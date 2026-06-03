Ντέρτι: Αινιγματικό το τρέιλερ της νέας σειράς του ANT1

Η νέα καθημερινή σειρά του ΑΝΤ1, «Ντέρτι», η οποία θα αντικαταστήσει το «Grand Hotel» την επόμενη σεζόν. Η σειρά, σε σενάριο των Μελίνας Τσαμπάνη και Πέτρου Καλκόβαλη και σκηνοθεσία Σπύρου Ρασιδάκη, διαδραματίζεται στην Πάτρα του 1987 και εξερευνά θέματα έρωτα, προδοσίας και αναζήτησης λύτρωσης μέσα από τη μουσική και τα πάθη των χαρακτήρων. Τα γυρίσματα αναμένονται να ξεκινήσουν τον Ιούνιο, με πρωταγωνιστές όπως ο Τάσος Νούσιας και ο Λεωνίδας Κακούρης.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το “Ντέρτι”, η νέα καθημερινή σειρά του διδύμου Μελίνας Τσαμπάνη και Πέτρου Καλκόβαλη, έρχεται την επόμενη σεζόν στον ΑΝΤ1.
  • Η ιστορία εκτυλίσσεται στην Πάτρα του 1987, σε μια δεκαετία λάμψης και έντασης. Η επιστροφή μιας νεαρής γυναίκας γίνεται η πρώτη σταγόνα της ορμητικής βροχής.
  • Το “Ντέρτι” είναι ένα «σαρωτικό δράμα» που ανασαίνει μέσα από τη μουσική, τον έρωτα και την προδοσία, με πρωταγωνιστές τους Τάσο Νούσια και Λεωνίδα Κακούρη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Το “Grand Hotel” φεύγει, το “Ντέρτι” έρχεται την επόμενη σεζόν στον Αντ1.

«Ντέρτι»: Ρένεση, Κακούρης και Νούσιας στη νέα καθημερινή σειρά του ΑΝΤ1

Το δίδυμο των επιτυχιών Μελίνα Τσαμπάνη και Πέτρος Καλκόβαλης επιστρέφουν τηλεοπτικά με το “Ντέρτι”, μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι σε σκηνοθεσία Σπύρου Ρασιδάκη.

Η σειρά θα είναι καθημερινή και προορίζεται για την prime time του καναλιού με σπουδαίους πρωταγωνιστές όπως ο Τάσος Νούσιας, o Λεωνίδας Κακούρης και πολλοί άλλοι που έχουν αγαπηθεί από το τηλεοπτικό κοινό.

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Τα γυρίσματα αναμένονται να ξεκινήσουν μέσα Ιουνίου ενώ η παραγωγή βρίσκεται ήδη σε πυρετώδη προετοιμασία των σκηνικών.

Λίγα λόγια για το έργο

Δεκαετία του ’80…

Λάμψη, χρώματα, ένταση, υπερβολή.

Άνθρωποι φτιαγμένοι από εύφλεκτα υλικά και πάθη που αναβοσβήνουν σαν τις μαρκίζες.

Ο τόπος ορίζεται από το εδώ, ο χρόνος από το τώρα.

Και στις ατελείωτες νύχτες, οι πόλεις δεν κοιμούνται ποτέ. Παρά μόνο ζουν. Ζουν πιο δυνατά από όσο αντέχουν.

Πάτρα, 1987

Τα νέον φώτα του νυχτερινού κέντρου «Ντέρτι» ανάβουν.

Κάποιοι θα αναμετρηθούν με τις απουσίες που έγιναν τραύμα, κάποιοι θα αναζητήσουν τα λόγια που σκέπασε η δυνατή μουσική και κάποιοι θα κυνηγήσουν τα όνειρα που θόλωσαν  μέσα στους καπνούς και τις ψευδαισθήσεις.

Η επιστροφή μιας νεαρής γυναίκας στην πόλη που γεννήθηκε, γίνεται η πρώτη σταγόνα της ορμητικής βροχής, που θα παρασύρει τα πάντα.

Στις αποσκευές της, μια μυστική συμφωνία, ο φόβος της επανένωσης με τη μητέρα της και μια επικίνδυνη αγάπη που πρέπει να μείνει κρυφή για να επιβιώσει.

Και η ιστορία ξεκινά. Μια ιστορία που γράφεται σε 9/8 και μιλάει για αυτούς που αγάπησαν με ρίσκο, χάθηκαν μέσα στις επιλογές τους, αλλά παλεύουν για να βρουν τη δική τους φωνή.

Το «Ντέρτι», ένα σαρωτικό δράμα που ανασαίνει μέσα από τη μουσική τον έρωτα, την προδοσία και τη δίψα για λύτρωση, έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1.

Δείτε το τρέιλερ

 

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