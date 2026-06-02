Νέα Αριστερά: Το χρονικό ενός «προαναγγελθέντος διαζυγίου» – Το παρασκήνιο της μαζικής αποχώρησης στη «σκιά» της ΕΛΑΣ, οι διαφωνίες και η επόμενη ημέρα

Οι εξελίξεις στη Νέα Αριστερά ήταν προδιαγεγραμμένες ήδη από το συνέδριο του κόμματος. Η απόφαση της αποχώρησης των 7 βουλευτών και των 143 στελεχών δεν έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία.

Όλα έδειχναν προς το «διαζύγιο», ειδικά μετά την παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση που δεν απολάμβανε της εμπιστοσύνης της πλειοψηφίας των στελεχών του κόμματος. Άλλωστε οι διαφωνίες ήταν μεγάλες, όπως και η απόσταση που χώριζε τις δύο ομάδες που είχαν διαμορφωθεί στους κόλπους της Νέας Αριστεράς. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα ήταν μοιρασμένη ανάμεσα σε εκείνους που υποστήριζαν ένα σχέδιο και μια επόμενη ημέρα μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα χαρακτηρίζοντας τον ρόλο του πρώην πρωθυπουργού καθοριστικό και σε εκείνους που έλεγαν «όχι» με τον Αλέξη Τσίπρα.

Όπως λένε οι καλά γνωρίζοντες, εδώ και αρκετό καιρό «συμβίωναν» στη Νέα Αριστερά δύο διαφορετικοί κόσμοι. Ο ένας ήταν εκείνος που πρόσκειται στον Γαβριήλ Σακελλαρίδη και ο άλλος αυτός γύρω από την «ομάδα Χαρίτση».

Κάπως έτσι φτάσαμε στο οριστικό διαζύγιο, το οποίο δεν είναι και τόσο βελούδινο, όπως θα επιθυμούσαν κάποιοι. Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Θεανώ Φωτίου, Μερόπη Τζούφη, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ και Δημήτρης Τζανακόπουλος αποχώρησαν από το κόμμα, καθώς -όπως αναφέρουν- υπάρχει ανάγκη για συσπείρωση δυνάμεων με στόχο μια πολιτική εναλλακτική απέναντι στη Δεξιά της διαφθοράς και της ταξικής μεροληψίας υπέρ των ισχυρών.

Άμεσα παραιτήθηκε και από τη θέση της στη Βουλή η Έφη Αχτσιόγλου, δημοσιεύοντας σχετική επιστολή. Μάλιστα πολλοί είναι εκείνοι που παρατήρησαν ένα κοινό σημείο ανάμεσα σε παλαιότερη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα και σε εκείνη της Έφης Αχτσιόγλου.

Συγκεκριμένα όταν ο Αλέξης Τσίπρας, σύμφωνα με την ΕΡΤ, είχε παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμά του, είχε πει ότι είναι «πράξη συνείδησης». Την ίδια φράση χρησιμοποίησε και η Έφη Αχτσιόγλου, με πολλούς να το ερμηνεύουν ως ένα «νεύμα» προς το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού.

Μένει να φανεί ποια θα είναι η επόμενη ημέρα για τους αποχωρήσαντες και αν θα υπάρξει ένταξη στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στην Αμαλίας δεν έπεσαν από τα σύννεφα με τις αποχωρήσεις, το περίμεναν και το γνώριζαν. Εδώ και καιρό σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο ΑΝΤ1, υπήρχαν ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας ανάμεσα στον πρώην Πρωθυπουργό και τα στελέχη της Νέας Αριστεράς. Σημειώνεται ότι με κάποια εξ αυτών οι σχέσεις είχαν παγώσει για κάποιο διάστημα αλλά έπειτα από επαφές που υπήρξαν, ήρθαν και πάλι κοντά.

Από την ΕΛΑΣ λένε ότι “όλοι είναι ευπρόσδεκτοι”, αλλά καθώς σε αυτή τη Βουλή το κόμμα δεν θα έχει ΚΟ, θα πρέπει πρώτα βουλευτές να παραιτηθούν από το αξίωμά τους, όπως έκανε η Έφη Αχτσιόγλου και έτσι εκτιμάται ότι η πλήρης ένταξή τους στο κόμμα θα γίνει προς τον Σεπτέμβριο, εκτός αν υπάρξουν άλλες εξελίξεις.

