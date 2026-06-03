Σακελλαρίδης: Η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει – Το κόμμα Τσίπρα ήταν η αιτία των αποχωρήσεων

Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, σχολιάζει τις πρόσφατες πολιτικές ανακατατάξεις στην Κεντροαριστερά, συμπεριλαμβανομένης της αποχώρησης επτά βουλευτών και της δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Τονίζει την ανάγκη για προγραμματικό διάλογο και ευρύτερη συμπόρευση στον προοδευτικό χώρο το 2026, ενώ ασκεί κριτική στις γενικόλογες δηλώσεις του κ. Τσίπρα.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Πολιτική

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης δηλώνει ότι η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει
Καθοριστικό παράγοντα στις αποχωρήσεις των επτά βουλευτών της Νέας Αριστεράς ήταν το νέο κόμμα Τσίπρα, σύμφωνα με τον κ. Σακελλαρίδη
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης χαρακτήρισε «προειλημμένη απόφαση που άργησε» την αποχώρηση των επτά βουλευτών, υπογραμμίζοντας πως «η βασική αιτία πίσω από αυτές τις ραγδαίες εξελίξεις δεν είναι άλλη από την ίδρυση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα».
  • «Εμείς θα συνεχίσουμε ως Νέα Αριστερά να πορευόμαστε», τόνισε, ενώ πρόσθεσε πως «συζητάμε συμπόρευση και ενότητα των δυνάμεων της Αριστεράς και της Οικολογίας κι αυτό αφορά όλους και περιλαμβάνει και το ΜέΡΑ25».
  • Ασκώντας κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Σακελλαρίδης επεσήμανε: «Περιμένουμε προγραμματικές δηλώσεις… Εμείς μιλάμε για μόνιμο φορολογικό μηχανισμό αναδιανομής των βαρών».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

«Για προειλημμένη απόφαση που άργησε» έκανε λόγο ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, αναφερόμενος στην αποχώρηση και ανεξαρτητοποίηση των επτά βουλευτών από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος. Ο ίδιος υπογράμμισε εκ νέου πως «η βασική αιτία πίσω από αυτές τις ραγδαίες εξελίξεις δεν είναι άλλη από την ίδρυση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα».

Έφη Αχτσιόγλου: Έχω να μιλήσω με τον Αλέξη Τσίπρα από το 2023 – Γιατί αποχωρήσαμε από τη Νέα Αριστερά

«Η Νέα Αριστερά δεν είναι σωστό να περιμένει την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα για να ανακοινωθούν οι προθέσεις κάποιων. Εμείς θα συνεχίσουμε ως Νέα Αριστερά να πορευόμαστε, προφανώς με δυσκολίες και οργανωνόμαστε στο πλαίσιο προσπάθειας να καλυφτεί ένα κενό, που παραμένει μετά την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα» πρόσθεσε μιλώντας στην ΕΡΤ.

Απαντώντας σε ερώτηση για την έδρα της Έφης Αχτσιόγλου, σημείωσε ότι η γενικότερη αντιπαράθεση για το αν πρέπει ή όχι να παραδίδονται οι έδρες υποβαθμίζει το κύρος του Κοινοβουλίου. Μάλιστα, προχώρησε και σε μια προσωπική αναδρομή, αναφέροντας: «Προσωπικά το 2015 είχα αφήσει την έδρα, αλλά σε πολύ διαφορετική περίοδο».

Νέα Αριστερά: Το χρονικό ενός «προαναγγελθέντος διαζυγίου» – Το παρασκήνιο της μαζικής αποχώρησης στη «σκιά» της ΕΛΑΣ, οι διαφωνίες και η επόμενη ημέρα

 

«Συζητάμε συμπόρευση και ενότητα των δυνάμεων της Αριστεράς και της Οικολογίας κι αυτό αφορά όλους και περιλαμβάνει και το ΜέΡΑ25 αφήνοντας πίσω τον σημερινό κατακερματισμό», εξήγησε χαρακτηριστικά.

Ασκώντας κριτική στην πολιτική πλατφόρμα του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Σακελλαρίδης επεσήμανε: «Περιμένουμε προγραμματικές δηλώσεις από τον Αλέξη Τσίπρα. Μέχρι στιγμής ακούμε γενικόλογες διακηρύξεις για σοκ εντιμότητας και πατριωτική εισφορά το οποίο αντιλαμβάνομαι ως κάτι εθελοντικό. Εμείς μιλάμε για μόνιμο φορολογικό μηχανισμό αναδιανομής των βαρών».

Σακελλαρίδης για τις ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών της Νέας Αριστεράς: «Λανθασμένη και ενδεχομένως αναντίστοιχη με όσα πρεσβεύουν»

Κλείνοντας, ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς υπογράμμισε πως «το μεγάλο ρήγμα της Αριστεράς προέρχεται από το 2015 και πρέπει να το αφήσουμε πίσω, μαζί με τις διαφορετικές αναγνώσεις και να κοιτάξουμε την ιστορική πρόκληση του 2026 για συνύπαρξη σε ένα πολιτικό εγχείρημα που με ανασύνθεση δυνάμεων θα δώσει ελπίδα σε ένα ακροατήριο που δεν καλύπτεται ούτε από το κόμμα Τσίπρα ούτε από τα υπόλοιπα», ξεκαθαρίζοντας ότι η Νέα Αριστερά έχει ήδη καταθέσει μια συγκροτημένη πολιτική πρόταση και θα συνεχίσει σταθερά σε αυτό το μονοπάτι.

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