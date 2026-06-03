Σκοτ Πέλεϊ: Το CBS απέλυσε τον βετεράνο δημοσιογράφο του «60 Minutes»

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Το CBS News απέλυσε τον βετεράνο δημοσιογράφο του «60 Minutes» Σκοτ Πέλεϊ, μία ημέρα μετά τη δημόσια σύγκρουσή του με τη νέα ηγεσία της εκπομπής κατά τη διάρκεια εσωτερικής σύσκεψης.

Η απόφαση αναμένεται να προκαλέσει νέο κύμα αντιδράσεων γύρω από τις αλλαγές που προωθεί η νέα διοίκηση του δικτύου, ενώ αναλυτές εκτιμούν ότι ο Πέλεϊ ενδέχεται να κινηθεί νομικά κατά της εταιρείας.

Η σύγκρουση στη σύσκεψη

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Πέλεϊ επιτέθηκε λεκτικά στη νέα ηγεσία του «60 Minutes» κατά τη διάρκεια συνάντησης με το προσωπικό τη Δευτέρα.

Ο δημοσιογράφος φέρεται να ζήτησε εξηγήσεις από τον νέο εκτελεστικό παραγωγό Νικ Μπίλτον για τις πρόσφατες απολύσεις κορυφαίων παραγωγών και δύο ανταποκριτών της ιστορικής εκπομπής.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Πέλεϊ κατηγόρησε επίσης τη νέα διευθύντρια ειδήσεων του CBS, Μπάρι Βάις, ότι επιχειρεί να καταστρέψει το «60 Minutes».

Όταν ο Μπίλτον υποστήριξε ότι η Βάις αγαπά την εκπομπή, ο Πέλεϊ απάντησε: «Δεν αγαπά αυτό το μέρος. Ήρθε εδώ για να το σκοτώσει και κάνει ακριβώς αυτό».

Η επιστολή της απόλυσης

Σε επιστολή που δημοσιοποιήθηκε από του CBS, ο Μπίλτον ενημέρωσε τον Πέλεϊ ότι η εργασιακή του σχέση με το δίκτυο τερματίζεται άμεσα.

Ο νέος επικεφαλής του «60 Minutes» κατηγόρησε τον δημοσιογράφο ότι υπονόμευσε την πρώτη του συνάντηση με το προσωπικό και ότι επέδειξε περιφρόνηση προς τη νέα διοίκηση.

«Κατέλαβες τη συνάντηση για να με απαξιώσεις, να αμφισβητήσεις τα προσόντα μου και τις προθέσεις μου με αξιοσημείωτη αγένεια και περιφρόνηση», ανέφερε στην επιστολή του.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι είχε επιχειρήσει να βρει κοινό έδαφος με τον Πέλεϊ σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, χωρίς αποτέλεσμα.

Οι πολιτικές προεκτάσεις

Η υπόθεση αποκτά και πολιτικές διαστάσεις λόγω της μακροχρόνιας αντιπαράθεσης ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και το «60 Minutes».

Ο Τραμπ είχε κινηθεί νομικά κατά του CBS το 2024 για συνέντευξη της Κάμαλα Χάρις, ενώ η προηγούμενη ιδιοκτησία της Paramount επέλεξε τελικά να διευθετήσει την υπόθεση εξωδικαστικά το 2025.

Επικριτές της νέας διοίκησης υποστηρίζουν ότι οι πρόσφατες αλλαγές στο «60 Minutes» συνδέονται με προσπάθεια προσέγγισης της κυβέρνησης Τραμπ.

Ο ίδιος ο Πέλεϊ άφησε να εννοηθεί ότι η νέα ιδιοκτησία επιχειρεί να εγκαταλείψει την παραδοσιακή δημοσιογραφική ταυτότητα της εκπομπής προκειμένου να εξασφαλίσει ευνοϊκή μεταχείριση από την αμερικανική κυβέρνηση.

«Το 60 Minutes έχασε το DNA του»

Μετά την απόλυσή του, ο Πέλεϊ εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση, υποστηρίζοντας ότι η εκπομπή έχει χάσει τον χαρακτήρα που την κατέστησε δημοσιογραφικό σημείο αναφοράς στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρει το CNN.

«Το 60 Minutes έχασε το DNA του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο δημοσιογράφος κατηγόρησε τη νέα διοίκηση για «ανικανότητα» και «αντιεπαγγελματική συμπεριφορά», ενώ υποστήριξε ότι εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν επειδή υπερασπίστηκαν τη δημοσιογραφική ανεξαρτησία της εκπομπής.

«Η κατάρρευση των αξιών στην κορυφή έχει πλέον γίνει αφόρητη. Η ηγεσία του 60 Minutes δεν είναι πλέον αναγνωρίσιμη. Οι αρχές που θεωρώ πολύτιμες έχουν χαθεί και έτσι πρέπει να αποχωρήσω κι εγώ», δήλωσε.

Από την πλευρά της, η νέα διοίκηση του CBS υποστηρίζει ότι οι αλλαγές είναι απαραίτητες για την ανανέωση του ειδησεογραφικού τομέα του δικτύου και την προσέγγιση νεότερων ψηφιακών κοινών.