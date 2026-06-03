Ντέρτι: Αινιγματικό το τρέιλερ της νέας σειράς του ANT1

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Το “Grand Hotel” φεύγει, το “Ντέρτι” έρχεται την επόμενη σεζόν στον Αντ1.

Το δίδυμο των επιτυχιών Μελίνα Τσαμπάνη και Πέτρος Καλκόβαλης επιστρέφουν τηλεοπτικά με το “Ντέρτι”, μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι σε σκηνοθεσία Σπύρου Ρασιδάκη.

Η σειρά θα είναι καθημερινή και προορίζεται για την prime time του καναλιού με σπουδαίους πρωταγωνιστές όπως ο Τάσος Νούσιας, o Λεωνίδας Κακούρης και πολλοί άλλοι που έχουν αγαπηθεί από το τηλεοπτικό κοινό.

Τα γυρίσματα αναμένονται να ξεκινήσουν μέσα Ιουνίου ενώ η παραγωγή βρίσκεται ήδη σε πυρετώδη προετοιμασία των σκηνικών.

Λίγα λόγια για το έργο