Οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (19/7) – Πού θα δείτε τον τελικό Ισπανία-Αργεντινή

Ο τελικός του Μουντιάλ ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή, οι τελικοί της Σάκκαρη και του Τσιτσιπά σε Athens Open και Γκστάαντ, αντίστοιχα και το Grand Prix της Formula 1 ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
03:00: COSMOTE SPORT 6 HD | UFC Fight Night 2026 Ντρίκους Ντου Πλέσις – Καμαρού Ουσμάν
11:00: Novasports 5HD | Τhe Οpen Championship 2026
11:00: COSMOTE SPORT 5 HD | WRC 2026 Εσθονία, SS17 Kaariku 1
12:30: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 250 2026 Τσιτσιπάς – Κολινιόν (Τελικός Γκστάαντ)
13:00: COSMOTE SPORT 5 HD | WRC 2026 Εσθονία, SS18 Kaariku 2 Wolf Power Stage
15:00: COSMOTE SPORT 8 HD | ATP 250 2026 Μπάσταντ
15:45: ANT1 | Formula 1 2026 – Γκραν Πρι Βελγίου
17:00: Novasports 5HD | Τhe Οpen Championship 2026
17:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | WTA 250 2026 Athens Open
17:30: Novasports 6HD | WTA 250 2026 Ιάσιο
18:30: Novasports 5HD | Τhe Οpen Championship 2026
19:30: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Σάκκαρη – Κρεϊτσίκοβα WTA 250 2026 (Τελικός Athens Open)
20:00: COSMOTE SPORT 4 HD | Ντάλας Γουίνγκς – Λος Άντζελες Σπαρκς WNBA Regular Season 2026
22:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ισπανία – Αργεντινή (Τελικός Μουντιάλ 2026)