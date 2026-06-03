Σοκ στις Νήσους Φερόε: Σφαγή περισσότερων από 700 θηλαστικών στο πλαίσιο της παραδοσιακής πρακτικής «Grindadráp»

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Σοκαριστικές εικόνες από τις Νήσους Φερόε δείχνουν τα νερά να βάφονται κόκκινα από το αίμα εκατοντάδων θαλάσσιων θηλαστικών που σφαγιάστηκαν στο πλαίσιο της παραδοσιακής πρακτικής «Grindadráp», γνωστής και ως «Grind».

Σύμφωνα με την περιβαλλοντική οργάνωση Sea Shepherd, περισσότερες από 700 φώκαινες και άλλα κητώδη θανατώθηκαν μέσα σε μία μόνο ημέρα. Μόνο στην πρωτεύουσα Τόρσχαβν καταγράφηκαν 406 θανατώσεις.

Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε περισσότερο από τα δύο τρίτα των περίπου 1.000 θαλάσσιων θηλαστικών που σκοτώθηκαν συνολικά στις Νήσους Φερόε κατά τη διάρκεια του 2025.

😟🥺😢 Das sind keine Menschen mehr! Am 4. Mai wurden während des ersten Grindadráp auf den Färöer Inseln mindestens 100 Grindwale getötet.

Das hier ist bereits die 2. Jagd! pic.twitter.com/nYEud3eW45 — Rainer Huth (@RainerHuth61) May 31, 2026

Μια παράδοση αιώνων

Η Grindadráp αποτελεί παραδοσιακή πρακτική των Νήσων Φερόε και εκτιμάται ότι ξεκίνησε μετά την εγκατάσταση των Σκανδιναβών εποίκων στα νησιά κατά τον 9ο και 10ο αιώνα.

Κατά τη διάρκεια του κυνηγιού, ομάδες κυνηγών οδηγούν κοπάδια δελφινιών και φαλαινών πιλότων προς ρηχούς κόλπους. Τα ζώα παγιδεύονται κοντά στην ακτή και στη συνέχεια θανατώνονται.

Στην τοπική κουλτούρα, οι φάλαινες πιλότοι και τα δελφίνια θεωρούνται ανανεώσιμη πηγή τροφής και όχι είδη που πρέπει να προστατεύονται.

Οι Νήσοι Φερόε αποτελούν αυτόνομο έδαφος της Δανίας στον Βόρειο Ατλαντικό.

Καταγγελίες για έλλειψη εξοπλισμού

Η Sea Shepherd υποστηρίζει ότι η φετινή σφαγή ήταν ιδιαίτερα βίαιη, καθώς υπήρξε έλλειψη ειδικών λογχών που χρησιμοποιούνται για την ταχεία θανάτωση των ζώων και είναι υποχρεωτικές σύμφωνα με τους δανικούς κανονισμούς.

Η οργάνωση καταγγέλλει ότι αρκετά ζώα θανατώθηκαν με μαχαίρια και άλλα αυτοσχέδια εργαλεία, με αποτέλεσμα να υποστούν παρατεταμένη ταλαιπωρία πριν πεθάνουν από αιμορραγία.

Σε ανακοίνωσή της αναφέρει επίσης ότι ορισμένα θαλάσσια θηλαστικά τραυματίστηκαν ή σκοτώθηκαν όταν συνθλίφτηκαν στα βράχια ή χτυπήθηκαν από προπέλες σκαφών κατά τη διάρκεια του κυνηγιού.

Οι ειδικές λόγχες έχουν σχεδιαστεί ώστε να διακόπτουν άμεσα τον νωτιαίο μυελό και τα κύρια αιμοφόρα αγγεία του ζώου, προκαλώντας γρήγορη απώλεια αισθήσεων και θάνατο.

Αντιδράσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις

Η Sea Shepherd χαρακτήρισε το φετινό κυνήγι πρωτοφανές για τα σύγχρονα δεδομένα και εξέφρασε έντονη ανησυχία για την κλίμακα των θανατώσεων.

Μέλη της οργάνωσης που δραστηριοποιούνται στις Νήσους Φερόε υποστηρίζουν ότι αντιμετωπίζουν ακόμη και τον κίνδυνο απέλασης εξαιτίας της καταγραφής και δημοσιοποίησης των κυνηγιών.

Η πρακτική της Grindadráp συνεχίζει να προκαλεί διεθνείς αντιδράσεις, με τους υποστηρικτές της να τη θεωρούν μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς των νησιών και τους επικριτές της να την χαρακτηρίζουν βάναυση και αδικαιολόγητη θανάτωση προστατευόμενων θαλάσσιων ειδών.