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«Μια δύσκολη, αλλά αναγκαία απόφαση»

Στην επιστολή αποχώρησης τα στελέχη της Νέας Αριστεράς ανέφεραν τα εξής:

«Αποχωρούμε από τη Νέα Αριστερά, γιατί πιστεύουμε ότι ο κύκλος που άνοιξε πριν από δύο χρόνια έχει φτάσει στα όριά του. Είναι μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση.

Δημιουργήσαμε τη Νέα Αριστερά για να κρατήσουμε ζωντανή μια άλλη δυνατότητα για την Αριστερά, την κοινωνία και τη χώρα. Για να αντιπαρατεθούμε στον εκφυλισμό, στην απαξίωση της πολιτικής, στη λογική του μέσου όρου. Δώσαμε αυτή τη μάχη με επιμονή και πολιτική εντιμότητα.

Η Νέα Αριστερά δεν ήταν ένα κόμμα σιωπής ή ίσων αποστάσεων. Ήταν η πολιτική δύναμη που, μέσα σε ένα όλο και πιο συντηρητικό και αυταρχικό πολιτικό περιβάλλον, είχε αιχμηρό και τεκμηριωμένο κοινοβουλευτικό λόγο και ζωντανή κινηματική δράση. Δεν κάναμε πίσω σε ζητήματα αρχών. Επεξεργαστήκαμε και υποστηρίξαμε ριζοσπαστικές θέσεις και προτάσεις για κάθε κρίσιμο ζήτημα που αφορά την κοινωνία και τη δημοκρατία στη χώρα μας.

Ξέρουμε, όμως, ότι δεν αρκεί μόνο να έχεις σωστές θέσεις ή να δίνεις τίμιες μάχες. Το κρίσιμο είναι αν αυτές αποκτούν κοινωνική γείωση, δυναμική και κοινωνικό αντίκτυπο. Αν μπορούν να οργανώσουν πλειοψηφικά ρεύματα και να συμβάλλουν, στο σήμερα, στην αντιμετώπιση των κρίσιμων προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κόσμος της εργασίας και η κοινωνική πλειοψηφία.

Ως Νέα Αριστερά θέσαμε στο δημόσιο πεδίο την ανάγκη του Λαϊκού Μετώπου, της συσπείρωσης απέναντι στη Δεξιά και την ακροδεξιά. Την ανάγκη της προγραμματικής σύγκρουσης με το καθεστώς Μητσοτάκη. Επιμείναμε σε πραγματικές συγκρούσεις.

Σήμερα, βλέπουμε καθαρά ότι η στρατηγική που επιλέγει η πλειοψηφία της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτή την ανάγκη. Σεβόμαστε τους συντρόφους και τις συντρόφισσες που βρεθήκαμε μαζί. Διαφωνούμε, όμως, στο κρίσιμο στρατηγικό ζήτημα. Σήμερα, οι διαφορετικές μας εκτιμήσεις μας οδηγούν σε διαφορετικές διαδρομές. Δεν αρκεί η λογική της αυτόνομης ανασυγκρότησης της ριζοσπαστικής Αριστεράς σε καιρούς βαθιάς κρίσης, τη στιγμή που μέσα στην κοινωνία δυναμώνει η απαίτηση για συσπείρωση δυνάμεων και για μια πραγματική πολιτική εναλλακτική απέναντι στη Δεξιά της διαφθοράς, του αυταρχισμού, της ταξικής μεροληψίας υπέρ των ισχυρών. Αν η Αριστερά δεν μπορεί να υπηρετήσει σήμερα αυτό το μέτωπο δεν μπορεί να υπηρετήσει και τον απαραίτητο αγώνα για σοσιαλισμό με δημοκρατία και ελευθερία.

Το σημερινό καθεστώς δεν πρέπει να έχει τρίτη θητεία, με ή χωρίς τον Μητσοτάκη.

Ακούμε αυτή την απαίτηση. Δεν πιστεύουμε ότι απαιτείται πλήρης ταύτιση για να υπάρξει κοινή πορεία. Αυτό που έχει σημασία είναι η διαμόρφωση όρων μιας μεγάλης πολιτικής και κοινωνικής συσπείρωσης, με απώτερο στόχο να μετατραπούν οι αριστερές ιδέες σε εφαρμοσμένες ριζοσπαστικές πολιτικές.

