Οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (19/7) – Πού θα δείτε τον τελικό Ισπανία-Αργεντινή

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Ο τελικός του Μουντιάλ ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή, οι τελικοί της Σάκκαρη και του Τσιτσιπά σε Athens Open και Γκστάαντ, αντίστοιχα και το Grand Prix της Formula 1 ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

03:00: COSMOTE SPORT 6 HD | UFC Fight Night 2026 Ντρίκους Ντου Πλέσις – Καμαρού Ουσμάν

11:00: Novasports 5HD | Τhe Οpen Championship 2026

11:00: COSMOTE SPORT 5 HD | WRC 2026 Εσθονία, SS17 Kaariku 1

12:30: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 250 2026 Τσιτσιπάς – Κολινιόν (Τελικός Γκστάαντ)

13:00: COSMOTE SPORT 5 HD | WRC 2026 Εσθονία, SS18 Kaariku 2 Wolf Power Stage

15:00: COSMOTE SPORT 8 HD | ATP 250 2026 Μπάσταντ

15:45: ANT1 | Formula 1 2026 – Γκραν Πρι Βελγίου

17:00: Novasports 5HD | Τhe Οpen Championship 2026

17:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | WTA 250 2026 Athens Open

17:30: Novasports 6HD | WTA 250 2026 Ιάσιο

18:30: Novasports 5HD | Τhe Οpen Championship 2026

19:30: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Σάκκαρη – Κρεϊτσίκοβα WTA 250 2026 (Τελικός Athens Open)

20:00: COSMOTE SPORT 4 HD | Ντάλας Γουίνγκς – Λος Άντζελες Σπαρκς WNBA Regular Season 2026

22:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ισπανία – Αργεντινή (Τελικός Μουντιάλ 2026)