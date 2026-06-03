Διπλό ουκρανικό χτύπημα στη Ρωσία: Στόχος πετρελαϊκός σταθμός στην Αγία Πετρούπολη και εργοστάσιο πυραύλων

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Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν τη νύχτα της Τετάρτης δύο στρατηγικούς στόχους στη Ρωσία, προκαλώντας πυρκαγιές σε πετρελαϊκό τερματικό σταθμό στην Αγία Πετρούπολη και σε εργοστάσιο αμυντικής βιομηχανίας στην περιφέρεια Ταμπόφ.

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν μία ημέρα μετά τη μαζική ρωσική πυραυλική και αεροπορική επίθεση κατά του Κιέβου, του Ντνίπρο και άλλων ουκρανικών πόλεων, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 23 ανθρώπους, ανάμεσά τους δύο παιδιά.

Πυρκαγιά σε μεγάλο πετρελαϊκό τερματικό της Αγίας Πετρούπολης

Κάτοικοι της Αγίας Πετρούπολης δημοσίευσαν βίντεο και φωτογραφίες που καταγράφουν ισχυρές εκρήξεις και μεγάλη πυρκαγιά τις πρώτες πρωινές ώρες της 3ης Ιουνίου.

Σύμφωνα με ανάλυση του ανεξάρτητου ρωσικού καναλιού Astra στο Telegram, drones έπληξαν τον Πετρελαϊκό Τερματικό Σταθμό της Αγίας Πετρούπολης, προκαλώντας φωτιά στις εγκαταστάσεις.

Ο σταθμός βρίσκεται στον Μεγάλο Λιμένα της Αγίας Πετρούπολης, στον Κόλπο της Φινλανδίας, και θεωρείται μία από τις σημαντικότερες εγκαταστάσεις αποθήκευσης και εξαγωγής καυσίμων της Ρωσίας. Διακινεί πετρελαϊκά προϊόντα μέσω σιδηροδρόμου, οδικών μεταφορών και ποτάμιων δικτύων, με ετήσια δυναμικότητα που φτάνει τα 12,5 εκατομμύρια τόνους.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Λένινγκραντ, Αλεξάντρ Ντρόζντενκο, δήλωσε ότι καταρρίφθηκαν 50 drones πάνω από την περιοχή, χωρίς ωστόσο να σχολιάσει τις αναφορές για τις πυρκαγιές στο λιμάνι.

Η επίθεση συνέπεσε με την έναρξη του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, της ετήσιας διοργάνωσης που φιλοξενεί ο Βλαντίμιρ Πούτιν και στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι από περισσότερες από 130 χώρες και περιοχές. Τα ουκρανικά drones έπληξαν πετρελαϊκό τερματικό σταθμό που βρίσκεται περίπου 17 χιλιόμετρα από τον χώρο διεξαγωγής του φόρουμ.

Putin opens his flagship Saint-Petersburg Economic Forum today. The Ukrainian drones attacked an oil terminal that sits about 17 km from the forum venue. The Petersburg Oil Terminal handles oil-product exports in the Baltic and is rated a strategically important site for Russia.… pic.twitter.com/wOvzWoeZbA — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) June 3, 2026

Στόχος και εργοστάσιο αμυντικής βιομηχανίας

Παράλληλα, πυρκαγιά ξέσπασε στο εργοστάσιο JSC Progress στην πόλη Μιτσούρινσκ της περιφέρειας Ταμπόφ, έπειτα από νέα ουκρανική επιδρομή με drones.

Το εργοστάσιο παράγει συστήματα ελέγχου για την αεροπορία και πυραυλικά συστήματα, καθώς και εξοπλισμό για αγωγούς πετρελαίου και φυσικού αερίου. Σύμφωνα με το Astra, η επίθεση προκάλεσε φωτιά εντός των εγκαταστάσεων.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν εκρήξεις, φλόγες και τη λειτουργία της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας στην περιοχή.

Мичуринск, Тамбовская область. Сообщают о прилетах по заводу “Прогресс” Завод выпускает высокотехнологичное оборудование для систем управления авиационной и ракетной техники, а также широкий спектр электротехники гражданского назначения, оборудование для газо- и нефтепроводов pic.twitter.com/iYl2d7Yc8h — Exilenova+ (@Exilenova_plus) June 3, 2026

Πρόκειται για την τέταρτη αναφερόμενη ουκρανική επίθεση κατά του συγκεκριμένου εργοστασίου, μετά από αντίστοιχα πλήγματα τον Δεκέμβριο του 2024, τον Ιούνιο του 2025 και τον Φεβρουάριο του 2026.

Το εργοστάσιο συμμετέχει άμεσα στην παραγωγή εξοπλισμού για τη ρωσική αμυντική βιομηχανία, μεταξύ άλλων συστημάτων ελέγχου για τους πυραύλους κρουζ Kh-101 και Kh-59.

Мичуринск, Тамбовская область. Сообщают о прилетах по заводу “Прогресс” Завод выпускает высокотехнологичное оборудование для систем управления авиационной и ракетной техники pic.twitter.com/B5G3gRsOo4 — Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) June 2, 2026

Πλήγμα σε οικονομία και πολεμική βιομηχανία

Οι δύο επιθέσεις εντάσσονται στη στρατηγική της Ουκρανίας να πλήττει στόχους βαθιά στο ρωσικό έδαφος, χρησιμοποιώντας όπλα εγχώριας παραγωγής μεγάλου βεληνεκούς.

Η επίθεση στην Αγία Πετρούπολη πραγματοποιήθηκε την ημέρα που ο Βλαντίμιρ Πούτιν επρόκειτο να ανοίξει τις εργασίες του λεγόμενου «Ρωσικού Νταβός», μιας διοργάνωσης που χρησιμοποιεί συστηματικά για να προβάλλει την ανθεκτικότητα της ρωσικής οικονομίας παρά τις δυτικές κυρώσεις.

Σύμφωνα με το Kyiv Independent, οι ουκρανικές επιθέσεις σε ενεργειακές και βιομηχανικές υποδομές επιδιώκουν να αυξήσουν το κόστος του πολέμου για τη Μόσχα, επηρεάζοντας τόσο την πολεμική παραγωγή όσο και την εικόνα της Ρωσίας στο εσωτερικό και το εξωτερικό.