Η ανανεωτική και ριζοσπαστική Αριστερά σήμερα μπορεί και πρέπει να φανεί χρήσιμη στον αγώνα του λαού για δημοκρατία και δικαιοσύνη, στον αγώνα των λαϊκών τάξεων για ζωή και όχι επιβίωση, στον αγώνα για ειρήνη και ενάντια σε σύγχρονες μορφές βαρβαρότητας, όπως η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού από το Ισραήλ.

Εκεί βρίσκεται σήμερα η πραγματική μάχη και για αυτόν τον σκοπό θα εργαστούμε».

Η αντίδραση της Νέας Αριστεράς

Με αιχμές για όσους αποχώρησαν απάντησε η Νέα Αριστερά και συνδέει την απόφαση αυτή με την ίδρυση της ΕΛ.Α.Σ.

«Η αποχώρησή τους θα μπορούσε να είχε γίνει νωρίτερα, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα παράλυσης. Άλλωστε, όσο καθυστερούσαν άλλες πρωτοβουλίες συγκρότησης άλλων κομμάτων, αναβάλλονταν οι αποφάσεις για αποχώρηση. Χωρίς υπεκφυγές, η επιλογή των πρώην στελεχών του κόμματός μας συνδέεται άμεσα με την ίδρυση της ΕΛ.Α.Σ. από τον Αλέξη Τσίπρα», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

«Η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει, θα ανασυγκροτηθεί και θα δώσει τις μάχες που έρχονται», σημειώνει σε επιστολή του προς τα μέλη του κόμματος, ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Ο κ. Σακελλαρίδης αναφέρεται και στην ανεξαρτητοποίηση των επτά μελών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και τη συνεπαγόμενη διάλυση της Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς, υπογραμμίζοντας ότι δεν ήταν «κεραυνός εν αιθρία, αλλά μία αναμενόμενη από καιρό εξέλιξη».

«Η θρυαλλίδα των εξελίξεων στο εσωτερικό της Νέας Αριστεράς σχετίζεται με την ίδρυση της ΕΛ.Α.Σ. από τον Αλ. Τσίπρα. Αυτό είναι κάτι που θα περίμενα να το ακούσω δημόσια από τους συντρόφους και τις συντρόφισσες που αποχωρούν. Γιατί κακά τα ψέματα, αυτός είναι ο λόγος αποχώρησης», προσθέτει.

Ακόμα αναφέρει ότι «η Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς έκανε σπουδαίο έργο στη Βουλή τα τελευταία 2,5 χρόνια και με τις παρεμβάσεις της όλο αυτό το χρονικό διάστημα αποδείκνυε ότι η Νέα Αριστερά είχε ισχυρή προστιθέμενη αξία: πόλεμος, στρατιωτικοί εξοπλισμοί, ακρίβεια, ενεργειακή κρίση, κράτος δικαίου, υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, δημοκρατία, εξορύξεις ορυκτών καυσίμων και άλλα πολλά ακόμη. Είναι πλήγμα για την Αριστερά στο Κοινοβούλιο η απώλεια μίας τέτοιας δυνατότητας αντιπολίτευσης απέναντι στην κυβερνητική πολιτική, πόσο δε μάλλον όταν δεν υπήρχαν διαφωνίες σε ζητήματα πολιτικών θέσεων και προγράμματος».

Ωστόσο ο κ. Σακελλαρίδης σημειώνει ότι «η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει, θα ανασυγκροτηθεί και θα δώσει τις μάχες που έρχονται. Και τις πολιτικές, και τις κοινωνικές και τις εκλογικές. Όχι ως άτομα, όχι ως προσωπικότητες, αλλά ως συλλογικότητα, ως κόμμα που συζητάει οργανωμένα, συνθέτει διαφωνίες και υλοποιεί τις συλλογικές αποφάσεις. Αυτός είναι ο τρόπος που πορευτήκαμε στην Αριστερά».

