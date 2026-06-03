Έφη Αχτσιόγλου: Έχω να μιλήσω με τον Αλέξη Τσίπρα από το 2023 – Γιατί αποχωρήσαμε από τη Νέα Αριστερά

Η Έφη Αχτσιόγλου δηλώνει ότι δεν έχει επικοινωνήσει με τον Αλέξη Τσίπρα από το 2023. Εξηγεί επίσης γιατί αποχώρησε από τη Νέα Αριστερά και μιλάει για τα επόμενα βήματά της.

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Πολιτική

Έφη Αχτσιόγλου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Έφη Αχτσιόγλου αποκάλυψε ότι δεν έχει μιλήσει με τον Αλέξη Τσίπρα από το 2023.
  • Οι λόγοι που οδήγησαν την ίδια και άλλους βουλευτές στην αποχώρηση από τη Νέα Αριστερά.
  • Η Έφη Αχτσιόγλου μίλησε ακόμη για το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Μαρία Καρυστιανού.

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Για τους λόγους αποχώρησης από τη Νέα Αριστερά, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και την επόμενη ημέρα για την ίδια, μίλησε η Έφη Αχτσιόγλου.

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Όπως είπε στο MEGA, «η απόφασή μου να φύγω από τη Νέα Αριστερά είναι αυτοτελής. Σχετίζεται με την μέχρι τώρα διαδρομή μου και με τη διάθεσή μου να συμβάλω σε έναν χώρο που δεν υπάρχει πλέον στη Βουλή».

Η κα Αχτσιόγλου εξήγησε:

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«Εμείς (σ.σ. οι 7 βουλευτές) αποχωρήσαμε από τη Νέα Αριστερά για έναν βασικό λόγο. Έτσι όπως εκφράζεται μέσω της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς, θεωρούμε ότι ο δρόμος είναι αδιέξοδος. Περισσότερο επικεντρώνεται στο να διατηρηθεί μία πολιτική ταυτότητα, μία πολιτική παράδοση παρά να αλλάξει αλλαγή πολιτική, κυβερνητική αλλαγή».

«Από τη στιγμή που δεν θα υπήρχε ένα πλαίσιο να με εκφράσει στη Βουλή, θεώρησα ότι έπρεπε να φύγω», σημείωσε επίσης η Έφη Αχτσιόγλου.

Όπως είπε, «μας ενδιαφέρει να υπάρξει ένας πόλος απέναντι στην κυβέρνηση». Για τη Νέα Αριστερά τόνισε ότι «ξεκίνησε για να συσπειρώσει δυνάμεις, να φτιάξει το λαϊκό μέτωπο». Ωστόσο, όπως παραδέχθηκε, «μετά φάνηκαν οι διαφορές και δεν καταφέραμε να πείσουμε και τον κόσμο. Είχε μια αξιόλογη κοινοβουλευτική παρουσία, ωστόσο υπήρχε μεγάλη διαφορά απόψεων».

«Έχω να μιλήσω με τον Αλέξη Τσίπρα από το 2023»

Η Έφη Αχτσιόγλου αποκάλυψε ότι «δεν είμαστε σε επικοινωνία, έχω να μιλήσω με τον Αλέξη Τσίπρα από το 2023». Ωστόσο, προσέθεσε πως: «Θέλουμε να συμβάλλουμε στις ευρύτερες διεργασίες, το κόμμα του Τσίπρα κίνησε τα πράγματα, συζητήσαμε στο εσωτερικό της Νέας Αριστεράς πάρα πολύ καιρό και πήραμε την απόφαση να φύγουμε, μάλλον καθυστερήσαμε».

Όπως είπε, «ο Τσίπρας έχει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο». Για το νέο πολιτικό εγχείρημα Τσίπρα υπογράμμισε ότι «θα διαβάσω τις προγραμματικές θέσεις και από εκεί και πέρα θα αποφασίσω αν μου ταιριάζει. Είναι σε μια θετική κατεύθυνση».

Αναφορικά με τα ερωτήματα που τίθενται για τις επόμενες κινήσεις, σχολίασε ότι «είναι εύλογα τα ερωτήματα, αλλά είναι πιο μπροστά από την τωρινή κατάσταση».

Τι είπε για το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Μαρία Καρυστιανού

Για το ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι «επέλεξε μια αυτόνομη πορεία και δεν του βγαίνει σε καλό. Φαίνεται το αδιέξοδο σήμερα και δεν έθεσε τις βασικές διαχωριστικές γραμμές με τη ΝΔ».

Σχολιάζοντας την κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ, υποστήριξε ότι «είναι μια δύσκολη στιγμή για τον ΣΥΡΙΖΑ. Αντιλαμβάνομαι τις δυσκολίες. Μεγάλο μέρος στο εσωτερικό του θα ήθελε να συμπορευτεί με τον Τσίπρα, αλλά θέλει να διατηρήσει και το κόμμα».

Τέλος, αναφερόμενη στη Μαρία Καρυστιανού, υποστήριξε ότι «τοποθετείται στα Δεξιά του πολιτικού φάσματος» και εξέφρασε την άποψη ότι «δεν νομίζω ότι μπορεί να συμβάλει, αν υπάρξει αλλαγή».

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