτές τις ραγδαίες εξελίξεις δεν είναι άλλη από την ίδρυση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα».

«Η Νέα Αριστερά δεν είναι σωστό να περιμένει την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα για να ανακοινωθούν οι προθέσεις κάποιων. Εμείς θα συνεχίσουμε ως Νέα Αριστερά να πορευόμαστε, προφανώς με δυσκολίες και οργανωνόμαστε στο πλαίσιο προσπάθειας να καλυφτεί ένα κενό, που παραμένει μετά την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα» πρόσθεσε μιλώντας στην ΕΡΤ.

Απαντώντας σε ερώτηση για την έδρα της Έφης Αχτσιόγλου, σημείωσε ότι η γενικότερη αντιπαράθεση για το αν πρέπει ή όχι να παραδίδονται οι έδρες υποβαθμίζει το κύρος του Κοινοβουλίου. Μάλιστα, προχώρησε και σε μια προσωπική αναδρομή, αναφέροντας: «Προσωπικά το 2015 είχα αφήσει την έδρα, αλλά σε πολύ διαφορετική περίοδο».

«Συζητάμε συμπόρευση και ενότητα των δυνάμεων της Αριστεράς και της Οικολογίας κι αυτό αφορά όλους και περιλαμβάνει και το ΜέΡΑ25 αφήνοντας πίσω τον σημερινό κατακερματισμό», εξήγησε χαρακτηριστικά.

Ασκώντας κριτική στην πολιτική πλατφόρμα του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Σακελλαρίδης επεσήμανε: «Περιμένουμε προγραμματικές δηλώσεις από τον Αλέξη Τσίπρα. Μέχρι στιγμής ακούμε γενικόλογες διακηρύξεις για σοκ εντιμότητας και πατριωτική εισφορά το οποίο αντιλαμβάνομαι ως κάτι εθελοντικό. Εμείς μιλάμε για μόνιμο φορολογικό μηχανισμό αναδιανομής των βαρών».

Κλείνοντας, ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς υπογράμμισε πως «το μεγάλο ρήγμα της Αριστεράς προέρχεται από το 2015 και πρέπει να το αφήσουμε πίσω, μαζί με τις διαφορετικές αναγνώσεις και να κοιτάξουμε την ιστορική πρόκληση του 2026 για συνύπαρξη σε ένα πολιτικό εγχείρημα που με ανασύνθεση δυνάμεων θα δώσει ελπίδα σε ένα ακροατήριο που δεν καλύπτεται ούτε από το κόμμα Τσίπρα ούτε από τα υπόλοιπα», ξεκαθαρίζοντας ότι η Νέα Αριστερά έχει ήδη καταθέσει μια συγκροτημένη πολιτική πρόταση και θα συνεχίσει σταθερά σε αυτό το μονοπάτι.