Πέτη Πέρκα στο enikos.gr για Τσίπρα: Η «ενός ανδρός αρχή» είναι πολύ μακριά από την Αριστερά – Εύχομαι στους συντρόφους μου να αντέξουν

«Ήταν κάτι όντως αναμενόμενο. Έχει πολύ καιρό που οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες είχαν αποφασίσει ότι δεν θα μείνουν στη Νέα Αριστερά. Προφανώς το κρίσιμο είναι η δημιουργία του κόμματος Τσίπρα, αυτό είναι φανερό. Δεν ξέρω τι θα γίνει στη συνέχεια. Πρέπει να σημειώσω ότι στο πρόσφατο προγραμματικό Συνέδριο –πριν από δυο μήνες – υπήρχαν ομόφωνες αποφάσεις. Και σε ό,τι αφορά τις προγραμματικές θέσεις, που είναι πολύ κρίσιμο θέμα, δεν διαφωνούσαμε και γι’ αυτό και η κοινοβουλευτική μας ομάδα δούλεψε πάρα πολύ καλά, μέχρι το τέλος…» τόνισε η κα Πέρκα μιλώντας στο enikos.gr και αναφερόμενη στην αποχώρηση των στελεχών της Νέας Αριστεράς.

«Δεν υπήρχαν πολιτικές διαφωνίες. Το θέμα ήταν η στρατηγική. Εδώ είναι ένα μεγάλο ζήτημα: εμείς θεωρούμε –και αυτό ήταν μέσα στη συνεδριακή απόφαση που ψηφίστηκε- ότι δεν μας ενδιαφέρουν τα προσωποπαγή κόμματα, δεν μας ενδιαφέρει μια θολή κεντροαριστερά. Είμαστε κόμμα της ανανεωτικής ριζοσπαστικής αριστεράς, έτσι δημιουργηθήκαμε. Όταν έγινε η Νέα Αριστερά είπαμε: «Η πολιτική επιστρέφει». Έχει ζήσει η χώρα πολλά χρόνια το ΠΑΣΟΚ και διάφορες τέτοιες μορφές σοσιαλδημοκρατίας, δεν νομίζω ότι αυτή είναι η ελπίδα. Έκαναν κάποιες προσωπικές επιλογές προφανώς. Να τους ευχηθούμε καλή τύχη και καλή πορεία, δεν ξέρω πώς θα ‘ναι τα πράγματα», συμπλήρωσε αναφερόμενη στα στελέχη της ΝΕΑΡ που αποχώρησαν.

Τι είπε για τον Αλέξη Τσίπρα

Σχετικά με τον Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε ότι δεν κάνει κόμμα, με την κλασική έννοια, με όργανα και συλλογικές διαδικασίες. «Θα είναι ο αρχηγός, ο οποίος θα διαλέγει πρόσωπα, και το πού θα πάει ο καθένας, θα αποφασίζει την πολιτική και τα υπόλοιπα. Είναι πολύ μακριά από την αριστερά. Δεν ξέρω, εύχομαι στους συντρόφους μας να τα πάνε καλά και να τα αντέξουν», ανέφερε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για ευτελισμό, αν τεθούν όροι και γίνει επιλογή προσώπων από τον ίδιο.

«Ο κ. Τσίπρας στις πρώτες του δηλώσεις ξεκίνησε αρκετά κεντρώος, έως πολύ. Μετά, βέβαια, είδε ότι υπάρχει συνωστισμός εκεί… Η παρουσίαση του κόμματός του- και το όνομα βέβαια- θέλει να παραπέμψει πιο πολύ στην αριστερά, αλλά δεν είναι αυτή η ουσία. Η «ενός ανδρός αρχή» είναι ένα πράγμα τελείως έξω από οποιαδήποτε μορφή και έκφανση της αριστεράς. Οπότε, εμείς δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε, θα υπάρχουμε, και μέσα στη Βουλή και έξω από τη Βουλή, και στα κινήματα. Και θα προσπαθήσουμε πραγματικά να είμαστε στην επόμενη Βουλή, διότι θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη και χρήσιμη αυτή η φωνή της αριστεράς παντού».

Στη συνέχεια της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας η Πέτη Πέρκα, δήλωσε πως εδώ και καιρό ήταν πασιφανές, πως ο κ. Χαρίτσης και άλλα στελέχη, είχαν διαφοροποιήσει τη στάση τους και πλέον δεν υπήρχε ομοφωνία και ομοψυχία, σχετικά με σημαντικές αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής. Μάλιστα αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Αυτό ήταν φανερό. Δεν το κατακρίνω, αλλά η αλήθεια είναι ότι το κόμμα έλεγε «Πάμε να κάνουμε αυτό»… και ο πρόεδρος και η κοινοβουλευτική ομάδα, κοιτούσαν αλλού. Αυτό ήταν φανερό από ένα σημείο και μετά», ανέφερε με μία δόση πικρίας.